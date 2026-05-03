Princess Amalia : राजकुमारीच्या जीवाला धोका! ‘मोसाद’ आणि ‘नाझी’ चिन्हे असलेल्या कुऱ्हाडी जप्त; डच राजघराण्यावर पुन्हा मोठं संकट

Netherlands princess threat 2026 : जागतिक राजकारण आणि युरोपियन सुरक्षेच्या दृष्टीने एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. नेदरलँड्सच्या (Netherlands) राजघराण्यातील दोन प्रमुख राजकन्याकॅथरिना-अमालिया, ज्या डच सिंहासनाच्या भावी वारसदार आहेत, आणि त्यांची बहीण राजकुमारी अलेक्सिया यांच्या हत्येचा एक मोठा कट सुरक्षा यंत्रणांनी उधळून लावला आहे. हेग येथील न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर या कटाबद्दलची माहिती उघड झाली असून, संपूर्ण युरोपमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
नेदरलँड्सच्या सरकारी वकिलांच्या (Public Prosecutor’s Office) कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात एका ३३ वर्षीय संशयिताला अटक करण्यात आली होती. हा संशयित कट्टर उजव्या विचारसरणीचा अतिरेकी असल्याचे मानले जाते. त्याच्या अटकेनंतर जप्त करण्यात आलेल्या वस्तू अत्यंत चिंताजनक आहेत.
पोलिसांनी त्याच्याकडून दोन कुऱ्हाडी जप्त केल्या, ज्यांवर अलेक्सिया, इस्रायली गुप्तचर संस्था ‘मोसाद’ (Mossad) आणि नाझी युद्धाच्या काळातील घोषणा ‘सीग हेल’ (Sieg Heil) कोरलेली होती. याव्यतिरिक्त, संशयिताच्या खिशातून एक हस्तलिखित चिठ्ठी (handwritten note) सापडली, ज्यावर ‘अमालिया’, ‘अलेक्सिया’ आणि ‘ब्लड बाथ’ (रक्तस्नान) असे शब्द लिहिलेले होते. यावरून या कटाची तीव्रता आणि संशयिताचे धोकादायक मनसुबे स्पष्ट होतात. या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी हेग येथील न्यायालयात सुरू आहे.
डच राजकन्यांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. राजकुमारी कॅथरिना-अमालिया, ज्यांना ‘प्रिन्सेस ऑफ ऑरेंज’ (Princess of Orange) म्हणूनही ओळखले जाते, गेल्या काही वर्षांपासून गुन्हेगारी जगताच्या आणि कट्टरतावाद्यांच्या निशाण्यावर आहेत.
सन २०२२ मध्ये, डच गुप्तचर संस्थांनी (AIVD) काही गुप्त संदेशIntercept केले होते, ज्यामध्ये असे समोर आले होते की, कुख्यात गुन्हेगार आणि ड्रग्ज माफिया (मॉक्रे माफिया) राजकुमारीचे अपहरण किंवा तिच्यावर हल्ला करण्याचा कट रचत आहेत. या अत्यंत गंभीर धोक्यामुळे अमालिया यांना ॲमस्टरडॅममधील आपले विद्यार्थी वसतिगृह (Student Housing) सोडावे लागले होते. त्यानंतर त्यांना अत्यंत कडक सुरक्षा असलेल्या राजवाड्यात हलवण्यात आले.
या सततच्या धमक्यांमुळे राजकुमारीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली होती. आई राणी मॅक्झिमा यांनी एका मुलाखतीमध्ये खंत व्यक्त केली होती की, या घटनांमुळे त्यांची मुलगी घराबाहेर पडू शकत नाही आणि तिचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेले आहे. २०२३ ते २०२४ दरम्यान, राजकुमारी अमालिया यांनी नेदरलँड्सपासून दूर स्पेनची राजधानी माद्रिद येथे जवळपास एक वर्ष गुप्तपणे वास्तव्य केले होते. तिथे त्यांना तुलनेने अधिक स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यांनी आपले शिक्षण सुरू ठेवले. २०२४ च्या अखेरीस, जेव्हा सुरक्षेच्या पुरेशा उपाययोजना करण्यात आल्या, तेव्हाच त्या पुन्हा नेदरलँड्सला परतल्या.
Dutch Princesses Targeted in Scary Murder Plot, Suspect Allegedly Found with Axes, Nazi Symbol and Note About ‘Bloodbath’ https://t.co/hVwLVqhyln — People (@people) May 2, 2026
या प्रकरणात कुख्यात गुन्हेगार रिदुआन ताघी (Ridouan Taghi) याचे नावही जोडले गेले होते. ताघी हा युरोपमधील सर्वात मोठ्या ड्रग्ज तस्करांपैकी एक मानला जातो, ज्याला पाच हत्यांच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र, ताघीने राजकन्यांवर हल्ला करण्याचा कोणताही कट रचल्याचे नाकारले आहे.
असे असले तरी, नेदरलँडच्या गुप्तचर संस्थांचे असे मत आहे की, गुन्हेगारी संघटनांचे राज्याच्या प्रमुख प्रतीकांवर आणि राजघराण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यासाठी अत्यंत घातक आहे. राजकुमारी अमालिया यांनी स्वतः सांगितले आहे की, या सततच्या सुरक्षेच्या दबावामुळे त्यांना सामान्य विद्यार्थ्याप्रमाणे रस्त्यावर फिरणे, दुकानात जाणे यांसारख्या साध्या गोष्टींची खूप आठवण येते.
नुकत्याच २७ एप्रिल रोजी, नेदरलँड्समध्ये ‘किंग्ज डे’ (King’s Day) मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या उत्सवात संपूर्ण राजघराणे, ज्यामध्ये अमालिया आणि अलेक्सिया यांचाही समावेश होता, त्यांनी डोक्यूम (Dokkum) शहरात लोकांमध्ये उपस्थिती लावली होती. मात्र, या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या अभूतपूर्व उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात अशा प्रकारच्या घटनांमुळे नेदरलँड्सच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आता हेग मधील पुढील सुनावणीत संशयिताचा खरा हेतू आणि त्याच्याशी संबंधित इतर लोकांचा शोध घेतला जाईल.
Ans: हेग येथे एका ३३ वर्षीय कट्टर संशयिताला अटक करण्यात आली आहे, ज्याच्याकडे नाझी चिन्हे आणि धमकीची चिठ्ठी सापडली आहे.
Ans: २०२२ मध्ये संघटित ड्रग्ज माफियांमुळे (Mocro Mafia) त्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव माद्रिदमध्ये राहावे लागले होते.
Ans: संशयिताकडून 'मोसाद' आणि नाझी घोषणा कोरलेल्या दोन कुऱ्हाडी आणि 'Bloodbath' लिहिलेली चिठ्ठी जप्त करण्यात आली आहे.