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‘विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज अमान्य, शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या’; ठाकरे-केजरीवाल यांचा जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा

Updated On: Jul 22, 2026 | 04:38 PM IST
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सारांश

दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर सीजेपी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला उद्धव ठाकरे व अरविंद केजरीवाल यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला. पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचा निषेध करत शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

ठाकरे-केजरीवाल यांचा जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा (Photo Credit- X)

ठाकरे-केजरीवाल यांचा जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज अमान्य, शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या’
  • ठाकरे-केजरीवाल यांचा जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा
नवी दिल्ली: शिवसेना उबाठा पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि आम आदमी पक्षाचे (AAP) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) यांनी जंतरमंतर येथे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) द्वारे सुरू असलेल्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, उद्धव ठाकरे यांनी दिल्ली पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या बळाच्या वापराचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी नमूद केले की, जर सरकारने सुरुवातीलाच संवादाचा मार्ग स्वीकारला असता, तर परिस्थिती इतकी चिघळली नसती. उद्धव ठाकरे म्हणाले, “महिलांशी अशा प्रकारची वागणूक मिळणे अजिबात स्वीकारार्ह नाही. तरुणांनी एखाद्याच्या राजीनाम्याची मागणी केली तर त्यात काय चूक आहे? हा त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. एका बाजूला एक व्यक्ती आणि दुसऱ्या बाजूला तरुणांचे भविष्य तुम्हाला यापैकी एकाची निवड करावी लागेल.”


भूतकाळातील आंदोलनांचा संदर्भ देत त्यांनी आठवण करून दिली की, इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात सोनम वांगचुक यांचे वडील उपोषणावर बसले होते आणि इंदिरा गांधींनी त्यांच्याशी संवाद साधला होता. त्याचप्रमाणे, अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनादरम्यान काँग्रेस सरकारनेही संवाद साधला होता. लोकशाहीत संवाद अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्याशिवाय तिला लोकशाही म्हणता येणार नाही, यावर त्यांनी भर दिला.

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काय म्हणाले अरविंद केजरीवाल?

AAP चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले की, त्यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी सविस्तर व फलदायी चर्चा केली. “आम्ही देशाची सध्याची परिस्थिती आणि विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. विशेषतः, देशभरात सुरू असलेल्या युवा आंदोलनाबाबत आम्ही सविस्तर चर्चा केली. दिल्लीतील जंतरमंतर येथील आंदोलन हे तरुणांचा राग आणि निराशा दर्शवते. मी काल दिवसा जंतरमंतरला भेट दिली होती आणि उद्धव ठाकरे यांनी काल रात्री भेट दिली. आम्ही दोघांनीही तेथील लोकांना भेट घेतली आणि आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांशी संवाद साधला.”

ही देशाची मुले आणि देशाचे भविष्य आहेत

केजरीवाल यांनी सरकारला आवाहन केले की, ही देशाची मुले आणि देशाचे भविष्य आहेत. “आम्हाला सरकारला हे सांगायचे आहे की पेपर फुटत आहेत, मूल्यमापन प्रणाली अपयशी ठरत आहे आणि शिक्षण व परीक्षा प्रणालीमध्ये मोठी रॅकेट्स कार्यरत आहेत. यात सुधारणा करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.” त्यांनी ठामपणे सांगितले की, शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि परीक्षा प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल केले पाहिजेत. “आम्ही या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा देतो. सरकारने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा आणि त्यावर योग्य तोडगा काढावा.”

CJP Protest: आंदोलनादरम्यान ‘CJP’ची महत्वाचे विधान! ‘सरकारसोबत चर्चेला तयार, पण जागा तटस्थ असावी’

Web Title: Thackeray and kejriwal extend full support to the jantar mantar protest

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Published On: Jul 22, 2026 | 04:38 PM

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