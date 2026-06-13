BJP मध्ये सामील व्हायला गेला TMC नेता, हिरवा गुलाल लावतंच नेत्याची करण्यात आली हकालपट्टी; Video Viral

लंगड्याचं सोंग पडलं भारी! कुत्रे मागे लागताच भरधाव धावत सुटला भिकारी; नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा, Video Viral
व्हिडिओमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा एक नेता पक्षांतरासाठी भाजपमध्ये सामील होण्यासाठी भाजप कार्यकर्त्यांच्या कार्यालयात गेल्याचे दिसते जिथे हिरव्या रंगाने त्याचे स्वागत करण्यात आले. तुम्हाला वाटेल की, नेत्याने भाजपमध्ये सामील होणे यात नवीन काही नाही. परंतु व्हिडिओत काही भलतेच घडताना दिसले. भाजप कार्यकर्त्यांनी TMC च्या नेत्याला हिरवा रंग लावला खरा पण या रंगासहच त्याला पार्टीत सामील न करताच कार्यालयातून बाहेर काढण्यात आलं. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये दाखवण्यात आले आहे की, काही स्थानिक टीएमसी अधिकारी बीजेपीमध्ये मध्ये सामील होण्यासाठी पार्टाच्या कार्यालयात दाखल झाले आहेत. यातीलच एका नेत्याला कार्यकर्ते धारावर घेतात आणि त्याच्यावर प्रश्नांचा भडिमार करतात. बीजेपीमध्ये सामील होण्यासाठी आलेल्या नेत्याला एक व्यक्ती विचारतो की, “विकास प्रकल्पांसाठी जनतेकडून कमिशन घेणारी तीव्यक्ती तुम्हीच आहात का?” व्हिडिओमध्ये भाजप कार्यकर्ता असेही विचारताना दिसत आहे, “ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, तीच व्यक्ती तुम्ही आहात का?”
व्यक्तीच्या प्रश्नावर जेव्हा नेता होकारार्थी उत्तर देतो तेव्हा व्यक्ती म्हणतो की, “इथे यायची तुमची हिम्मत कशी झाली? तुम्हाला इथे कोणी बोलावलं?” भाजप कार्यकर्ता एवढ्यावरच थांबत नाही. तो असंही विचारताना ऐकू येतो, “कोणाच्या परवानगीने तुम्ही सामान्य लोकांकडून रस्ता कर आणि कमिशन गोळा केलं? सांगा बरं? तुम्ही लोकांकडून कट मनी का घेतला?” यानंतर टीएमसी कार्यकर्त्याच्या चेहऱ्यावर हिरवा रंग लावला जातो आणि दरवाजाकडे हात करत त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो.
Look how a BJP leader uses green color to deny TMC goons from joining BJP. They were involved in collecting illegal money from public. Now came to join BJP, like some boss. They were shown way out. pic.twitter.com/1XnkAFjDwN — The Bong Head (@TheBongHead) June 12, 2026
ताई तर धुरंधर निघाल्या! लांबलचक सापाला दोरीसारखं पकडलं अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी आवाक्
हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून @MeghUpdates नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन त्याला शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “हे स्क्रिपटेड असून, तो आणि त्याचा भाऊ दोघेही टीएमसीचे माजी गुन्हेगार आणि हत्येचा आरोप असलेल्या व्यक्तीसोबत मिळून एक नवीन टोळी चालवत आहेत.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “जर भाजप संपूर्ण संघटनेमध्ये याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करू शकला, तर ते त्यांच्यासाठी, तसेच बंगालसाठी आणि पर्यायाने संपूर्ण देशासाठी हिताचे ठरेल.” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “पक्षाचे सदस्यत्व हे केवळ राजकीय सोयीवर नव्हे, तर तत्त्वे, शिस्त आणि जनतेचा विश्वास यांवर आधारित असावे. जबाबदारीबाबतचा एक खंबीर संदेश”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.