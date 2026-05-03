Princess Amalia : राजकुमारीच्या जीवाला धोका! ‘मोसाद’ आणि ‘नाझी’ चिन्हे असलेल्या कुऱ्हाडी जप्त; डच राजघराण्यावर पुन्हा मोठं संकट

Dutch Princess Threat: नेदरलँड्समध्ये राजकुमारी कॅथरिना आणि अलेक्सिया यांच्या हत्येचा एक मोठा कट उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी कुऱ्हाड आणि धमकीची चिठ्ठी बाळगणाऱ्या एका ३३ वर्षीय कट्टरवाद्याला अटक केली आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 01:15 PM
Netherlands princess threat 2026

नेदरलँड्समध्ये डच राजकुमारीच्या हत्येचा कट उधळला! कुऱ्हाड बाळगणाऱ्या एका व्यक्तीला अटक, सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • राजकुमारींच्या हत्येचा कट उघड
  • धोकादायक वस्तूंची जप्ती
  • सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

Netherlands princess threat 2026 : जागतिक राजकारण आणि युरोपियन सुरक्षेच्या दृष्टीने एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. नेदरलँड्सच्या (Netherlands) राजघराण्यातील दोन प्रमुख राजकन्याकॅथरिना-अमालिया, ज्या डच सिंहासनाच्या भावी वारसदार आहेत, आणि त्यांची बहीण राजकुमारी अलेक्सिया यांच्या हत्येचा एक मोठा कट सुरक्षा यंत्रणांनी उधळून लावला आहे. हेग येथील न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर या कटाबद्दलची माहिती उघड झाली असून, संपूर्ण युरोपमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

आरोपीकडून जप्त केलेल्या वस्तू आणि कटाचे स्वरूप

नेदरलँड्सच्या सरकारी वकिलांच्या (Public Prosecutor’s Office) कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात एका ३३ वर्षीय संशयिताला अटक करण्यात आली होती. हा संशयित कट्टर उजव्या विचारसरणीचा अतिरेकी असल्याचे मानले जाते. त्याच्या अटकेनंतर जप्त करण्यात आलेल्या वस्तू अत्यंत चिंताजनक आहेत.

पोलिसांनी त्याच्याकडून दोन कुऱ्हाडी जप्त केल्या, ज्यांवर अलेक्सिया, इस्रायली गुप्तचर संस्था ‘मोसाद’ (Mossad) आणि नाझी युद्धाच्या काळातील घोषणा ‘सीग हेल’ (Sieg Heil) कोरलेली होती. याव्यतिरिक्त, संशयिताच्या खिशातून एक हस्तलिखित चिठ्ठी (handwritten note) सापडली, ज्यावर ‘अमालिया’, ‘अलेक्सिया’ आणि ‘ब्लड बाथ’ (रक्तस्नान) असे शब्द लिहिलेले होते. यावरून या कटाची तीव्रता आणि संशयिताचे धोकादायक मनसुबे स्पष्ट होतात. या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी हेग येथील न्यायालयात सुरू आहे.

राजकुमारी अमालिया यांच्यावरील सततचे संकट आणि निर्वासित जीवन

डच राजकन्यांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. राजकुमारी कॅथरिना-अमालिया, ज्यांना ‘प्रिन्सेस ऑफ ऑरेंज’ (Princess of Orange) म्हणूनही ओळखले जाते, गेल्या काही वर्षांपासून गुन्हेगारी जगताच्या आणि कट्टरतावाद्यांच्या निशाण्यावर आहेत.

सन २०२२ मध्ये, डच गुप्तचर संस्थांनी (AIVD) काही गुप्त संदेशIntercept केले होते, ज्यामध्ये असे समोर आले होते की, कुख्यात गुन्हेगार आणि ड्रग्ज माफिया (मॉक्रे माफिया) राजकुमारीचे अपहरण किंवा तिच्यावर हल्ला करण्याचा कट रचत आहेत. या अत्यंत गंभीर धोक्यामुळे अमालिया यांना ॲमस्टरडॅममधील आपले विद्यार्थी वसतिगृह (Student Housing) सोडावे लागले होते. त्यानंतर त्यांना अत्यंत कडक सुरक्षा असलेल्या राजवाड्यात हलवण्यात आले.

