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Apache Helicopter Crash : हेलिकॉप्टर क्रॅशनंतर अमेरिकेचा पलटवार? इराणवर अनेक ठिकाणांवर भीषण हल्ले

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:33 AM IST
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सारांश

Apache Helicopter Crash Update : मध्यपूर्वेतील तणाव पुन्हा चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या Apache लढाऊ हेलिकॉप्टर दुर्घटनेचा आरोप इराणवर करण्यात आला आहे. तसेच याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणच्या अनेक भागांमध्ये हल्लेही करण्यात आले आहेत.

Apache helicopter news

Apache Helicopter Crash : हेलिकॉप्टर क्रॅशनंतर अमेरिकेचा पलटवार? इराणवर अनेक ठिकाणांवर भीषण हल्ले (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाची ठिणगी
  • अपाचे क्रॅशनंतर अमेरिका-इराण आमनेसामने
  • इराणने फेटाळला दावा
Apache Helicopter Crash News in Marathi : होर्मुझ (Hormuz) सामुद्रधुनीत अमेरिकेचे लढाऊ हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त झाल्याने प्रचंड तणाव वाढला आहे. यामागे इराणचा हात असल्याचा दावा  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. प्रत्युत्तरदाखल इराणमधील अनेक ठिकाणांवर हल्ले करण्यात आले आहेत. मात्र, इराणने सर्व आरोप फेटाळून लावले असून अमेरिकेवर परिस्थिती अस्थिर करणवण्याचे आरोप केले आहेत.

US Helicopter Crash : मध्यपूर्वेत पुन्हा खळबळ! होर्मुझजवळ अमेरिकन लष्कराचे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त; थोडक्यात बचावले वैमानिक

हेलिकॉप्टर क्रॅश

द न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ अमेरिकन लष्कराचे Apache हे लढाऊ हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त झाले होते. हा ह या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली होती. सुरुवातील हेलिकॉप्टर नेमकं कसे क्रॅश झाले याबाबत अमेरिका किंवा अमेरिकन सेंट्रल कमांडकडून कोणतीही माहिती न आल्याने वेगवेगळे तर्क-वितर्क लावले जात होते. यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी स्वत: अपघातीच पुष्टी करत इराणवर हल्ल्याचा दावा केला होता.

इराणच्या सुरक्षा यंत्रणेला लक्ष्य

यानंतर अमेरिकेने Apache हेलिकॉप्टर क्रॅश(Helicopter Crash) नंतर इराणी रडार यंत्रणा, एअर डिफेन्स सिस्टीम आणि लष्करी तळांवर निशाणा साधल्याचे वृत्त समोर आले आहे. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केश बेट परिसरात मोठे स्फोट झाल्याची माहिती दिली आहे. तसेच बंदर अब्बास, सिरिक भागातही प्रोजेक्टाइल आदळल्याच्या  घटना समोर आल्या आहेत. अमेरिकेने या कारवाईला आत्मसंरक्षण संबोधले आहे.

इराणचा प्रत्युत्तराचा दावा

अमेरिकेच्या कारवाईनंतर इराणने प्रत्युत्तरात्मक हल्ला करत मध्यपूर्वेत अमेरिकन लष्करी तळांना ठिकाणांवर हल्ले केल्याचा दावा केला जात आहे. इराणच्या संयुक्त लष्करी कमांडने दक्षिण भागातील अमेरिकन हालचालींना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. दोन्ही देशांमधील या लष्करी कारवाईमुळे परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

इराणची अमेरिकेला चेतावणी

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी अमेरिकेला कडक इशारा दिला आहे. पुन्हा आमच्या भूभागावर हल्ला केल्या प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच अमेरिकेचे Apache हेलिकॉप्टरवर हल्ल्याचा अमेरिकेचा दावा खोटा असल्याचे म्हटले. तसेच इराणने गेल्या २४ तासांत कोणत्याही प्रकारची लष्करी कारवाई केल्याच्या दाव्यांनाही फेटाळले आहे.

शांतता चर्चेला धक्का

सध्या या घटनेने जागतिक स्तरावर पुन्हा चिंता निर्माण झाली आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव निवळण्याची शक्यता कमी होताना दिसत आहे. अमेरिका इराणमधील शांतता चर्चेतही (US-Iran Ceasefire Talks) अडथळा येऊ शकतो असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

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Web Title: Apache helicopter crash us retaliates airstrikes on iran

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Published On: Jun 10, 2026 | 09:29 AM

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