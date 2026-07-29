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Eating Schedule: सकाळच्या नाश्त्यापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत… जेवणाची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:40 PM IST
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सारांश

Best Time to Eat Food: जेवणाची वेळ ही आरोग्यासाठी अन्नाइतकीच महत्त्वाची असून चुकीच्या वेळी खाण्याच्या सवयींमुळे पचन, वजन आणि रक्तातील साखरेवर परिणाम होऊ शकतो. जाणून घ्या जेवणाची योग्य वेळ कोणती.

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विस्तार
  • जेवणाची योग्य वेळ कोणती?
  • सकाळचा नाश्ता कधी करावा?
  • रात्रीचे जेवण किती वाजता करावे?
आपण दिवसभरात काय खातो यावर आपले आरोग्य अवलंबून असते, हे सर्वांनाच माहीत आहे. पण शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी जेवणाची योग्य वेळ देखील तितकीच महत्त्वाची असते. अनेक जण कामाच्या धावपळीत नाश्ता उशिरा करतात, दुपारचे जेवण टाळतात किंवा रात्री उशिरा जेवतात. अशा सवयींचा परिणाम पचन, वजन, रक्तातील साखरेच्या प्रमाणावर होऊ शकतो. त्यामुळे दिवसातील प्रत्येक जेवण योग्य वेळी घेणे गरजेचे आहे. जेवणाची योग्य वेळ कोणती, जाणून घेऊयात.

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सकाळचा नाश्ता कधी करावा?

रात्रीच्या उपवासानंतर सकाळचा नाश्ता (Breakfast) हा दिवसातील सर्वात महत्त्वाचा आहार मानला जातो. सकाळी उठल्यानंतर साधारण एक ते दोन तासांच्या आत नाश्ता करणे योग्य ठरते. त्यामुळे शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळते, चयापचयाची प्रक्रिया सुरळीत सुरू होते आणि दिवसभर ताजेतवाने वाटते. नाश्ता टाळल्यास भूक वाढून नंतर जास्त खाण्याची शक्यता असते.

दुपारच्या जेवणाची योग्य वेळ

दुपारचे जेवण (Lunch) साधारण दुपारी १२ ते २ या वेळेत घेणे फायदेशीर मानले जाते. या वेळेत शरीर अन्नाचे पचन अधिक प्रभावीपणे करू शकते. जेवणात डाळी, कडधान्ये, भाज्या, चपाती किंवा भात आणि दही यांसारखा संतुलित आहार घेतल्यास शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात आणि दीर्घकाळ पोट भरल्याची भावना राहते.

रात्रीचे जेवण किती वाजता करावे?

रात्रीचे जेवण (Dinner) झोपण्याच्या किमान दोन ते तीन तास आधी करणे उत्तम मानले जाते. शक्य असल्यास संध्याकाळी ७ ते ८ वाजण्याच्या दरम्यान जेवण करावे. उशिरा जेवल्यास पचन मंदावते, झोपेवर परिणाम होऊ शकतो आणि वजन वाढण्याचा धोकाही वाढू शकतो.

जेवणाच्या वेळा पाळण्याचे फायदे

  • पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होते.
  • शरीराचा चयापचय संतुलित राहतो.
  • रक्तातील साखरेतील चढ-उतार कमी होण्यास मदत मिळते.
  • वजन नियंत्रणात ठेवणे सोपे जाते.
  • दिवसभर ऊर्जा आणि एकाग्रता टिकून राहते.

या सवयीही ठेवा

जेवणाच्या वेळा निश्चित ठेवण्याबरोबरच पुरेसे पाणी पिणे, फळे-भाज्यांचा आहारात समावेश करणे, प्रक्रिया केलेले आणि जास्त तेलकट पदार्थ खाऊ नका.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Healthy eating schedule best time for breakfast lunch dinner

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Published On: Jul 29, 2026 | 08:40 PM

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