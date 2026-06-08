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‘गुलाबी आंखें…’ , CM फडणवीसांचा हटके अंदाज; नागपुरात एका कार्यक्रमात हिंदी गाण्यावर धरला सूर, VIDEO पाहून नेटकरी फिदा

Updated On: Jun 08, 2026 | 11:08 AM IST
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सारांश

Devendra Fadnavis Singing Song : सोशल मीडियावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा एक हटके व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. नागपुरमध्ये खासदार क्रीडा महोत्सव २०२६ कार्यक्रमात त्यांनी गुलाबी आखें जो तेरी देखील गाणे गायले आहे. त्याच्यासोबत नितीन गडकरी यांनी देखील वातावरणात रंग भरला आहे.

Devendra Fadnavis Singing Song

'गुलाबी आंखें...' , CM फडणवीसांचा हटके अंदाज; नागपुरात एका कार्यक्रमात हिंदी गाण्यावर धरला सूर, VIDEO पाहून नेटकरी फिदा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • नागपुरात CM फडणवीसांचा हटके अंदाज
  • गायिकेच्या विनंतीवर गायले हिंदी गाणं
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
CM Devendra Fadnavis Singing Video : नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा एक अनोखा आणि सुरेल अंदाज नागपुरात पाहायला मिळाला आहे. खासदार क्रीडा महोत्सव २०२६ च्या समारोप सोहळ्यात त्यांनी हिंदी गाणे गायले आहे. फडणवीसांनी हिंद लोकप्रिय गाणे गुलाबी आखें जो तेरी देखी गुणगुणले असून कार्यक्रमात उपस्थितांची मने जिंकली आहेत. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

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नागपुरमध्ये खासदार क्रीडा महोत्सवाच्या समारोपाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात इंडियन आयडल फेम गायिका शनमुख प्रिया हिचा लाईव्ह कॉन्सर्टचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कार्यक्रमात एक खास क्षण पाहायला मिळाल. शनमुख प्रिया मंचावरुन खाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याजवळ आली.

तिने दोन्ही मंत्र्यांकडे माईक देत गाण्याची विनंती केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही संकोच न बाळगता गुलाबी आखें जो तेरी देखी… गाणे म्हणण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या या अनपेक्षित कृत्याने सभागृहात जल्लोष उडाला होता. उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाटात उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. नितीन गडकरी यांनी देखील वातावरणात रंग भरत जिंदगी कैसी ये पहेली.. हे प्रसिद्ध गाणं गाण्याच्या काही ओळी गायल्या.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

या कार्यक्रमाला अनेक पाहुण्यांची उपस्थिती होती. सध्या मुख्यंमत्री फडणवीस आणि गडकरी यांच्या गायनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. अनेकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सुरेल अंदाजाचे कौतुक केले आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हा वेगळाच अंदाज अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या हा प्रसंग सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Devendra fadnavis singing gulabi aankhen song video viral

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Published On: Jun 08, 2026 | 11:08 AM

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