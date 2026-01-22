Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला

Shocking Video : बायकोच्या प्रेमप्रकरणावर, पतीचा धाडसी निर्णय! चित्रपटातील कथेसारखाच प्रकार खऱ्या आयुष्यात घडला. अफेअर उघड होताच पतीने प्रियकरासोबतच पत्नीचं दुसरं लग्न लावून दिलं. घटनेचा व्हिडिओ इंटरनेटवर धुमाकूळ घालतोय.

Updated On: Jan 22, 2026 | 10:54 AM
जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला

(फोटो सौजन्य: X)

  • पत्नीला प्रियकरासोबत पकडल्यानंतर पतीने वाद-विवाद किंवा हिंसक मार्ग न स्वीकारता थेट तिचं प्रियकराशीच लग्न लावून देण्याचा निर्णय घेतला.
  • पंचायत, पोलीस हस्तक्षेप आणि दोघांची वेगळी वाट निश्चित झाली.
  • घटनेचा व्हिडिओ एक्सवर व्हायरल झाला असून पतीच्या निर्णयावर युजर्सने प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
सोशल मीडियावर दररोज नवनवीन घटना व्हायरल होत असतात. इथे तुम्हाला कधी काय दिसून येईल ते सांगता येणं कठीण आहे. काही हास्यास्पद, काही भावुक तर काही थक्क करणाऱ्या घटना इथे नेहमीच शेअर होतात. आता अलीकडेच चित्रपटातील सीन खऱ्या आयुष्यात घडताना दिसून आले आहे. तुम्ही जर बॉलिवूडचा प्रसिद्ध चित्रपट ‘हम दिल दे चुके सनम’ पाहिला असेल तर तुम्हाला याची कथा नक्कीच ध्यानात असेल. अशीच काहीशी घटना नुकतीच समोर आली आहे. पतीने आपल्या पत्नीला प्रियकरासोबत रंगेहाथ पकडताच त्याने असा काही निर्णय घेतला ज्याने गावकरीच काय तर युजर्सही अवाक् झाले.

काय आहे प्रकरण?

कथेची सुरुवात होते २०१६ साली जेव्हा आशिष तिवारी नावाच्या तरुणाचं पिंकी नावाच्या मुलीशी लग्न होत. दोघांच्याही लग्नाला ९ वर्षे लोटली असून त्यांना दोन मुले देखील आहेत. पण म्हणतात ना सर्व सुखी चालत असलं की त्यात तिसऱ्याची एंट्री ही होतेच…आशिषला बऱ्याच काळापासून आपला पत्नीवर संशय होता. अशात पत्नीला तिच्या प्रियकरासोबत रंगेहात पकडण्यासाठी त्याने सापळा रचला आणि पिंकीला अमित शर्मा नावाच्या तिच्या प्रियकरासोबत रंगेहात पकडलं. पुढे हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहचलं. घडलेल्या प्रकारावर पंचायत बसली, चर्चा झाली. पिंकी प्रियकराला सोडायला तयार नाही तर आशिषदेखील परत जाण्यास नकार देत होता. अखेर मनाचा मोठेपणा दाखवत पतीनेच पत्नीचं तिच्या प्रियकरासोबत लग्न लावून देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने सर्वांनाच धक्का दिला असून हे प्रकरण आता सोशल मीडियावर चांगलच चर्चेत आहे. दरम्यान आशिषच्या दोन्ही मुलांनी आईकडे न जाता, वडिलांसोबतच राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

घटनेचे हे दृश्य @askrajeshsahu नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आले आहे. अनेक युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “ही खरोखरच धक्कादायक घटना आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अगदी योग्य निर्णय. आजच्या काळात, आत्महत्या करण्यापेक्षा अशा परिस्थितीत असे निर्णय घेणे शहाणपणाचे आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “मला आश्चर्य वाटते की, येणारे भविष्य कसे असेल”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Video viral husband catches wife red handed arranges her marriage with lover viral news marathi

Published On: Jan 22, 2026 | 10:54 AM

Topics:  

