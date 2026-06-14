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जीवापेक्षा काम महत्त्वाचे? धावत्या बाईकवर लॅपटॉप ठेवून काम करणाऱ्या तरुणाचा VIDEO व्हायरल, पाहून नेटकरी म्हणाले…

Updated On: Jun 14, 2026 | 04:15 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक तरुण धावत्या बाईकवर लॅपटॉपवर काम करताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी कामाच्या वाढत्या ताणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तर काहींनी सुरक्षेच्या प्रश्न उपस्थित केला आहे. यामुळे केवळ तरुणाचाच नव्हे, तर आसपासच्या अनेक लोकांचा जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.

Man Working on Moving Bike

जीवापेक्षा काम महत्त्वाचे? धावत्या बाईकवर लॅपटॉप ठेवून काम करणाऱ्या तरुणाचा VIDEO व्हायरल, पाहून नेटकरी म्हणाले... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • वर्क प्रेशरचा अतिरेक?
  • धावत्या बाईकवर लॅपटॉप ठेवून तरुणाचे काम
  • व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या एक अत्यंत धोकादायक कृत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ तेलंगणातील असल्याचे सांगितले जात असून एक तरुण धावत्या बाईकवर लॅपटॉपवर काम करताना दिसत आहे. यामुळए रस्ते सुरक्षितता आणि कामाच्या वाढत्या तणावाच गंभीर चर्चांना उधाण आले आहे.

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काय आहे व्हिडिओत?

व्हिडिओत तुम्ही स्पष्टपणे पाहू शकता की एक युवक धावत्या बाईकवर लॅपटॉप उघडून बसला आहे. गाडी चालवताना तो सतत स्क्रीनकडे पाहत आहे. यामुळे त्याचे लक्ष रस्ता आणि लॅपटॉपमध्ये विभागले आहे. यामुळे त्याच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. तसेच रस्त्यावरुन जाणाऱ्या इतर वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांचा सुरक्षेचाही मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


 नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Vishii14 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला हजारो लोकांनी पाहिले असून अनेकांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तर काहींना कामाचा प्रेशरवर चिंता व्यक्त केली आहे. कोणतीही नोकरी किंवा डेडलाइन माणसाच्या जीवापेक्षा मोठी असते का? असा प्रश्न लोक करत आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. पुन्हा एकदा रस्ते सुरक्षितेतेबाबत जनजागृतीची गरज अधोरेखित होत आहे. तसेच कामाच्या वाढत्या ताणाबाबतही चिंता व्यक्क केली जात आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Man uses laptop on moving bike video viral

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Published On: Jun 14, 2026 | 04:15 PM

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