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Trump AI Video : कुठे सिंहावर स्वार, तर कुठे उंटावर…; एका मिनिटांत ट्रम्प दिसले अनेक अवतारात, Video Viral

Updated On: Jun 08, 2026 | 10:32 AM IST
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सारांश

Trump AI Viral Video : ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक एआय व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये ते थेट अंतराळात पोहोचलेले, कधी सिंहावर स्वार होताना, तर कधी भारतात गाडी चालवताना दिसत आहेत. पाहा नेमका काय आहे व्हिडिओ?

Trump AI Viral Video

Trump AI Video : कुठे सिंहावर स्वार, तर कुठे उंटावर...; एका मिनिटांत ट्रम्प दिसले अनेक अवतारात, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ट्रम्प यांचा भन्नाट एआय स्टंट
  • कुठे सिंहावर स्वार, तर कुठे उंटावर…;
  • एका मिनिटात दिसले अनेक अवतारात
  • व्हिडिओ व्हायरल
Trump AI Video : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन चर्चेचा विषय बनत असतात. कधी त्यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे तर कधी धडाकेबाज निर्णयामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहतात. शिवाय काही एआय ने तयार केले फोटो-व्हिडिओंमुळेही सतत चर्चेचा विषय ठरत असतात. सध्या ट्रम्प यांची पुन्हा चर्चा होऊ लागली आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एआय व्हिडिओने मोठी खळबळ उडाली आहे. यामध्ये ट्रम्प कधी अंतराळत पोहचले आहेत, तर कधी उंटावर, सिंहावर स्वार होत आहेत. तर कुठे बाईक चालवताना दिसत आहेत.

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काय आहे व्हिडिओत?

ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथ सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. सुमारे एक मिनिटाच्या या व्हिडिओत ट्रम्प वेगवेगळ्या अवतारात दिसले आहेत. काही दृश्यांमध्ये ते पॅराग्लायडिंग करताना दिसत आहेत. तर काही वेळ पिझ्झावर त्यांचा चेहरा दिसत आहे. बस, जाहिराती आणि पर्वतांवरही त्यांचे चित्र दाखवण्यात आले आहे. एका मिनिटांत ट्रम्प यांनी भारत, चीन, मेक्सिको आणि मध्यपूर्वेसह सर्व लोकांनी त्यांना पसंतील दिल्याचे दृश्य आहे.

हा आर्टिफिशियल इंटेलिंजस द्वारे तयार करण्यात आलेला व्हिडिओ Everybody Loves Donald Trump या गाण्यावर आहे. ट्रम्प समर्थक आणि रिपब्लिकन नेते अँथनी कॉन्स्टँटिनो यांच्याशी संबंधित असल्याचा दावा आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

 

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ पाहून सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेकांनी ट्रम्प यांनी ट्रोल केले आहे. तर काहींनी याकडे केवळ एक मनोरंजनाच्या दृष्टीकोनातून पाहिले आहे. ट्रम्प यांची असे एआय व्हिडिओ, फोटो शेअर करण्याची पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी देखील त्यांनी स्वत:ला देवदूत दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. तर त्यापूर्वी इराणच्या नौदलाला नष्ट करणारी पोस्ट शेअर केली होती.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Trump ai video stunt riding lion camel multiple avatars video viral

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Published On: Jun 08, 2026 | 10:32 AM

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