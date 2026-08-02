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Defense News : ब्रह्मोसवर थायलंडची नजर; भारताच्या क्षेपणास्त्र प्रणालीत वाढला रस..

Updated On: Aug 02, 2026 | 07:15 PM IST
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सारांश

Defense News : भारताच्या ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र प्रणालीमध्ये थायलंडने स्वारस्य दाखवले आहे. मात्र, दोन्ही देशांमध्ये अद्याप अंतिम खरेदी करार झालेला नाही. इंडो-पॅसिफिकमधील बदलत्या सामरिक परिस्थितीमुळे भारत-थायलंड संरक्षण सहकार्याला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • थायलंडला चीनची भीती
  • ब्राह्मोसची मागणी
Defense News : भारताने विकसित केलेल्या सुपरसॉनिक ब्रह्मोस क्रूझ क्षेपणास्त्र प्रणालीला जागतिक संरक्षण बाजारात वाढती मागणी मिळत असून आता थायलंडनेही या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणालीमध्ये रस दाखवला आहे. भारत आणि थायलंड यांच्यात संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांदरम्यान ब्रह्मोसच्या संभाव्य खरेदीबाबत चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. मात्र, दोन्ही देशांमध्ये अद्याप कोणताही अंतिम खरेदी करार झाल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

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ब्रह्मोस हे भारत आणि रशियाच्या संयुक्त सहकार्याने विकसित करण्यात आलेले जगातील सर्वात वेगवान सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांपैकी एक मानले जाते. हे क्षेपणास्त्र जमिनीवरून, समुद्रातून तसेच हवाई प्लॅटफॉर्मवरूनही डागता येते. अचूक लक्ष्यभेदन क्षमता, उच्च वेग आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे अनेक देशांनी या प्रणालीमध्ये स्वारस्य दाखवले आहे.

इंडो-पॅसिफिकमध्ये संरक्षण सहकार्याला चालना

भारताच्या ‘Act East’ धोरणाअंतर्गत आग्नेय आशियातील देशांसोबत संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. दक्षिण चीन समुद्र आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील वाढत्या सामरिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देश आपली संरक्षण क्षमता मजबूत करण्यासाठी आधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचा विचार करत आहेत. थायलंडने ब्रह्मोसबाबत दाखवलेला रस हा त्याच धोरणाचा भाग मानला जात आहे.

यापूर्वी फिलिपिन्सने भारताकडून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्याचा करार केला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. व्हिएतनामसोबतही संरक्षण सहकार्य वाढत असून ब्रह्मोससंदर्भात महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. त्यामुळे थायलंड हा भारतासाठी आणखी एक संभाव्य संरक्षण भागीदार ठरू शकतो.

अंतिम कराराची अद्याप प्रतीक्षा

संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, थायलंडने स्वारस्य व्यक्त केले असले तरी खरेदी प्रक्रिया अनेक टप्प्यांतून जाते. तांत्रिक मूल्यांकन, आर्थिक अटी, सरकारी मंजुरी आणि द्विपक्षीय संरक्षण करार पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम व्यवहार जाहीर केला जातो. त्यामुळे सध्या “थायलंडने ब्रह्मोस खरेदी केली” असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

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भारतीय संरक्षण उत्पादनांची जागतिक बाजारपेठेत वाढती मागणी आणि स्वदेशी संरक्षण उद्योगाला मिळणारे यश लक्षात घेता, भविष्यात थायलंडसोबतही ब्रह्मोस करार झाल्यास तो भारताच्या संरक्षण निर्यात धोरणासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

Web Title: Defense news thailand eyes brahmos growing interest in indias missile system

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Published On: Aug 02, 2026 | 07:15 PM

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