‘विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज अमान्य, शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या’; ठाकरे-केजरीवाल यांचा जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा

VIDEO | Delhi: Addressing a press conference after meeting Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray, AAP national convenor Arvind Kejriwal, says, “I came here to meet Uddhav Thackeray ji and we had a detailed discussion on the issues facing the country, especially the nationwide… pic.twitter.com/ZP6x9xXGH3 — Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2026
भूतकाळातील आंदोलनांचा संदर्भ देत त्यांनी आठवण करून दिली की, इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात सोनम वांगचुक यांचे वडील उपोषणावर बसले होते आणि इंदिरा गांधींनी त्यांच्याशी संवाद साधला होता. त्याचप्रमाणे, अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनादरम्यान काँग्रेस सरकारनेही संवाद साधला होता. लोकशाहीत संवाद अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्याशिवाय तिला लोकशाही म्हणता येणार नाही, यावर त्यांनी भर दिला.
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AAP चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले की, त्यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी सविस्तर व फलदायी चर्चा केली. “आम्ही देशाची सध्याची परिस्थिती आणि विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. विशेषतः, देशभरात सुरू असलेल्या युवा आंदोलनाबाबत आम्ही सविस्तर चर्चा केली. दिल्लीतील जंतरमंतर येथील आंदोलन हे तरुणांचा राग आणि निराशा दर्शवते. मी काल दिवसा जंतरमंतरला भेट दिली होती आणि उद्धव ठाकरे यांनी काल रात्री भेट दिली. आम्ही दोघांनीही तेथील लोकांना भेट घेतली आणि आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांशी संवाद साधला.”
केजरीवाल यांनी सरकारला आवाहन केले की, ही देशाची मुले आणि देशाचे भविष्य आहेत. “आम्हाला सरकारला हे सांगायचे आहे की पेपर फुटत आहेत, मूल्यमापन प्रणाली अपयशी ठरत आहे आणि शिक्षण व परीक्षा प्रणालीमध्ये मोठी रॅकेट्स कार्यरत आहेत. यात सुधारणा करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.” त्यांनी ठामपणे सांगितले की, शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि परीक्षा प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल केले पाहिजेत. “आम्ही या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा देतो. सरकारने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा आणि त्यावर योग्य तोडगा काढावा.”
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