Defense News : ब्रह्मोसवर थायलंडची नजर; भारताच्या क्षेपणास्त्र प्रणालीत वाढला रस..

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ब्रह्मोस हे भारत आणि रशियाच्या संयुक्त सहकार्याने विकसित करण्यात आलेले जगातील सर्वात वेगवान सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांपैकी एक मानले जाते. हे क्षेपणास्त्र जमिनीवरून, समुद्रातून तसेच हवाई प्लॅटफॉर्मवरूनही डागता येते. अचूक लक्ष्यभेदन क्षमता, उच्च वेग आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे अनेक देशांनी या प्रणालीमध्ये स्वारस्य दाखवले आहे.
भारताच्या ‘Act East’ धोरणाअंतर्गत आग्नेय आशियातील देशांसोबत संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. दक्षिण चीन समुद्र आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील वाढत्या सामरिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देश आपली संरक्षण क्षमता मजबूत करण्यासाठी आधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचा विचार करत आहेत. थायलंडने ब्रह्मोसबाबत दाखवलेला रस हा त्याच धोरणाचा भाग मानला जात आहे.
यापूर्वी फिलिपिन्सने भारताकडून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्याचा करार केला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. व्हिएतनामसोबतही संरक्षण सहकार्य वाढत असून ब्रह्मोससंदर्भात महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. त्यामुळे थायलंड हा भारतासाठी आणखी एक संभाव्य संरक्षण भागीदार ठरू शकतो.
संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, थायलंडने स्वारस्य व्यक्त केले असले तरी खरेदी प्रक्रिया अनेक टप्प्यांतून जाते. तांत्रिक मूल्यांकन, आर्थिक अटी, सरकारी मंजुरी आणि द्विपक्षीय संरक्षण करार पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम व्यवहार जाहीर केला जातो. त्यामुळे सध्या “थायलंडने ब्रह्मोस खरेदी केली” असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
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भारतीय संरक्षण उत्पादनांची जागतिक बाजारपेठेत वाढती मागणी आणि स्वदेशी संरक्षण उद्योगाला मिळणारे यश लक्षात घेता, भविष्यात थायलंडसोबतही ब्रह्मोस करार झाल्यास तो भारताच्या संरक्षण निर्यात धोरणासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.