Santacruz स्टेशनवर किळसवाणा प्रकार! ओव्हरब्रिजवरुन थेट रेल्वे ट्रॅकवर लघुशंका; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले

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मिळालेल्या माहितीनुसार, एक व्यक्ती सांताक्रझच्या ओव्हरब्रिजवर एक्सलेटरजवळ उभा होता. येथेच उभे राहून खाली रेल्वे ट्रॅकवर लघुशंका केली. ज्यामुळे प्लॅटफॉर्मच्या छतावरुन पाणी गलू लागले. यामुळे ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला. या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत पाहून शकता की संबंधित व्यक्ती एका कोपऱ्यात उभे राहून लघुशंका करत आहे. तिथूनच जाणाऱ्या एका प्रवाशाने या घटनेचा व्हिडिओ बनवला असून याचे कारण विचारताच त्याला डायबिटीस असल्याचे लघुशंका असलेल्या व्यक्तीने सांगितले. धक्कादायक म्हणजे यावेळी अनेकजण तिथून जात होते. परंतु कोणीही याचा विरोध केला नाही किंवा याची तक्रार केली नाही. सध्या याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तीव्र वेगाने व्हायरल होत आहे.
Mumbai 🚨
Santa Cruz railway station ke overpass se ek aadmi ka railway tracks par urinate karte video viral ho raha hai.
Aadmi ne allegedly medical urgency ka reason diya, lekin social media par public hygiene ko lekar debate chhed gayi hai.#Mumbai #ViralVideo #CivicSense pic.twitter.com/RRKP2ZeK1K — Trending Topics with Faiz (@newswithaftab14) June 7, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @newswithaftab14 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. संबंधित लघुशंका करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात कारवाईची मागणी केली जात आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता आणि नियमांच्या पालनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, पण त्या माणसला लाजही वाटली पाहिजे नाही, कारवाई करुन काय होईल का? असा प्रश्न केला आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.