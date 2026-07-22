LPG Connection : रांगेत उभं राहणं सोडा आता काही मिनिटांत मिळणार नवीन गॅस कनेक्शन! डिलिव्हरीही होणार सुपरफास्ट

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भारतगॅस लाईट झिप ही वेगाने बदलणाऱ्या शहरी जीवनशैलीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केलेली एक नवीन प्रीमियम सेवा आहे. या सेवेअंतर्गत, ग्राहकांना कोणत्याही लांबलचक प्रक्रियेशिवाय नवीन एलपीजी कनेक्शन मिळवता येईल आणि पूर्वीपेक्षा खूप लवकर सिलेंडर मिळतील. सध्या ही सेवा मुंबईत सुरू करण्यात आली आहे.
या सेवेद्वारे, ग्राहक बीपीसीएलच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे किंवा अधिकृत भारतगॅस वितरकामार्फत नवीन कनेक्शन मिळवू शकतील. कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, कनेक्शन त्वरित दिले जाईल आणि सिलेंडरची जलदगतीने डिलिव्हरी केली जाईल. नवीन ग्राहकांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया सोपी आणि जलद करणे, हे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.
भारतगॅस लाईट झिपमध्ये कंपनीचा कंपोझिट एलपीजी सिलेंडर असेल. तो पारंपरिक स्टील सिलेंडरपेक्षा वजनाने हलका, गंज-प्रतिरोधक आहे आणि त्याची बॉडी पारदर्शक असल्यामुळे गॅसची पातळी सहज दिसते. यात सुधारित सुरक्षा वैशिष्ट्ये देखील आहेत.
BPCL ने सांगितले की, ही सेवा मुंबईत सुरू करण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, कंपनी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत २४ राज्यांमधील १०० शहरांमध्ये भारतगॅस लाईट झिपचा विस्तार करण्याची योजना आखत आहे. ज्यांना त्वरित गॅस कनेक्शन किंवा जलद डिलिव्हरीची आवश्यकता आहे, त्यांच्यासाठी ही सेवा विशेषतः फायदेशीर ठरेल. नोकरदार व्यक्ती, लहान कुटुंबे आणि नवीन घरात स्थलांतरित होणाऱ्या ग्राहकांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल.
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