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पतीला प्रेयसीसोबत पकडलं अन् भररस्त्यात सुरु केला राडा; केस ओढले, कानशिलात बडवलं… हाय व्होल्टेज ड्रामाचा Video Viral

Updated On: Jun 06, 2026 | 01:47 PM IST
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सारांश

Wife Beat Husband Girlfriend : पती, पत्नी आणि ती... तीघही समोर आले आणि रस्त्यात सुरु झाला हाय व्होल्टेज ड्रामा. पत्नीने प्रयसीचे केस पकडले आणि दोघींनी हाणामारी करण्यास सुरुवात केली. पती हतबल झाला तर लोकांनी पाहूनच दृष्यांची मजा लुटली.

पतीला प्रेयसीसोबत पकडलं अन् भररस्त्यात सुरु केला राडा; केस ओढले, कानशिलात बडवलं... हाय व्होल्टेज ड्रामाचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • पतीला प्रेयसीसोबत फिरताना पाहताच पत्नीचा राग अनावर झाला.
  • तिने प्रेयसीवर हल्ला करत तिला मारहाण करण्यास सुरुवात घडली.
  • ही सर्व घटना भररस्त्यात घडली ज्यामुळे लोकांची गर्दी जमा झाली.
मागील काही काळापासून एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरचे प्रमाण देशात बरेच वाढले आहे. याच्या अनेक घटना समोर येत असतानाच आता सोशल मिडियावर अशाच एका घटनेचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ झाशीच्या माैरानीपूर येथील असल्याचे स्पष्ट झाले असून इथे एका पत्नीने पतीला दुसऱ्या महिलेसोबत रंगेहात पकडल्याची माहिती आहे. हा सर्व प्रकार रस्त्यावर घडला ज्यानंतर पत्नीला राग अनावर झाला.

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पतीला त्याच्या प्रयसीसोबत पाहताच पत्नी संतापली आणि रस्त्यातच तिने प्रेयसीला बडवायला सुरुवात केली. व्हिडिओमध्ये प्रेयसी आणि पत्नी दोघीही एकमेकांना मारताना दिसतात तर पती दोघींना रोखण्याचा प्रयत्न करत असतो. यादरम्यान आजूबाजूला लोकांची गर्दी देखील जमते जे हा सर्व प्रकार आश्चर्यकारक नजरेने पाहत असतात. यातीलच एकाने या घटनेचा व्हिडिओ आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केला आणि व्हिडिओ इंटरनेटवर शेअर केला. चला घटनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हिडिओत केलेल्या दाव्यानुसार, वादाचे कारण पतीला दुसऱ्या पत्नीसोबत रंगेहात पकडणं होतं. पत्नीने रस्त्यात पतीला दुसऱ्या महिलेसोबत फिरताना पाहिलं ज्यानंतर सरकारी रुग्णालयासमोरच तिने राडा घालायला सुरुवात केली. व्हायरल व्हिडिओमध्ये दोन्ही महिला एकमेकींच्या जीवावर उठल्याचे दिसते. पती आणि आजूबाजूला जमा झालेली लोक हा वाद मिटवण्याचा आतोनात प्रयत्न करतात पण दोघीही काही ऐकण्याच्या स्थितीत नसतात. व्हिडिओत दिसते की, दोघींनी एकमेकींचे केस पकडून ठेवले आहेत आणि काही केल्या दोघीही हार मानायला तयार नाहीत. पाहता पाहता वाद वाढतो आणि दोघी एकमेकींना मारायला सुरुवात करतात. व्हिडिओच्या शेवटी लोक मिळून दोघींना वेगळं करताना दिसतात ज्यानंतर प्रेयसीला तिकडून निघून जाण्यास सांगितले जाते.

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रुग्णालयासमोर झालेला हा हाय व्होल्टेज ड्रामा सध्या सोशल मिडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. अनेक यूजर्सने व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये घटनेतील या दृष्यांवर आपले मत देखील व्यक्त केले. एका यूजरने म्हटले की, “या प्रकरणी, मौराणीपूरच्या प्रभारी निरीक्षकांना तपास करून आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “पत्नीचं ठिक आहे पण प्रेयसी का इतक्या रागात होती” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “खरं तर दोघींनी एकमेकींना नाही तर नवऱ्याला बडवायला हंव होतं “.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Wife catches husband with alleged lover on road high voltage drama outside hospital video goes viral

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Published On: Jun 06, 2026 | 01:47 PM

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