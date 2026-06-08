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जगभरात भारताचा डंका! Apple ने या भारतीय अ‍ॅपला दिला सर्वोच्च सन्मान; जाणून घ्या खास वैशिष्ट्ये

Updated On: Jun 08, 2026 | 01:02 PM IST
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सारांश

Apple Design Awards 2026 मध्ये भारताने मोठी कामगिरी करत जागतिक स्तरावर आपली छाप पाडली आहे. बंगळुरूच्या सोलो डेव्हलपर बिजॉय थंगराज यांनी तयार केलेल्या 'Guitar Wiz' अ‍ॅपला अ‍ॅपलकडून प्रतिष्ठेचा सन्मान मिळाला आहे.

जगभरात भारताचा डंका! Apple ने या भारतीय अ‍ॅपला दिला सर्वोच्च सन्मान; जाणून घ्या खास वैशिष्ट्ये

जगभरात भारताचा डंका! Apple ने या भारतीय अ‍ॅपला दिला सर्वोच्च सन्मान; जाणून घ्या खास वैशिष्ट्ये

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विस्तार
  • बंगळुरूचे डेव्हलपर बिजॉय थंगराज यांच्या ‘Guitar Wiz’ अ‍ॅपने अ‍ॅपल डिझाईन अवॉर्ड्स 2026 मध्ये सर्वोत्तम अ‍ॅपचा पुरस्कार जिंकला.
  • हे अ‍ॅप अंध आणि दिव्यांग व्यक्तींनाही गिटार शिकणे सोपे व्हावे यासाठी VoiceOver आणि विशेष ॲक्सेसिबिलिटी फीचर्ससह विकसित करण्यात आले आहे.
  • ‘Guitar Wiz’ हे एका व्यक्तीच्या 15 वर्षांच्या मेहनतीचे फळ असून Apple अ‍ॅप स्टोअरवर त्याला 4.8 रेटिंग मिळाली आहे.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही टेक जायटंट कंपनी अ‍ॅपलने वर्ल्डवाइड डेव्हलपर्स कॉन्फरन्स (WWDC) 2026 ईव्हेंटपूर्वी जगातील सर्वात जबरदस्त अ‍ॅप्स आणि गेम्सना सन्मानित केले आहे. अ‍ॅपल डिझाईन अवॉर्ड्स 2026 च्या विजेत्यांची घोषणा करण्यात आली आहे. यावेळी भारताने सर्वोच्च स्थान पटकावले आहे. यावेळी भारताचा डंका संपूर्ण जगभरात वाजला आहे. जगभरातील तीव्र स्पर्धेदरम्यान भारतातील एका छोट्या आणि स्वतंत्र डेवलपरने तयार केलेल्या अ‍ॅपने यावेळी सर्वोच्च स्थान पटकावले आहे. बंगळुरुमधील रहिवाशी संगीतकार आणि सोलो डेव्हलपर बिजॉय थंगराज (Bijoy Thangaraj) यांनी तयार केलेल्या ‘Guitar Wiz’ अ‍ॅपला अ‍ॅपल डिझाईन अवॉर्ड्स 2026 मध्ये सर्वोत्कृष्ट ॲप म्हणून सन्मानित केले आहे.

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भारतीय अ‍ॅप ‘Guitar Wiz’ ने रचला नवा इतिहास

अ‍ॅपलने यावेळी एकूण सहा वेगवेगळ्या कॅटेगरीमधील 12 सर्वोत्कृष्ट अ‍ॅप्स आणि गेम्सना सन्मानित केले. भारताच्या ‘Guitar Wiz’ अ‍ॅपला ‘इनक्लूजिविटी’ (Inclusivity) कॅटेगरीमध्ये बेस्ट अ‍ॅप म्हणून गौरविण्यात आले. या कॅटेगरीमध्ये अशा अ‍ॅप्सची निवड केली जाते, जे समाजातील प्रत्येक वर्ग आणि सर्व प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी सोपे व सुलभ असतील. ‘Guitar Wiz’ अ‍ॅप देखील अशाच पद्धतीने डिझाईन करण्यात आला आहे. या अ‍ॅपची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे हा अ‍ॅप केवळ एका व्यक्तीच्या 15 वर्षांच्या मेहनतीचे फळ आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

‘Guitar Wiz’ अ‍ॅपचे वैशिष्ट्य काय?

सहसा, गिटार शिकणारे अ‍ॅप्स पूर्णपणे विजुअल्सवर आधारित असतात. यामुळे अंध व्यक्तींना या अ‍ॅप्सचा वापर करणं शक्य होत नाही. मात्र बिजॉय थंगराज यांनी तयार केलेल्या ‘Guitar Wiz’ अ‍ॅपने ही समस्या पूर्णपणे सोडवली आहे. बिजॉय यांनी ‘Guitar Wiz’ अ‍ॅपमध्ये अ‍ॅपलच्या व्हॉईस ओव्हर फीचरचा अतिशय योग्य पद्धतीने वापर केला आहे. हे फीचर यूजर्सना स्क्रीनकडे न पाहता गिटारच्या फ्रेट्सवरील पिच, कॉर्ड्स आणि बोटांची जागा अचूकपणे शिकता येते. हे ॲप डार्क इंटरफेस आणि कोणत्याही रंगाशिवाय समजण्याजोग्या हावभावांना देखील सपोर्ट करते.

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बिजॉय थंगराज यांनी पटकावला बहुमान

या अवॉर्डची सर्वात विशेष गोष्ट म्हणजेच, एका बाजूला संपूर्ण जगातील मोठ्या गेमिंग आणि टेक कंपन्या त्यांच्या भल्यामोठ्या टिमसोबत स्पर्धेत सहभागी झाल्या होत्या. तर दुसऱ्या बाजूला भारताच्या बिजॉय थंगराज यांनी हा अ‍ॅप एकट्याने कोडिंग करून तयार केला आहे. अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरवर या अ‍ॅपला 4.8 ची धमाकेदार रेटिंग मिळाली आहे. बिजॉय यांनी या अ‍ॅपला पूर्णपणे डिव्हाईस-फर्स्ट बनवले आहे. याचा अर्थ असा आहे की, हे अ‍ॅप क्लाउड किंवा इंटरनेटशिवाय देखील तुमच्या फोनवर अतिशय स्मूद चालणार आहे.

Web Title: India shines at apple design awards 2026 guitar wiz wins top honour for accessibility

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Published On: Jun 08, 2026 | 01:02 PM

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