Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

अखेर तो दिवस आलाच! 50MP कॅमेऱ्यासह Samsung च्या नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री… 2032 पर्यंत मिळणार कमाल अपडेट

Updated On: Jun 13, 2026 | 12:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

Samsung Galaxy A27 5G: सॅमसंगने गॅलेक्सी A सिरीजमधील नवीन सॅमसंग गॅलेक्सी A27 5G स्मार्टफोन सादर केला आहे. 50MP कॅमेरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले आणि तब्बल 2032 पर्यंत सॉफ्टवेअर अपडेट्स हे या फोनचे प्रमुख आकर्षण आहे. यूजर्सना गेल्या अनेक दिवसांपासून या स्मार्टफोनची प्रतिक्षा होती.

अखेर तो दिवस आलाच! 50MP कॅमेऱ्यासह Samsung च्या नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री... 2032 पर्यंत मिळणार कमाल अपडेट

अखेर तो दिवस आलाच! 50MP कॅमेऱ्यासह Samsung च्या नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री... 2032 पर्यंत मिळणार कमाल अपडेट

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सॅमसंग गॅलेक्सी A27 5G मध्ये 50MP OIS कॅमेरा, 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले आणि स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 प्रोसेसर देण्यात आला आहे.
  • कंपनीने या स्मार्टफोनसाठी 6 वर्षांचे सॉफ्टवेअर आणि सुरक्षा अपडेट्स देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
  • 5000mAh बॅटरी, 25W फास्ट चार्जिंग आणि IP64 रेटिंगमुळे हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
Samsung New Smartphone: टेक कंपनी सॅमसंगने गॅलेक्सी ए सिरीजमधील आणखी एक स्वस्त स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने त्यांचा नवा स्मार्टफोन Samsung Galaxy A27 5G या नावाने सादर केला आहे. कंपनीच्या या नव्या स्मार्टफोनची गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रतिक्षा होती. आता अखेर दक्षिण कोरियाई कंपनीने हा स्मार्टफोन सादर केला आहे. नव्या स्मार्टफोनची सर्वात विशेष गोष्ट म्हणजे या डिव्हाईससाठी कंपनी 2032 पर्यंत सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करणार आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी ए27 5G सध्या चेक रिपब्लिकमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. लवकरच हा नवीन स्मार्टफोन लवकरच भारतासह इतर देशांमध्ये देखील लाँच करणार आहे.

नाव बदललं, सेवा नाही! आता ‘या’ नावाने ओळखली जाणार कंपनीची Airtel Priority Postpaid सर्विस… कंपनीने दिली माहिती

सॅमसंग गॅलेक्सी ए27 5G ची किंमत

कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन ब्लू, ब्लॅक, लाइट पिंक आणि लाइट ग्रीन कलर ऑप्शनमध्ये सादर केला आहे. या स्मार्टफोनची किंमत अद्याप जाहीर करण्यात आली नाही. कंपनी त्यांचा नवीन स्मार्टफोन 30,000 रुपयांच्या रेंजमध्ये सादर करण्याची शक्यता आहे. कनेक्टिविटीसाठी सॅमसंग स्मार्टफोनमध्ये डुअल 5G, 4G, LTE, वाय-फाय, ब्लूटूथ सारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

सॅमसंग गॅलेक्सी ए27 5G चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले

सॅमसंगने सादर केलेल्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 6.7 इंच एफएचडी+ अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. कंपनीने या स्मार्टफोनमध्ये गॅलेक्सी ए 37 आणि गॅलेक्सी ए 57 प्रमाणेच इन्फिनिटी-ओ डिस्प्लेचा वापर केला आहे. या फोनचा डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 800 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करतो. यासोबतच, या स्मार्टफोनमध्ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देण्यात आला आहे.

चिपसेट

नवा स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 चिपसेटवर आधारित आहे. फोनमध्ये 6GB/8GB एलपीडीडीआर5एक्स रॅम देण्यात आली आहे. तसेच फोनमध्ये 128GB/256GB यूएफएस 3.1 स्टोरेजचा सपोर्ट देखील मिळणार आहे. फोनचे स्टोरेज माइक्रोएसडी कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवले जाऊ शकते. यामध्ये कंपनीने हायब्रिड सिम कार्ड स्लॉट दिला आहे.

कॅमेरा

सॅमसंग गॅलेक्सी ए27 5G स्मार्टफोनच्या मागील बाजूला ट्रिपल कॅमेरा सेटअप मिळणार आहे. फोनमध्ये 50MP चा मुख्य आणि 5MP चा अल्ट्रा वाइड कॅमेरा मिळणार आहे. मुख्य कॅमेऱ्यामध्ये ओआयएस म्हणजेच ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन फीचर मिळणार आहे. फोनमध्ये 2MP चा मॅक्रो कॅमेरा मिळणार आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 12MP चा कॅमेरा मिळणार आहे.

