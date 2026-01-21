Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

स्वित्झर्लंड दौऱ्यादरम्यान ट्रम्प यांच्या Air Force One विमानात तांत्रिक बिघाड; अमेरिकेत खळबळ

Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प स्वित्झर्लंडला जात असताना त्यांच्या Air For One विमानात अचानक तांत्रिक बिघाड आल्याने विमान परत वॉशिंग्टनला वळाले आहे. यानंतर ट्रम्प दुसऱ्या विमानाने दावोसला गेले.

Updated On: Jan 21, 2026 | 12:44 PM
donald trump air force one plane

स्वित्झर्लंड दौऱ्यादरम्यान ट्रम्पच्या Air Force One मध्ये तांत्रिक बिघाड; दुसऱ्या विमानाने गाठलं दावोस (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • स्वित्झर्लंड दौऱ्यादरम्यान ट्रम्पच्या Air Force One मध्ये तांत्रिक बिघाड
  • टेक-ऑफनंतर तासाभरातच घडली विमानाचे इमरजन्सी लँडिंग
  • दुसऱ्या विमानाने गाठलं दावोस
Donald Trump News Marathi : वॉशिंग्टन : एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) बुधवारी (२१ जानेवारी २०२६) स्वित्झर्लंडच्या दौऱ्यावरवर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी रवाना झाले होते. परंतु या उड्डाणादरम्यान ट्रम्प यांच्या एअर फोर्स वन विमानात अचानक तांत्रिक बिघाड आला. यामुळे विमान वॉशिंग्टनला परते. असोसिएटेड प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांच्या विमानातील लाइट अचानक गेल्याने विमान परत उतरवण्यात आहे.

नोबेल पुरस्कारासाठी वेडे झाले ट्रम्प! १, २ नव्हे थेट ८ पुरस्काराची केली मागणी; म्हणाले…

मिळालेल्या माहितीनुसार, विमानाचे सुरक्षितपणे वॉशिंग्टन येथील विमानतळावर लँडिंग करण्यात आले आहे. उड्डाणाच्या तासाभरानंतर हा बिघाड झाला होता, यामुळे विमान जॉइंट बेस अँड्र्यूज येथून परतले आहे. व्हाइट हाउसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी याची पुष्टी केली असून विमानात कोणताही मोठा तांत्रिक बिघाड नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

त्यांनी सांगितले की टेक-ऑफनंतर काही काळासाठी विमानातील लाईट बंद झाली होती, यामुळे विमान परतले. दरम्यान विमानातील बिघाड दुरुस्त करण्याचे काम सुरु आहे. परंतु दौऱ्याला उशिर होत असल्याने ट्रम्प दुसऱ्या विमानाने स्वित्झर्लंडला रवाना झाले आहेत.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम

डोनाल्ड ट्रम्प या विमानाने वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) या वार्षिक बैठक परिषदेसाठी रवाना झाले होते. ही बैठक २० ते २४ जानेवारी दरम्यान स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथे आयोजित करण्यात आली आहे. यंदा ५६ व्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ट्रम्प देखील या परिषदेसाठी उपस्थित राहणार आहेत.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम ही एक आंतरराष्ट्रीय बिगर-नफा (Non-Profit) संस्था आहे. ही संस्था जागतिक स्तरावर खाजगी आणि सार्वजनिक सहकार्यासाठी कार्य करते. या संस्थेचा उद्देश जगातील व्यावसायिक, शैक्षणिक, आणि इतर क्षेत्रातील नेत्यांन एकत्र आणून जागतिक, प्रादेशिक आणि औद्योगिक अजेंडा निश्चित करणे आहे. या परिषदेसाठी जगभरातील राष्ट्रांचे प्रमुख, मोठ्या कंपन्यांचे सीईओ, तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी होतात.

Air Force One

Air Force One हे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे विमान गेल्या ४० वर्षांपासून उड्डाण करत आहे. हे विमान बोईंग कंपनीचे असून यामध्ये राष्ट्राध्यक्षांसाठी विविध आपत्कालीन परिस्थिती हातळण्याच्या सुविधा आहेत. या विमानामध्ये रेडिएशन शिल्डिंग, अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रविरोधी तंत्रज्ञान, विविध संप्रेषण प्रणासी आहे. यामुळे राष्ट्राध्यक्ष लष्कराच्या संपर्कात राहू शकता. जगात हे विमान कुठेही असले तरी आदेश जारी करता येतो.

‘America Frist’ धोरणाचा पुन्हा नारा! ट्रम्पचे ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि नाटोवर वादग्रस्त विधाने, जगात खळबळ

Published On: Jan 21, 2026 | 12:42 PM

Jan 21, 2026 | 12:42 PM
