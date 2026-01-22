Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अनोखी परंपरा: नातेवाईकांचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून त्यांच्यासोबत खेळाला जातो हा भयानक खेळ; अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral

पूर्वजांच्या कबरी खोलून साजरा केला जातो आनंद... थरकाप उडवणारी पण प्रेमाने भरलेली परंपरा मादागास्करमध्ये आजही पाळली जाते. एका पर्यटकाने याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला असून लोक यातील दृश्ये पाहून हादरले आहेत.

Jan 22, 2026 | 03:06 PM
अनोखी परंपरा: नातेवाईकांचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून त्यांच्यासोबत खेळाला जातो हा भयानक खेळ; अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral

  • मालागासी समुदायात दर ५–७ वर्षांनी पूर्वजांच्या कबरी उघडून त्यांच्या अवशेषांना नव्या रेशमी कापडात गुंडाळले जाते.
  • ढोल-ताशांच्या तालावर नाच, जेवण आणि पूर्वजांशी संवाद साधत हा विधी आनंदाने साजरा केला जातो.
  • ही प्रथा भयानक वाटत असली तरी मालागासी लोकांसाठी ती आदर, प्रेम आणि पूर्वजांशी नातं जपण्याचा उत्सव आहे.
जगभरात वेगवेगळ्या परंपरा पाळल्या जातात. प्रत्येक प्रांताची वेगवेगळी प्रथा असते. आज आम्ही तुम्हाला एका अशा रहस्यमयी परंपरेविषयी सांगणार आहोत ज्याविषयी ऐकताच तुमच्या पायाखालची जमीन हादरले. धर्म कुठलाही असो कोणताही व्यक्ती मृत्यू पावला की त्याच्या शांतीसाठी त्याच्यावर अंत्यविधी केले जातात. कुठे मृत्यूनंतर व्यक्तीचे शरीर जमिनीत पुरले जाते तर कुठे मृत्यूनंतर शरीराला अग्नी दिली जाते. अलीकडे मात्र सोशल मीडियावर एका विचित्र आणि भयानक प्रथा समोर आली आहे ज्यात कुटुंबबतील लोक पूर्वजांच्या कबरी खोलून त्यांचे अवशेष एका नव्या रेशमी कापडात गुंडाळतात आणि त्यांना घेऊन संगीताच्या तालावर नाचू लागतात.

ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

मादागास्करचा मालागासी समुदाय फमादिहाना नावाच्या या परंपरेचं पालन करतो. लोकांचा असा विश्वास आहे की पूर्वजांचे आत्मे जवळच राहतात आणि वेळोवेळी त्यांच्या प्रियजनांना भेटण्यासाठी पृथ्वीवर परत येतात. दर पाच ते सात वर्षांनी फमादिहाना साजरा केला जातो. या काळात, स्मशानभूमी एखाद्या उत्सवासारखी दिसते. लोक ढोल वाजवत त्याच्या तालावर नाचतात, जेवण बनवतात आणि गेलेल्या कुटुंबियांसोबत असे बोलू लागतात जणू ते अजूनही जिवंत आहेत. हे दृश्य पर्यटकांसाठी आश्चर्यकारक आहे. येथे बोट दाखविण्यासही मनाई आहे, कारण असे मानले जाते की त्यामुळे आत्म्यांना राग येतो.

 

जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला

२०१७ मध्ये प्लेगच्या प्रादुर्भावानंतर, सरकारने नियम लागू केले, विशेषतः संसर्गजन्य रोगांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कबरी उघडण्यास मनाई केली. असे असूनही, बरेच लोक अजूनही ही परंपरा पाळतात. ते म्हणतात की ही भीतीचा विधी नाही तर प्रेमाचा विधी आहे. ही परंपरा दर्शवते की प्रत्येक संस्कृती मृत्यूकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहते. काहींमध्ये, ते शोकाचे प्रतिनिधित्व करते, तर काहींमध्ये, एका उत्सवाप्रमाणे त्याला साजरे केले जाते. आपल्याला विचित्र वाटणारी फमादिहाना ही परंपरा मालागासी लोकांसाठी मात्र आदराचा आणि प्रेमाचा उत्सव मानला जातो. हेच कारण आहे की, आजही ही परंपरा त्याच्या लोकांमध्ये तितकीच लोकप्रिय आणि जिवंत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 22, 2026 | 03:06 PM

