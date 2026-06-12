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Belfast Violence : आयर्लंडमध्ये आयरिश व्यक्तीवर हल्ल्यानंतर हिसेंचा भडका; स्थलांतरितांविरोधात तीव्र निदर्शने, घरांवर हल्ले अन्…

Updated On: Jun 12, 2026 | 01:32 PM IST
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सारांश

Belfast Violence Update : उत्तर आयर्लंडची राजधानी बेलफास्ट भीषण हिंसाचार भडकला आहे. एका आयरिश व्यक्तीच्या हत्येच्या प्रयत्नांनतर स्थलांतरितांविरोधात तीव्र हिंसाचार उफाळला आहे. स्थलांतरितांच्या घरांवर हल्ले केले जात आहेत.

Belfast Violence

Belfast Violence : आयर्लंडमध्ये आयरिश व्यक्तीवर हल्ल्यानंतर हिसेंचा भडका; स्थलांतरितांविरोधात तीव्र निदर्शने, घरांवर हल्ले अन्... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आयर्लंडमध्ये आयरिश व्यक्तीच्या हत्येच्या प्रयत्नानंतर हिसेंचा भडका
  •  स्थलांतरितांविरोधात तीव्र निदर्शने
  • घरांवर हल्ले अन् वाहनांची जाळफोळ
Belfast Violence News in Marathi : बेलफास्ट : उत्तर आयर्लंडची राजधानी बेलफास्टमध्ये एका भीषण चाकू हल्ल्याच्या घटनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार आणि निदर्शने सुरू झाली आहेत. या हल्ल्यात एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाला असून त्याच्या डोळ्याला, पाठीला आणि चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. पोलिसांनी एका ३० वर्षीय सुदानी नागरिकावर हत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवल्यानंतर आणि या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर तणाव लक्षणीयरीत्या वाढला. निदर्शने झपाट्याने वाढली, ज्यामुळे मंगळवारी रात्री बेलफास्टसह अनेक भागांमध्ये जाळपोळ आणि तोडफोड झाली. आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी स्थलांतराविरुद्ध घोषणाबाजी केली.

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लोकांची काळे कपडे घालून तीव्र निदर्शने

हिंसाचाराची ही लाट बेलफास्टपासून ग्लासगो, लंडन आणि बैंगरसारख्या शहरांमध्ये पसरली आहे, जिये लोकांनी निषेध करण्यासाठी काळे कपडे घालून रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. या आदोलनादरम्यान, काळे मुखवटे घातलेल्या अनेक दंगलखोरांनी घरे, बस्, गाङथा आणि पोलिसांच्या अडथळ्यांना आग लावली. बेलफास्टच्या शेजारील न्यूटाउनअबे आणि किल्कील या शहरांमध्येही वाहने जाळल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.


सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या फोटो आणि व्हिडीओमध्ये अनेक घरे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेली दिसत होती, जी विझवण्यासाठी अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन सेवांनी रात्रभर संघर्ष केला. उत्तर आयर्लंडच्या फस्र्ट मिनिस्टर, मिशेल ओ नील यांनी या हिंसाचाराचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, याला उघड गुंडगिरी म्हटले आहे.

जोहान्सबर्गमध्ये अंदाधुंद गोळीबार; १२ ठार

दक्षिण आफ्रिकेची आर्थिक राजधानी असलेल्या जोहान्सबर्गच्या क्लीव्हलँड परिसरात मंगळवारी रात्री उशिरा बंदूकधाऱ्यांच्या एका मोठ्या टोळीने भीषण हत्याकांड घडवले. यात किमान १२ जण ठार झाले आणि ९ जण गंभीर जखमी झाले, स्थानिक पोलिसांच्या माहितीनुसार, एका पांढऱ्या टोयोटा क्वांटम गाडीतून आलेले १० हून अधिक सशस्त्र हल्लेखोर क्लीव्हलँडमधील एका पेट्रोल पंपाजवळ उत्तरले. त्यानंतर हे सशस्त्र संशयित दोन्ही प्रवेशद्वारांमधून झोपडपट्टीत घुसले आणि परिसरात फिरून विविध ठिकाणी नागरिकावर अंदाधुद गोळीबार करू लागले, या अचानक आणि भ्याड हल्ल्यामुळे संपूर्ण परिसरात घबराट आणि दहशत पसरली.

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Web Title: Belfast violence irish man attack sparks anti immigrant protests and riots

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Published On: Jun 12, 2026 | 01:20 PM

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