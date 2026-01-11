IND vs NZ: विराट कोहलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 28 हजार धावांचा डोंगर, सचिन-संगाकाराचा रेकॉर्ड तोडला

२८,००० आंतरराष्ट्रीय धावा, सचिन-संगकाराचा विक्रम मोडला
आजपर्यंत, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये फक्त दोनच खेळाडूंनी २८,००० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत: दिग्गज सचिन तेंडुलकर आणि श्रीलंकेचा दिग्गज कुमार संगकारा. सचिन तेंडुलकरने सर्वात कमी डावांमध्ये हा टप्पा गाठला, ६४४ डावांमध्ये २८,००० धावा पूर्ण केल्या, ७८२ डावांमध्ये ३४,३५७ धावा केल्या.दुसरीकडे, कुमार संगकाराने त्याच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या डावात २८,००० धावांचा टप्पा गाठला. त्याने ६६६ डावात २८,०१६ धावा केल्या आणि २०१५ मध्ये भारताविरुद्ध त्याचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू
विराट कोहली एवढ्यावरच थांबला नाही; त्याने त्याच्या २८,००० धावांच्या टप्प्यात १७ धावा जोडल्या आणि कुमार संगकाराला (२८,०१६ धावा) मागे टाकले आणि सचिन तेंडुलकर (३४,३५७ धावा) नंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू बनला.
विराटने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ८४ शतके झळकावली आहेत
न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेतील पहिल्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी, विराट कोहलीने ५५६ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या ६२३ डावांमध्ये ५२.५८ च्या सरासरीने २७,९७५ धावा केल्या होत्या. या काळात त्याने ८४ शतके आणि १४५ अर्धशतकेही झळकावली. विराट कोहली आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ४० वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. विराट संगकाराला मागे टाकत या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनला आहे.
विराटचा क्रमांक दुसरा
कोहलीने त्याच्या कारकिर्दीत १२३ कसोटी सामन्यांमध्ये ९,२३० धावा आणि १२५ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये ४,१८८ धावा केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत त्याच्या पुढे फक्त एकच फलंदाज आहे, तो म्हणजे सचिन तेंडुलकर. ४२ धावा करून त्याने संगकाराचा २८,०१६ धावांचा विक्रम मागे टाकला आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनला.
