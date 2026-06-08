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अॅपलने यावेळी एकूण सहा वेगवेगळ्या कॅटेगरीमधील 12 सर्वोत्कृष्ट अॅप्स आणि गेम्सना सन्मानित केले. भारताच्या ‘Guitar Wiz’ अॅपला ‘इनक्लूजिविटी’ (Inclusivity) कॅटेगरीमध्ये बेस्ट अॅप म्हणून गौरविण्यात आले. या कॅटेगरीमध्ये अशा अॅप्सची निवड केली जाते, जे समाजातील प्रत्येक वर्ग आणि सर्व प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी सोपे व सुलभ असतील. ‘Guitar Wiz’ अॅप देखील अशाच पद्धतीने डिझाईन करण्यात आला आहे. या अॅपची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे हा अॅप केवळ एका व्यक्तीच्या 15 वर्षांच्या मेहनतीचे फळ आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
सहसा, गिटार शिकणारे अॅप्स पूर्णपणे विजुअल्सवर आधारित असतात. यामुळे अंध व्यक्तींना या अॅप्सचा वापर करणं शक्य होत नाही. मात्र बिजॉय थंगराज यांनी तयार केलेल्या ‘Guitar Wiz’ अॅपने ही समस्या पूर्णपणे सोडवली आहे. बिजॉय यांनी ‘Guitar Wiz’ अॅपमध्ये अॅपलच्या व्हॉईस ओव्हर फीचरचा अतिशय योग्य पद्धतीने वापर केला आहे. हे फीचर यूजर्सना स्क्रीनकडे न पाहता गिटारच्या फ्रेट्सवरील पिच, कॉर्ड्स आणि बोटांची जागा अचूकपणे शिकता येते. हे ॲप डार्क इंटरफेस आणि कोणत्याही रंगाशिवाय समजण्याजोग्या हावभावांना देखील सपोर्ट करते.
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या अवॉर्डची सर्वात विशेष गोष्ट म्हणजेच, एका बाजूला संपूर्ण जगातील मोठ्या गेमिंग आणि टेक कंपन्या त्यांच्या भल्यामोठ्या टिमसोबत स्पर्धेत सहभागी झाल्या होत्या. तर दुसऱ्या बाजूला भारताच्या बिजॉय थंगराज यांनी हा अॅप एकट्याने कोडिंग करून तयार केला आहे. अॅपल अॅप स्टोअरवर या अॅपला 4.8 ची धमाकेदार रेटिंग मिळाली आहे. बिजॉय यांनी या अॅपला पूर्णपणे डिव्हाईस-फर्स्ट बनवले आहे. याचा अर्थ असा आहे की, हे अॅप क्लाउड किंवा इंटरनेटशिवाय देखील तुमच्या फोनवर अतिशय स्मूद चालणार आहे.