Latur Crime: ‘माझी वाट पाहू नका…’ लंडनमधून लेकाचा शेवटचा फोन; लातूरच्या तरुणाने गळफास घेत संपवलं जीवन

नेमकं प्रकरण काय?
या प्रकरणातील आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव हनमंत पाटील असे आहे. हे मूळचे लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील बोडका येथील रहिवासी होते. उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर ते लंडन येथे आयटी इंजिनिअर म्हणून कार्यरत होते. त्यांना महिन्याला तब्बल 8 लाख रुपये पगार मिळत होता. त्यांचा विवाह आठ वर्षांपूर्वी झाला होता. मात्र त्यांना अपत्य नव्हते. अश्यातच गेल्या वर्षभरापासून पती-पत्नीमध्ये खटके उडत होते. यामुळे त्यांची पत्नी त्यांच्यापासून विभक्त होऊन वेगळी राहत होती.
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पत्नीचा तब्बल 2 कोटी रुपयांचा दावा
काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या पत्नीने हनमंत पाटील आणि त्यांच्या कुटुंबावर तब्बल 2 कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला होता. या कायदेशीर दावा आणि सततच्या कौटुंबिक वादामुळे हनमंत हे प्रचंड मानसिक तणावाखाली होते. त्यांनी याच नैराश्यातून टोकाचा निर्णय घेतला आणि लंडन येथील त्यांच्या राहत्या घरी गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली.
‘मी आता जगणार नाही…’
हनमंत पाटील यांनी आत्महत्येपूर्वी नातेवाईकांशी फोनवरून अखेरचा संवाद साधला. यावेळी हनमंत पाटील म्हणाले, “मी आता जगणार नाही. माझी वाट पाहू नका. मी आत्महत्या करतोय, सर्वांची काळजी घ्या,” असा शेवटचा निरोप त्यांनी दिला. हे शब्ध ऐकून कुटुंबियांच्या पायाखालची जमीन सरकली. हजार मैलावर आपल्या लेकाला वाचवण्यासाठी आणि समजावण्यासाठी कुठलाही पर्याय त्यांच्याकडे उरला नाही. या घटनेने कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
556 गुन्हे दाखल, 97 लाखांचा मुद्देमाल जप्त; लातूर पोलिसांची अवैध धंद्याविरोधात मोठी कारवाई
लातूर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तसेच समाजात गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाभर अवैध धंदेविरोधी विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत ०१ मे ते ३१ मे या कालावधीत जिल्हा पोलीस दलाने विविध प्रकारच्या अवैध व्यवसायांवर प्रभावी कारवाई करत एकूण ५५६ गुन्हे दाखल केले असून, सुमारे ९७ लाख १४ हजार ९४५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
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Ans: मृत तरुणाचे नाव हनमंत पाटील असे होते.
Ans: ते लंडनमध्ये आयटी इंजिनिअर म्हणून कार्यरत होते.
Ans: कौटुंबिक वाद, मानसिक तणाव आणि पत्नीने दाखल केलेला 2 कोटींचा दावा हे कारण सांगितले जात आहे.