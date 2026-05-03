Census 2027: सावधान! जनगणनेच्या नावाखाली तुमचीही होऊ शकते फसवणूक… चुकूनही शेअर करू नका ही माहिती

जनगणना प्रक्रियेदरम्यान नागरिकांकडून माहिती गोळा केली जाते. मात्र याच संधीचा फायदा घेऊन काही घोटाळेबाज बनावट अधिकारी बनून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहणं गरजेचं आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 10:22 AM
  • खरे जनगणना अधिकारी कधीही बँक डिटेल्स, आधार, पॅन किंवा OTP विचारत नाहीत.
  • संशयास्पद लिंक, अ‍ॅप डाउनलोड किंवा QR स्कॅन करण्यास सांगितल्यास सावध राहा.
  • फसवणूक झाल्यास तात्काळ बँकेशी संपर्क साधा आणि 1930 किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार करा.
राष्ट्रीय जनगणनेचा वेग जसा वाढत आहे, त्याच वेगाने अचूक माहिती संकलन आणि संभाव्य फसवणूक यांमधील फरक नागरिकांना कळणे अतिशय महत्त्वाचे झाल आहे. कारण घोटाळेबाज बनवाट जनगणना अधिकारी बनून तुमची फसवणूक करू शकतात आणि तुमची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. यामुळे तुमची वैयक्तिक माहिती चुकीच्या हाती जाऊ शकते. काही सोप्या पद्धतीने तुम्ही बनवाट जनगणना अधिकाऱ्यांची ओळख पटवू शकता.

असे ओळखा बनवाट जनगणना अधिकारी

खऱ्या जनगणना कर्मचाऱ्याचे मुख्य उद्दिष्ट लोकसंख्याशास्त्रीय आणि कौटुंबिक माहिती गोळा करणे असे असते. प्रमाणित कार्यपद्धतींची माहिती असल्याने तुम्ही तुमची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेऊ शकता आणि बनवाट अधिकाऱ्यांपासून तुमचं संरक्षण करू शकता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

ही माहिती विचारणं अतिशय सामान्य आहे

  • कुटूंबातील सदस्यांची संख्या
  • वय, लिंग, व्यवसाय
  • गृहमालकीची स्थिती
  • घरातील उपकरणे

ही माहिती विचारल्यास धोका असू शकतो

  • बँक अकाऊंटचे डिटेल्स
  • आधार कार्ड नंबर
  • पॅन कार्ड नंबर
  • ओटीपी

सावधान राहा

सायबर गुन्हेगार सहसा तुमच्या डिव्हाईस किंवा फाइनेंशियल सिक्योरिटी धोक्यात याव्यात, यासाठी डिजिटल पद्धतींचा वापर करू शकतात. जर जनगणना अधिकाऱ्यांनी तुम्हाला खालालीपैकी कोणतेही काम करायला सांगितलं तर सावध राहा.
  • तुमची माहिती योग्य आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी एखाद्या लिंकवर क्लिक करणं.
  • माहिती शेअर करण्यासाठी एखादा अ‍ॅप डाऊनलोड करणं.
  • क्यूआर (QR) कोड स्कॅन करणं.

बनवाट अधिकाऱ्यांविरोधात अशी करा कारवाई

जर तुम्हाला एखादा संशयास्पद मेसेज आला असेल किंवा तुम्हाला वाटत असेल की अधिकरी बनावट असून तुमची फसवणूक करत आहे, तर संचार साथीद्वारे चक्षु पोर्टलवर या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार करा.

तुमची फसवणूक झाल्यास काय कराल?

बनावट अधिकाऱ्यांद्वारे तुमची फसवणूक झाली असेल किंवा तुम्ही एखाद्या फ्रॉडचे शिकर झाला असाल तर घाबरू नका. खालील स्टेप्स फॉलो करा.

  • सर्वात आधी तुमच्या बँकेला माहिती द्या आणि संपूर्ण घटना सांगा
  • cybercrime.gov.in वर तुमची तक्रार दाखल करा.
  • साइबर क्राईम नॅशनल हेल्पलाइनवर तक्रार करण्यासाठी 1930 वर संपर्क करा.
जनगणना अधिकाऱ्यांसोबत तुमची योग्य माहिती शेअर करणं जितके गरजेचे आहे, तितकेच बनावट अधिकाऱ्यांपासून सावध राहणं गरजेचं आहे. तुमचा छोटा निष्काळजीपणा देखील तुमचं मोठं नुकसान करू शकतो.

Published On: May 03, 2026 | 10:22 AM