माद्रिदमध्ये गुप्तपणे वास्तव्य

या सततच्या धमक्यांमुळे राजकुमारीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली होती. आई राणी मॅक्झिमा यांनी एका मुलाखतीमध्ये खंत व्यक्त केली होती की, या घटनांमुळे त्यांची मुलगी घराबाहेर पडू शकत नाही आणि तिचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेले आहे. २०२३ ते २०२४ दरम्यान, राजकुमारी अमालिया यांनी नेदरलँड्सपासून दूर स्पेनची राजधानी माद्रिद येथे जवळपास एक वर्ष गुप्तपणे वास्तव्य केले होते. तिथे त्यांना तुलनेने अधिक स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यांनी आपले शिक्षण सुरू ठेवले. २०२४ च्या अखेरीस, जेव्हा सुरक्षेच्या पुरेशा उपाययोजना करण्यात आल्या, तेव्हाच त्या पुन्हा नेदरलँड्सला परतल्या.

ड्रग्ज माफिया आणि संघटित गुन्हेगारीचा इतिहास

या प्रकरणात कुख्यात गुन्हेगार रिदुआन ताघी (Ridouan Taghi) याचे नावही जोडले गेले होते. ताघी हा युरोपमधील सर्वात मोठ्या ड्रग्ज तस्करांपैकी एक मानला जातो, ज्याला पाच हत्यांच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र, ताघीने राजकन्यांवर हल्ला करण्याचा कोणताही कट रचल्याचे नाकारले आहे.

असे असले तरी, नेदरलँडच्या गुप्तचर संस्थांचे असे मत आहे की, गुन्हेगारी संघटनांचे राज्याच्या प्रमुख प्रतीकांवर आणि राजघराण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यासाठी अत्यंत घातक आहे. राजकुमारी अमालिया यांनी स्वतः सांगितले आहे की, या सततच्या सुरक्षेच्या दबावामुळे त्यांना सामान्य विद्यार्थ्याप्रमाणे रस्त्यावर फिरणे, दुकानात जाणे यांसारख्या साध्या गोष्टींची खूप आठवण येते.

किंग्ज डे (King’s Day) वरील सुरक्षा

नुकत्याच २७ एप्रिल रोजी, नेदरलँड्समध्ये ‘किंग्ज डे’ (King’s Day) मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या उत्सवात संपूर्ण राजघराणे, ज्यामध्ये अमालिया आणि अलेक्सिया यांचाही समावेश होता, त्यांनी डोक्यूम (Dokkum) शहरात लोकांमध्ये उपस्थिती लावली होती. मात्र, या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या अभूतपूर्व उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या.

तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात अशा प्रकारच्या घटनांमुळे नेदरलँड्सच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आता हेग मधील पुढील सुनावणीत संशयिताचा खरा हेतू आणि त्याच्याशी संबंधित इतर लोकांचा शोध घेतला जाईल.

Frequently Asked Questions

  • Que: नेदरलँड्सच्या राजकुमारींच्या हत्येचा कट कोणी रचला?

    Ans: हेग येथे एका ३३ वर्षीय कट्टर संशयिताला अटक करण्यात आली आहे, ज्याच्याकडे नाझी चिन्हे आणि धमकीची चिठ्ठी सापडली आहे.

  • Que: राजकुमारी कॅथरिना-अमालिया यांना यापूर्वी धोका का होता?

    Ans: २०२२ मध्ये संघटित ड्रग्ज माफियांमुळे (Mocro Mafia) त्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव माद्रिदमध्ये राहावे लागले होते.

  • Que: संशयिताकडून कोणकोणत्या वस्तू जप्त केल्या आहेत?

    Ans: संशयिताकडून 'मोसाद' आणि नाझी घोषणा कोरलेल्या दोन कुऱ्हाडी आणि 'Bloodbath' लिहिलेली चिठ्ठी जप्त करण्यात आली आहे.

Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, 'तोमर' कारखान्यात नेमकं घडलं काय?
Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; 'या' ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

