‘गुलाबी आंखें…’ , CM फडणवीसांचा हटके अंदाज; नागपुरात एका कार्यक्रमात हिंदी गाण्यावर धरला सूर, VIDEO पाहून नेटकरी फिदा

Trump AI Video : कुठे सिंहावर स्वार, तर कुठे उंटावर…; एका मिनिटांत ट्रम्प दिसले अनेक अवतारात, Video Viral
नागपुरमध्ये खासदार क्रीडा महोत्सवाच्या समारोपाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात इंडियन आयडल फेम गायिका शनमुख प्रिया हिचा लाईव्ह कॉन्सर्टचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कार्यक्रमात एक खास क्षण पाहायला मिळाल. शनमुख प्रिया मंचावरुन खाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याजवळ आली.
तिने दोन्ही मंत्र्यांकडे माईक देत गाण्याची विनंती केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही संकोच न बाळगता गुलाबी आखें जो तेरी देखी… गाणे म्हणण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या या अनपेक्षित कृत्याने सभागृहात जल्लोष उडाला होता. उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाटात उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. नितीन गडकरी यांनी देखील वातावरणात रंग भरत जिंदगी कैसी ये पहेली.. हे प्रसिद्ध गाणं गाण्याच्या काही ओळी गायल्या.
व्हायरल व्हिडिओ
“This song in Devabhau’s way ; गुलाबी आँखे जो तेरी देखी,शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको, ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया 🫡 आशा ताई यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडून गाणे म्हणवून घेतले होते त्या बोलल्या होत्या “लक्षात ठेवा मी मुख्यमंत्र्याला गाणे गायला लावले… pic.twitter.com/QgnFMnOdbT — शुभम कराड (@shubham_9909) June 7, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
या कार्यक्रमाला अनेक पाहुण्यांची उपस्थिती होती. सध्या मुख्यंमत्री फडणवीस आणि गडकरी यांच्या गायनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. अनेकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सुरेल अंदाजाचे कौतुक केले आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हा वेगळाच अंदाज अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या हा प्रसंग सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
एक विवाह ऐसा भी! प्रेयसीला भेटायला जाणं शिक्षकाला चांगलच महागात पडलं, गावकऱ्यांनी कोचिंग सेंटरबाहेरच उरकलं लग्न; Video Viral
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.