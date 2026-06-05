One UI 8.5 अपडेट ठरलं डोक्याला ताप! Samsung स्मार्टफोनमध्ये आली ही मोठी समस्या, यूजर्सनी व्यक्त केली नाराजी

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काही यूजर्सनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करत डिस्प्लेवरील ग्रीन लाईन समस्येबाबत सांगितलं आहे. एका यूजरने एक्सवर एक व्हिडीओ शेअर करत असा दावा केला आहे की, One UI 8.5 अपडेट इंस्टॉल केल्यानंतर त्याच्या Galaxy S23 फोनच्या स्क्रीनवर ग्रीन लाइन येत आहे. शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडीओमध्ये डिस्प्लेवर एक वर्टिकल ग्रीन लाइन पाहायला मिळत आहे. असे फोटो आणि व्हिडीओ अनेक यूजर्सनी सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. यावेळी अनेकांनी सॅमसंगला टॅग देखील केले आहे.
I have been using my S20+ since 2020 it was running ultra smooth but suddenly a green line appears hey #samsung can you please help me in this case #samsung_india pic.twitter.com/RxWIfrReyE — shubham kumar (@shubham39486260) June 5, 2026
After One UI 8.5 update, green line issues on Samsung Galaxy S23@SamsungIndia 👀#GalaxyS23 #GreenLineIssue pic.twitter.com/MlZWRbMCXD — yogesh yadav (@Techiyogesh) June 4, 2026
@SamsungMobile @GyanTherapy Hy I am using Samsung S21 FE since 03.10.2023, But today morning got this green line appered on phone screen without anything happen to display like crashing, falling etc. Please help.
#SamsungMobile #samsungs21fe #samsungseries pic.twitter.com/TPiYWkYYmm — mahika (@FaFr007) June 4, 2026
दुसऱ्या एका यूजरने देखील एक्सवर पोस्ट शेअर करत तक्रार केली आहे. त्याने पोस्ट शेअर करत लिहीले आहे की, One UI 8.5 अपडेट इंस्टॉल केल्यानंतर त्यांच्या Galaxy S21 FE स्मार्टफोनच्या स्क्रीनवर ग्रीन लाइन येत आहे. एका यूजरने लिहीले आहे की, One UI 8.5 अपडेट इंस्टॉल केलं आणि याचा मोबदला म्हणून ग्रीन लाईन मिळाली. अद्याप किती यूजर्सना या समस्येचा सामना करावा लागला आहे, याबाबत अचूक माहिती मिळाली आहे. मात्र सोशल मीडियावरील वाढत्या पोस्ट आणि तक्रारींमुळे इतर यूजर्सची चिंता वाढली आहे. अनेक लोकांनी सॅमसंगकडून या समस्येवर फीडबॅक आणि सॉल्यूशनची मागणी केली आहे.
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सॅमसंग यूजर्ससाठी ग्रीन लाईनची समस्या काही नवीन नाही. यापूर्वी देखील यूजर्सनी या समस्येचा सामना केला आहे. काही वर्षांपूर्वी गॅलेक्सी सीरीजच्या काही मॉडेल्समध्ये ग्रीन किंवा पिंक लाइन पाहायला मिळाली होती. या समस्येनंतर काही देशांमध्ये, कंपनीने वॉरंटी संपल्यानंतरही ग्रीन लाईन समस्येचा सामना करणाऱ्या यूजर्सना मोफत डिस्प्ले बदलून देण्यासाठी फ्री डिस्प्ले रिप्लेसमेंट प्रोग्राम सुरू केला होता. आता पुन्हा एकदा यूजर्सना या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे कंपनी यावेळी काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Ans: Samsung स्मार्टफोनच्या डिस्प्लेवर अचानक हिरव्या रंगाची उभी रेषा (Green Line) दिसण्याच्या समस्येला Green Line Problem म्हटले जाते.
Ans: ही समस्या डिस्प्ले पॅनल, डिस्प्ले कनेक्टर, हार्डवेअर दोष किंवा काही प्रकरणांमध्ये सॉफ्टवेअर अपडेटनंतर उद्भवू शकते.
Ans: काही वापरकर्त्यांनी अपडेटनंतर ही समस्या दिसल्याचे सांगितले आहे, परंतु प्रत्येक प्रकरणात अपडेट हेच कारण असते असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.