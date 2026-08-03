पुण्यातील आयुकाच्या शास्त्रज्ञांची मोठी कामगिरी; विश्वात प्रथमच दुर्मीळ तारकीय प्रणालीचा शोध

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लाल महा-ताऱ्यातून बाहेर पडणाऱ्या वायूचा काही भाग पांढऱ्या बटूकडे ओढला जातो. हा पदार्थ त्याच्या पृष्ठभागावर आदळल्यानंतर तीव्र क्ष-किरण उत्सर्जित होतात. अशा प्रणालीला खगोलशास्त्रात ‘सिंबायोटिक म्हटले जाते. ॲक्रिटिंग सिस्टम’ जर्मनीच्या ईरोसिता संशोधन पथकाने प्रसिद्ध केलेल्या डेटा रिलिझ-रमध्ये ५५६ दिवसांच्या आकाशव्यापी निरीक्षणांमधून १९ लाखांहून अधिक क्ष-किरण स्रोत आणि सुमारे ६४ हजार विस्तारित स्रोतांची नोंद करण्यात आली आहे. या विशाल माहितीमुळे ‘मॅजेलॅनिक ब्रिज’ प्रदेशाचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक सखोल अभ्यास शक्य झाला आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
डॉ. तथागत साहा यांनी सांगितले की, मॅजेलनिक ब्रिजमध्ये अशा प्रकारची प्रणाली प्रथमच सापडली असून, त्यामुळे परस्परसंवाद करणाऱ्या आकाशगंगांमधील तारकीय उत्क्रांतीचा अभ्यास करण्यासाठी नवे दालन खुले झाले आहे. प्रा. चान्द्रेयी मैत्रा यांच्या मते, अशा दुर्मीळ प्रणालींच्या अभ्यासातून पांढरे बटू आणि इतर सघन खगोलीय वस्तूंची निर्मिती व उत्क्रांती अधिक स्पष्टपणे समजण्यास मदत होईल.
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