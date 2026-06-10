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Hejaz Railway Project : होर्मुझला बायपास? मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सौदी-तुर्कीत मोठा करार, जाणून घ्या काय आहे?

Updated On: Jun 10, 2026 | 10:25 AM IST
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सारांश

Saudi-Turkey Hejaz Deal : होर्मुझमधील तणाव पुन्हा चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या दरम्यान सौदी अरेबिया आणि तुर्कीने मोठा ऐतिहासिक करार केला आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापाराला गती देण्यासाठी होर्मुझला पर्यायी मार्ग खुला करण्यासाठी हेजाज करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.

saudi-turkey hejaz agreement

Hejaz Railway Project : होर्मुझला बायपास? मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सौदी-तुर्कीत मोठा करार, जाणून घ्या काय आहे? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • Hormuz ला बायपास?
  • मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सौदी-तुर्कीची मोठी चाल
  • ‘या’ महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या
Saudi-Turkey Hejaz Deal News in Marathi : रियाध/इस्तंबूल : मध्यपूर्वेत पुन्हा संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे होर्मुझचा मार्ग सतत धोक्यात येत आहे. या मार्गावरुन व्यापार वाहतूक करणे अत्यंत धोक्याचे बनले आहे. या तणावादरम्यान तुर्की (Turkey) आणि सौदी अरेबियाने एक मोठा ऐतिहासिक हेजाज रेल्वे प्रकल्प सुरु केला आहे. हा प्रकल्प मध्यपूर्वेतील कनेक्टिव्हीटी आणि व्यापार वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

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काय आहे हेजाज रेल्वे प्रकल्प?

तुर्की आणि सौदी अरेबियातील हा प्रकल्प, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, सौदी अरेबाया(Saudi Arabia) ला रेल्वे मार्गाने जोडण्यासाठी तयार करण्यात येणार आहे. पुढे हा मार्ग ओमानपर्यंत विस्तारीत करण्याचीही योजना आहे. या मार्गाची एकूण लांबी सुमारे १,९०० किलोमीटर असेल. हा मार्गा होर्मुझ (Hormuz) आणि सुएज कालव्याला पर्याय मानला जात आहे. यामुळे आखाती बाजारपेठांमध्ये थेट जमिनीवरुन व्यापार करात येईल.

युद्धानंतर प्रकल्प ठप्प

हेजाज रेल्वे प्रकल्पाची सुरुवात सुलतान अब्दुल हामित द्वितीय यांनी १९०० मध्ये केली होती. हा रेल्वे मार्ग दमास्कस ते मदीना दरम्यान पहिल्यांदा सुरु झाला होता. मुस्लिम यात्रेकरुंसाठी मक्का-मदीनाच्या ४० दिवसांची यात्रा या मार्गामुळे केवळ ५ दिवसांत पूर्ण झाली होती. मात्र पहिल्या महायुद्धात या मार्गाचे मोठे नुकसान झाले आणि बंद पडला. सध्या हा मार्ग तुर्की-सौदी संयुक्तपणे पुन्हा सुरु करत आहेत.

या प्रकल्पासाठी एप्रिलमध्ये तुर्की, सीरिया(Syria), आणि जॉर्डनमध्येही त्रिपक्षीय करार झाला होता. आता यामध्ये सौदी अरेबियाने सहभाग घेतला असून प्रकल्प अधिक मजबूत झाला आहे. या मा मार्गामुळे तुर्की युरोप आणि आखाती देशांमधील प्रमुख ट्रान्झिट बनण्याची शक्यता आहे. मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय समीकरणात यामुळे मोठा बदल तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.


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Web Title: Hejaz railway project saudi arabia turkey sign historic deal amid hormuz tensions

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Published On: Jun 10, 2026 | 10:21 AM

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