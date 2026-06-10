Apache Helicopter Crash : हेलिकॉप्टर क्रॅशनंतर अमेरिकेचा पलटवार? इराणवर अनेक ठिकाणांवर भीषण हल्ले

US Helicopter Crash : मध्यपूर्वेत पुन्हा खळबळ! होर्मुझजवळ अमेरिकन लष्कराचे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त; थोडक्यात बचावले वैमानिक
द न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ अमेरिकन लष्कराचे Apache हे लढाऊ हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त झाले होते. हा ह या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली होती. सुरुवातील हेलिकॉप्टर नेमकं कसे क्रॅश झाले याबाबत अमेरिका किंवा अमेरिकन सेंट्रल कमांडकडून कोणतीही माहिती न आल्याने वेगवेगळे तर्क-वितर्क लावले जात होते. यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी स्वत: अपघातीच पुष्टी करत इराणवर हल्ल्याचा दावा केला होता.
यानंतर अमेरिकेने Apache हेलिकॉप्टर क्रॅश(Helicopter Crash) नंतर इराणी रडार यंत्रणा, एअर डिफेन्स सिस्टीम आणि लष्करी तळांवर निशाणा साधल्याचे वृत्त समोर आले आहे. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केश बेट परिसरात मोठे स्फोट झाल्याची माहिती दिली आहे. तसेच बंदर अब्बास, सिरिक भागातही प्रोजेक्टाइल आदळल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अमेरिकेने या कारवाईला आत्मसंरक्षण संबोधले आहे.
अमेरिकेच्या कारवाईनंतर इराणने प्रत्युत्तरात्मक हल्ला करत मध्यपूर्वेत अमेरिकन लष्करी तळांना ठिकाणांवर हल्ले केल्याचा दावा केला जात आहे. इराणच्या संयुक्त लष्करी कमांडने दक्षिण भागातील अमेरिकन हालचालींना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. दोन्ही देशांमधील या लष्करी कारवाईमुळे परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी अमेरिकेला कडक इशारा दिला आहे. पुन्हा आमच्या भूभागावर हल्ला केल्या प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच अमेरिकेचे Apache हेलिकॉप्टरवर हल्ल्याचा अमेरिकेचा दावा खोटा असल्याचे म्हटले. तसेच इराणने गेल्या २४ तासांत कोणत्याही प्रकारची लष्करी कारवाई केल्याच्या दाव्यांनाही फेटाळले आहे.
शांतता चर्चेला धक्का
सध्या या घटनेने जागतिक स्तरावर पुन्हा चिंता निर्माण झाली आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव निवळण्याची शक्यता कमी होताना दिसत आहे. अमेरिका इराणमधील शांतता चर्चेतही (US-Iran Ceasefire Talks) अडथळा येऊ शकतो असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
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