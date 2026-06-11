Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Hormuz Attack 3 Major Strike In 3 Days Mt Jalveer Targeted Indian Sailors At Risk

Hormuz Attack : तीन दिवसांत तिसरा मोठा हल्ला! होर्मुझमध्ये जहाज MT Jalveer ला लक्ष्य; २० भारतीय नाविक धोक्यात?

Updated On: Jun 11, 2026 | 03:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

Hormuz Attack Update : होर्मुझमध्ये पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा फटका भारताला बसत असून पुन्हा भारतीय नाविकांचा जीव धोक्यात आला आहे. MT Jalveer या जहाजाला लक्ष्य करण्यात आले आहे.

MT Jalveer Attacked

Hormuz Attack : तीन दिवसांत तिसरा मोठा हल्ला! होर्मुझमध्ये जहाज MT Jalveer ला लक्ष्य; २० भारतीय नाविक धोक्यात? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा भारताला तिसऱ्यांदा फटका
  • अमेरिकी हल्ल्यांमुळे भारतीय नाविक धोक्यात
  • गुरुवारी आणखी एका जहाजाला लक्ष्य
Hormuz Attack News in Marathi : मध्यपूर्वेत अमेरिका-इराण संघर्षाने तीव्र पेट घेतला आहे. याचा सर्वाधिक फटका भारतीय नाविकांना बसत आहे. गुरुवारी (११ जून) शिनास बंदराजवळ आणखी एका जहाजालर हल्ला करण्यात आला आहे. या जहाजावर २० भारतीय नाविक आहेत. हल्ल्यानंतर जहाजाच्या इंजिन रुमला भीषण आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे.

Hormuz Attack : होर्मुझजवळ हल्ल्यातील ३ बेपत्ता नागरिकांचा मृत्यू, २ मृतदेह ताब्यात

इंजिन रुमला भीषण आग

मिळालेल्या माहितीनुसार, MT Jalveer वर झालेल्या हल्ल्यामुळे जहाजाच्या इंजिन रुमला भीषण आग लागली आहे. सोशल मीडियावर या घटनेचा एक व्हिडिओ देखील समोर आले आहे. यामध्ये जहाजातून काळा धूर निघताना दिसत आहे. या जहाजावर २० भारतीय नाविक तैनात होते. सर्व नाविक सुरुक्षित असल्याचे सांगितले जातक आहे. ओमानमधील भारतीय दूतावासाने या घटनेची पुष्टी केली असून स्थानिक सरकारशी सतत संपर्कात असल्याचे म्हटले.

तीन दिवसांत तिसरा सर्वात मोठा हल्ला

नुकत्या झालेल्या हल्ल्यापूर्वी बुधावरी (१० जून) एमटी सेटेबेलो जहाजावरही अमेरिकेने कारवाई केली होती. या जहाजावरही २४ भारतीय नागरिक होते. ज्यामध्ये २१ जणांचा वाचवण्यात आले असून तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर या घटनेपूर्वी सोमवारी एमटी मॅरिव्हेक्स जहाजावर हल्ला झाला होता. यातील सर्व भारतीय नाविक सुरक्षित आहेत.

भारताकडून तीव्र नाराजी व्यक्त

या घटनेची माहिती मिळताच भारत सरकारने तातडीने अमेरिकेचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी जेसन मिक्स यांच्याकडे कारवाईबाबत स्पष्ट मागितले. भारताने कठोर भूमिका घेत पश्चिम आशियातील व्यापारी जहाजांवर हल्ले थांबवण्याची मागणी केली. व्यापारी जहाजे आणि सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल अशा घटना थांबवण्यास भारताने सांगितले. यामुळे आतरराष्ट्रीय मार्गांवरही वाहतूकही प्रभावित होत असल्याची चिंता सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली.

गेल्या दोन दिवसांत ही भारतीय क्रू मेंबर्स असलेल्या जहाजांवरील कारवाईची ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी एमटी मॅरिव्हेक्स जहाजावरही अमेरिकन नौदलाने कारवाई केल्याचे वृत्त आहे. त्या जहाजावरही २४ भारतीय कर्मचारी होते. मिसाईल हल्ल्यानंतर जहाजाला आग लागली होती. परंतु ओमानच्या कोस्ट गार्डला वेळेत माहिती मिळाल्याने सर्व भारतीयांना सुरक्षित वाचवण्यात यश आले.

