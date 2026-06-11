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Hormuz Attack : होर्मुझजवळ हल्ल्यातील ३ बेपत्ता नागरिकांचा मृत्यू, २ मृतदेह ताब्यात

Updated On: Jun 11, 2026 | 02:27 PM IST
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सारांश

Hormuz Attack Update : अमेरिकेने ओमानच्या किनाऱ्याजवळ जहाजावर केलेल्या हल्ल्यात तीन भारतीय नाविकांच्या मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी याची एक्सवरुन अधिकृत पुष्टी केली.

Hormuz Attack Update

Hormuz Attack : होर्मुझजवळ हल्ल्यातील ३ बेपत्ता नागरिकांचा मृत्यू, २ मृतदेह ताब्यात (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • होर्मुझजवळ हल्ल्यातील ३ बेपत्ता नागरिकांचा मृत्यू
  • २ मृतदेह ताब्यात
  • २१ नाविकांची सुरक्षित सुटका
Hormuz Attack News in Marathi : मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावादरम्यान ओमान किनाऱ्याजवळ एका भारतीय क्रू मेंबर्स असलेल्या जहाजावर हल्ला झाल्याची माहिती समोर आली होती. या हल्ल्यात तीन नाविक बेपत्ता झाल्याचे वृत्त मिळाले होते. या तीन बेपत्ता नागरिकांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. यातील दोन जणांचे मृतदेह सापडले असून तिसरा मृतदेहाचा शोध सुरु आहे. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी याची अधिकृत पुष्टी केली आहे.

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अमेरिकेचा हल्ला

बुधवारी (०१ जून) होर्मुझ सामुद्रधुनीत ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एमटी सेटेबोला या पलाउचा ध्वज असलेल्या जहाजावर हल्ला करण्यात आला होता. हे जहाज ओमानच्या आखातातून इराणच्या दिशेने प्रवास करताना सापडले असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला. यामुळे ही कारवाई करण्यात आली असे अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने म्हटले. या जहाजावर २४ भारतीय नाविक होते.

भारताचे तातडीचे पाऊल

या घटनेनंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण यंत्रणांनी तातडीने घटनेची दखल घेतली. ओमानच्या सरकारच्या मदतीने भारतीयांच्या बचावासाठी मदतकार्य राबवण्यात आले. यातील २१ भारतीय नाविकांना सुरक्षित वाचवण्यात यश आले आहे. यातील ३ जण बेपत्ता झाल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, आता त्यांच्या मृत्यूची पुष्टी करण्यात आली आहे. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन जणांचा मृतदेह सापडेल असून तिसऱ्या व्यक्तीचा शोध सुरु आहे.

सरकारकडून हल्ल्याचा तीव्र निषेध

दरम्यान भारताने या हल्ल्यांवर नाराजी व्यक्त करत अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकारी री जेसन मिक्स यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. याचा तीव्र निषेध करत तातडीने मध्यपूर्वेतील हल्ले थांबवण्याची मागणी देखील केली आहे. यापूर्वी आणखी एका भारतीय क्रू मेंबर्स असलेल्या एमटी मॅरव्हेक्स जहाजावर हल्ला झाला होता. त्यावेळी देखील २४ नागरिक जहाजावर उपस्थित होते. त्या सर्वांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली आहे.

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Web Title: Hormuz attack update 3 missing indian seafarers confirmed dead two bodies recovered

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Published On: Jun 11, 2026 | 02:27 PM

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