30 नोव्हेंबरपासून या iPhone वर बंद होणार WhatsApp सपोर्ट! वेळीच करा हे महत्त्वाचं काम, अन्यथा…

बॅटरी

सॅमसंग गॅलेक्सी ए27 5G स्मार्टफोनमध्ये 5000mAh बॅटरी दिली आहे, जी 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. हा फोन अँड्रॉईड 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर आधारित OneUI वर काम करते. कंपनीने आश्वासन दिले आहे की वापरकर्त्यांना सहा वर्षांपर्यंत सॉफ्टवेअर आणि सुरक्षा अपडेट्स मिळतील. फोनला IP64 रेटिंग मिळाली आहे.

Web Title: Samsung introduced new galaxy a27 5g with 50mp camera read other details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 12:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

केस उघडताच होणार कनेक्ट! लाँग बॅटरी लाइफसह Lenovo चे नवे ईयरबड्स लाँच… जाणून घ्या किंमत
1

केस उघडताच होणार कनेक्ट! लाँग बॅटरी लाइफसह Lenovo चे नवे ईयरबड्स लाँच… जाणून घ्या किंमत

5200mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेरा… नवा Moto G Max 5G पाहून सर्वांनाच पडली भूरळ! इतकी आहे स्मार्टफोनची किंमत
2

5200mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेरा… नवा Moto G Max 5G पाहून सर्वांनाच पडली भूरळ! इतकी आहे स्मार्टफोनची किंमत

OnePlus चा डबल धमाका! दमदार फीचर्स दोन तगडे स्मार्टफोन्स लाँच… जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत
3

OnePlus चा डबल धमाका! दमदार फीचर्स दोन तगडे स्मार्टफोन्स लाँच… जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

डिझाईन पाहताच प्रेमात पडाल… 8,000mAh बॅटरीसह नवा TECNO स्मार्टफोन भारतात लाँच! किंमत वाचून व्हाल थक्क
4

डिझाईन पाहताच प्रेमात पडाल… 8,000mAh बॅटरीसह नवा TECNO स्मार्टफोन भारतात लाँच! किंमत वाचून व्हाल थक्क

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अखेर तो दिवस आलाच! 50MP कॅमेऱ्यासह Samsung च्या नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री… 2032 पर्यंत मिळणार कमाल अपडेट

अखेर तो दिवस आलाच! 50MP कॅमेऱ्यासह Samsung च्या नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री… 2032 पर्यंत मिळणार कमाल अपडेट

Jun 13, 2026 | 12:23 PM
मस्कोनॉमी… अनेक देशांच्या GDP लाही टाकलं मागे, 1 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली मस्कची संपत्ती

मस्कोनॉमी… अनेक देशांच्या GDP लाही टाकलं मागे, 1 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली मस्कची संपत्ती

Jun 13, 2026 | 12:14 PM
Solapur Crime: मुख्याध्यापकाने पत्नी-मुलांना विष पाजून केली आत्महत्या; 22 पानांची सुसाईड नोट सापडली

Solapur Crime: मुख्याध्यापकाने पत्नी-मुलांना विष पाजून केली आत्महत्या; 22 पानांची सुसाईड नोट सापडली

Jun 13, 2026 | 12:14 PM
kalyan News: कल्याणच्या वालधुनीत उभारणार भव्य आंतरराष्ट्रीय महाबोधी संकुल; सांस्कृतिक-धार्मिक विकासाला चालना

kalyan News: कल्याणच्या वालधुनीत उभारणार भव्य आंतरराष्ट्रीय महाबोधी संकुल; सांस्कृतिक-धार्मिक विकासाला चालना

Jun 13, 2026 | 12:14 PM
‘रोहित पवारांना अन्नाचा एक घासही खाऊ देऊ नका, त्यांचं अन्नत्याग आंदोलन म्हणजे…’; गोपीचंद पडळकर यांची टीका

‘रोहित पवारांना अन्नाचा एक घासही खाऊ देऊ नका, त्यांचं अन्नत्याग आंदोलन म्हणजे…’; गोपीचंद पडळकर यांची टीका

Jun 13, 2026 | 12:14 PM
रेल्वे भरती परीक्षांमध्ये मोठे बदल; आता रेल्वेच्या विभागीय परीक्षाही होणार ऑनलाईन

रेल्वे भरती परीक्षांमध्ये मोठे बदल; आता रेल्वेच्या विभागीय परीक्षाही होणार ऑनलाईन

Jun 13, 2026 | 12:00 PM
भरधाव ट्रक थेट लॉजमध्ये घुसला, एकाचा मृत्यू तर एक जखमी; धुळे-सोलापूर हायवेवर भीषण अपघात

भरधाव ट्रक थेट लॉजमध्ये घुसला, एकाचा मृत्यू तर एक जखमी; धुळे-सोलापूर हायवेवर भीषण अपघात

Jun 13, 2026 | 11:46 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा