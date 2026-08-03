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Plastic Bag Free Day: प्लास्टिक पिशव्यांचा अतिवापर ठरतोय पर्यावरणाचा काळ; ‘हा’ एक पर्याय बदलू शकतो भविष्याचे चित्र

Updated On: Aug 03, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

Plastic Bag Free Day : दरवर्षी ३ जुलै रोजी 'प्लास्टिक पिशवी मुक्त दिन' साजरा केला जातो. प्लास्टिक पिशव्यांच्या अतिवापरामुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या हानीबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि लोकांना पर्यायी, पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करणे, हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

international plastic bag free day july 3 environmental impact marathi news

Plastic Bag Free Day: प्लास्टिक पिशव्यांचा अतिवापर ठरतोय पर्यावरणाचा काळ; 'हा' एक पर्याय बदलू शकतो भविष्याचे चित्र ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ‘प्लास्टिक पिशवी मुक्त दिन’चे महत्त्व
  • पर्यावरणाची गंभीर हानी
  • शाश्वत पर्यायांचा स्वीकार

आपल्या रोजच्या धावपळीच्या आयुष्यात भाजीपाला आणणे असो वा दुकानातून वाणसामान खरेदी करणे, आपण अगदी सहजपणे प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर करतो. ‘फक्त एकच तर पिशवी आहे’ असा विचार करून आपण ती घेतो, पण हीच सोय आज आपल्या पृथ्वीसाठी सर्वात मोठा शाप ठरत आहे. याच गंभीर समस्येकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि लोकांना शाश्वत पर्यायांकडे वळवण्यासाठी दरवर्षी ३ जुलै रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक पिशवी मुक्त दिन’ (International Plastic Bag Free Day) पाळला जातो. हा दिवस केवळ एका सणासारखा साजरा करण्याचा नसून, आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा संकल्प करण्याचा दिवस आहे.

प्लास्टिक पिशव्या अत्यंत स्वस्त, वजनाने हलक्या आणि वापरण्यास सोयीस्कर वाटत असल्या, तरी त्यांची निर्मिती आणि विल्हेवाट या दोन्ही प्रक्रिया निसर्गासाठी प्रचंड घातक आहेत. एकदाच वापरून फेकून दिलेल्या या पिशव्यांचे नैसर्गिकरीत्या विघटन होण्यासाठी तब्बल ४०० ते १००० वर्षांचा कालावधी लागतो. या प्रदीर्घ काळात त्या नष्ट न होता लघुरूपात म्हणजे ‘मायक्रोप्लास्टिक’ (Microplastics) मध्ये रूपांतरित होतात. हे मायक्रोप्लास्टिक मातीत, पिण्याच्या पाण्यात आणि हवेत मिसळतात, ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता नष्ट होते आणि अन्नसाखळीच्या माध्यमातून ते मानवी शरीरात प्रवेश करून गंभीर आजारांना आमंत्रण देतात.

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नद्या आणि महासागरांवरील जीवघेणा परिणाम

समुद्र आणि नद्यांमध्ये वाहून जाणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांमुळे जलचरांच्या अस्तित्वावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. दरवर्षी लाखो सागरी जीव, समुद्री कासव, मासे आणि पक्षी या प्लास्टिकच्या पिशव्यांना आपले अन्न समजून गिळतात किंवा त्यात अडकून तडफडून मरतात. याशिवाय, पावसाळ्यात शहरांमध्ये होणाऱ्या तुंबलेल्या पाण्याची समस्या आणि पुराचा धोका वाढण्यामागे गटारे आणि नाल्यांमध्ये साचलेल्या प्लास्टिक पिशव्या हेच मुख्य कारण असते. हे दृश्य केवळ निसर्गाचा विनाश दर्शवत नाही, तर मानवी निष्काळजीपणाचा जिवंत पुरावा ठरत आहे.

या वाढत्या धोक्याची जाणीव करून देण्यासाठी ‘प्लास्टिक पिशवी मुक्त दिना’च्या निमित्ताने विविध शाळा, महाविद्यालये, सामाजिक संस्था (NGOs) आणि सरकारी विभागांमार्फत जनजागृती मोहिमा राबवल्या जातात. मोर्चे, निबंध स्पर्धा, चित्रकला कार्यशाळा आणि पथनाट्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना प्लास्टिकचे दुष्परिणाम समजावून सांगितले जातात. अनेक ठिकाणी प्लास्टिक पिशव्यांच्या बदल्यात मोफत कापडी पिशव्‍‍यांचे वाटप केले जाते, जेणेकरून लोकांना त्यांचा सराव व्हावा.

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बदलाची सुरुवात: कापडी व तागाच्या पिशव्यांचा स्वीकार

मोठ्या बदलाची सुरुवात नेहमीच एका छोट्या पावलाने होते. आपण सर्वांनी आपल्या दैनंदिन सवयींमध्ये थोडे बदल केले, तर या महासंकटावर मात करणे शक्य आहे. जेव्हा आपण बाजारात जातो, तेव्हा घरूनच कापडी (Cloth Bag) किंवा तागाची (Jute Bag) पिशवी सोबत ठेवण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे. दुकानातून वस्तू घेताना प्लास्टिक पिशवीला ठामपणे ‘नाही’ म्हणायला शिकणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. कापडी पिशव्या धुवून पुन्हा पुन्हा वापरता येतात, त्या दीर्घकाळ टिकतात आणि पर्यावरणाला अजिबात हानी पोहोचवत नाहीत.

आपली पृथ्वी ही केवळ आपलीच नसून ती येणाऱ्या पिढ्यांचीही आहे. त्यामुळे केवळ एका दिवसापुरतेच मर्यादित न राहता, प्रत्येक दिवस ‘प्लास्टिक पिशवी मुक्त’ मानून आपण निसर्गाचे रक्षण केले पाहिजे. बाजारात जाताना सोबत एक कापडी पिशवी ठेवणे ही अत्यंत छोटी गोष्ट वाटते, पण जगभरातील अब्जावधी लोकांनी हे छोटे पाऊल उचलले, तर ते पृथ्वीला विनाशक प्रदूषणापासून वाचवण्यासाठी एक मोठे क्रांतीकारी पाऊल ठरेल.

Web Title: International plastic bag free day july 3 environmental impact marathi news

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Published On: Aug 03, 2026 | 10:30 AM

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