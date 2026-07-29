Eating Schedule: सकाळच्या नाश्त्यापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत… जेवणाची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या

रोज मेयोनीज खाता? चवीचा मोह आरोग्यावर पडेल भारी! खाण्यापूर्वी जाणून घ्या दुष्परिणाम
रात्रीच्या उपवासानंतर सकाळचा नाश्ता (Breakfast) हा दिवसातील सर्वात महत्त्वाचा आहार मानला जातो. सकाळी उठल्यानंतर साधारण एक ते दोन तासांच्या आत नाश्ता करणे योग्य ठरते. त्यामुळे शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळते, चयापचयाची प्रक्रिया सुरळीत सुरू होते आणि दिवसभर ताजेतवाने वाटते. नाश्ता टाळल्यास भूक वाढून नंतर जास्त खाण्याची शक्यता असते.
दुपारचे जेवण (Lunch) साधारण दुपारी १२ ते २ या वेळेत घेणे फायदेशीर मानले जाते. या वेळेत शरीर अन्नाचे पचन अधिक प्रभावीपणे करू शकते. जेवणात डाळी, कडधान्ये, भाज्या, चपाती किंवा भात आणि दही यांसारखा संतुलित आहार घेतल्यास शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात आणि दीर्घकाळ पोट भरल्याची भावना राहते.
रात्रीचे जेवण (Dinner) झोपण्याच्या किमान दोन ते तीन तास आधी करणे उत्तम मानले जाते. शक्य असल्यास संध्याकाळी ७ ते ८ वाजण्याच्या दरम्यान जेवण करावे. उशिरा जेवल्यास पचन मंदावते, झोपेवर परिणाम होऊ शकतो आणि वजन वाढण्याचा धोकाही वाढू शकतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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