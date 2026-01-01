जोडप्याने शेअर केला व्हिडिओ
व्हिडिओमध्ये, जोडप्याने पॅक केलेल्या प्रसादात एक गोगलगाय असल्याचे दाखवले. त्यांनी सांगितले की जेव्हा त्यांनी मंदिर कर्मचाऱ्यांना हे कळवले तेव्हा ते पॅकेट एकही शब्द न बोलता परत घेण्यात आले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला आणि मंदिर प्रशासनाच्या स्वच्छतेच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. या घटनेनंतर, मंदिर प्रशासनाने औपचारिक पोलिस तक्रार दाखल केली.
A disturbing incident has been reported at the Simhachalam temple, where a snail was found in the prasadam. Devotees were shocked and hurt, as prasadam is considered sacred and must be prepared and served with utmost care and cleanliness.
The coalition government has failed to… pic.twitter.com/KUprxujVxK — YSR Congress Party (@YSRCParty) December 30, 2025
बदनाम करण्याचा कट?
मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी (ईओ) आणि उपायुक्त एन. सुजाता यांनी सांगितले की हा व्हिडिओ संस्थेची प्रतिमा खराब करण्याचा जाणूनबुजून केलेला प्रयत्न असू शकतो. त्यांनी सांगितले की मंदिराच्या स्वयंपाकघरातील स्वच्छता प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित आहे आणि त्यातून कोणताही परदेशी पदार्थ बाहेर पडण्याची शक्यता नाही. पोलीस आता व्हिडिओची चौकशी करत आहेत. प्रसादात खरोखरच काही पदार्थ सापडले आहेत का हे निश्चित करण्यासाठी स्वयंपाकघरातील यंत्रसामग्री, सीसीटीव्ही फुटेज आणि कर्मचाऱ्यांचे निवेदन तपासले जात आहे.
विरोधी पक्ष प्रश्न उपस्थित करतात
ईओ सुजाता यांनी सांगितले की ज्या दिवशी ही घटना घडली त्या दिवशी मंदिरात सुमारे १५,००० प्रसादाची पाकिटे वाटण्यात आली होती, परंतु इतर कोणत्याही भाविकांनी अशी तक्रार नोंदवली नाही. या प्रकरणाला राजकीय वळणही लागले आहे. विरोधी पक्षांनी मंदिर प्रशासनावर टीका केली आहे की, भाविकांवर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी मंदिराने गुणवत्ता तपासणी करावी.