Gulf Tensions : मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारतालाही फटका; भारतीय नाविक असलेल्या जहाजावर अमेरिकेची कारवाई; 3 जण बेपत्ता

Web Title: Hormuz attack 3 major strike in 3 days mt jalveer targeted indian sailors at risk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hormuz Attack : होर्मुझजवळ हल्ल्यातील ३ बेपत्ता नागरिकांचा मृत्यू, २ मृतदेह ताब्यात
1

Hormuz Attack : होर्मुझजवळ हल्ल्यातील ३ बेपत्ता नागरिकांचा मृत्यू, २ मृतदेह ताब्यात

Hormuz Crisis : होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणचा मोठा निर्णय, जगावर पुन्हा इंधन संकट?
2

Hormuz Crisis : होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणचा मोठा निर्णय, जगावर पुन्हा इंधन संकट?

Gulf Tensions : मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारतालाही फटका; भारतीय नाविक असलेल्या जहाजावर अमेरिकेची कारवाई; 3 जण बेपत्ता
3

Gulf Tensions : मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारतालाही फटका; भारतीय नाविक असलेल्या जहाजावर अमेरिकेची कारवाई; 3 जण बेपत्ता

Share Market Closing: शेवटच्या तासात बदललं Share Market चं चित्र; Sensex Nifty ची काय स्थिती?
4

Share Market Closing: शेवटच्या तासात बदललं Share Market चं चित्र; Sensex Nifty ची काय स्थिती?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बलात्कारानंतर जीव वाचवण्यासाठी पीडिता नग्नावस्थेत धावली; 2020 च्या प्रकरणात नराधमाला कोर्टाने सुनावली ‘ही’ शिक्षा

बलात्कारानंतर जीव वाचवण्यासाठी पीडिता नग्नावस्थेत धावली; 2020 च्या प्रकरणात नराधमाला कोर्टाने सुनावली ‘ही’ शिक्षा

Jun 11, 2026 | 03:04 PM
Kala Bharati Association : कला भारती असोसिएशनच्या सदस्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश; महिला सशक्तिकरणावर भर

Kala Bharati Association : कला भारती असोसिएशनच्या सदस्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश; महिला सशक्तिकरणावर भर

Jun 11, 2026 | 03:03 PM
50 हून अधिक तरुणींना त्रास देणारा विकृत जाळ्यात; व्हॉट्सॲप ग्रुपवरून नंबर घेयचा अन्…

50 हून अधिक तरुणींना त्रास देणारा विकृत जाळ्यात; व्हॉट्सॲप ग्रुपवरून नंबर घेयचा अन्…

Jun 11, 2026 | 03:02 PM
मुंबईकरांचा प्रवास होणार अधिक स्मार्ट! मेट्रो अ‍ॅक्वा लाईन 3 वरील 16 स्थानकांवर ‘Vi’ची नेटवर्क सेवा उपलब्ध

मुंबईकरांचा प्रवास होणार अधिक स्मार्ट! मेट्रो अ‍ॅक्वा लाईन 3 वरील 16 स्थानकांवर ‘Vi’ची नेटवर्क सेवा उपलब्ध

Jun 11, 2026 | 02:56 PM
ICC Women’s T20 World Cup 2026: मिशन वर्ल्ड कप! ‘या’ ताकदीच्या जोरावर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जिंकणार?

ICC Women’s T20 World Cup 2026: मिशन वर्ल्ड कप! ‘या’ ताकदीच्या जोरावर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जिंकणार?

Jun 11, 2026 | 02:54 PM
अमेरिकेतही महागाई फोफावली, दर 4 % च्या पार; भारतीय Share Market आणि RBI वर काय होणार परिणाम?

अमेरिकेतही महागाई फोफावली, दर 4 % च्या पार; भारतीय Share Market आणि RBI वर काय होणार परिणाम?

Jun 11, 2026 | 02:50 PM
Realme चा नवा स्मार्टफोन! Realme P4R 5g; प्रत्येक खिशाला परवडणारा… एकूण बॅटरी पॉवर : 8000 mAh!

Realme चा नवा स्मार्टफोन! Realme P4R 5g; प्रत्येक खिशाला परवडणारा… एकूण बॅटरी पॉवर : 8000 mAh!

Jun 11, 2026 | 02:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें