Hormuz crisis : ‘वीज बनून कोसळू…’, होर्मुझच्या वादात मोजतबा खामेनेईंचा अमेरिकेला कडक इशारा; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद 

Hormuz Crisis : जगाचा श्वास रोखला! होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद? इराणचे अमेरिकेवर गंभीर आरोप
इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई (Mojtba Khamenei) यांनी शत्रू राष्ट्रांना खुले आव्हान दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, इराणी नौदल कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यास तयार आहे. आमचा शत्रूंवर होणारा हल्ला हा विजेसारखा असेल असे त्यांनी म्हटले आहे. इराणच्या सेना दिना निमित्त बोलताना त्यांनी हे विधान केले आहे. आपल्या सैनिकांचे कौतुक करत खामेनेईंनी अमेरिकेला थेट आव्हान दिलं आहे.
काही तासांपूर्वीच इराणने १० दिवसांच्या युद्धविरामच्या घोषणेअंतर्गत काही काळासाठी होर्मझ खुला करण्याची घोषणा केली होती. यामुळे संपूर्ण जगाला काहीसा दिलासा मिळाला होता. सुरुवातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. परंतु त्यांनी लगेचच इराणला धमकी देत नवा शांतता करार होत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेची नाकेबंदी सुरुच राहिल अशी घोषणा केली. अमेरिकेच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे इराणने संतप्त होत पुन्हा एकदा होर्मझवरील निर्बंध लागू केले.
या तणावाचा फटका जागतिक व्यापाराला बसू लागला आहे. याच वेळी भारतालाही यामुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, होर्मुझ पार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन जहाजांवर गोळीबार करण्यात आले असून यामध्ये ‘जग अर्णव’ आणि ‘सॅनमार हेराल्ड’ या भारतीय तेल टँकरचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे जहाजांनी आपला मार्ग बदलला आहे. सध्या २० जहाजे ओमानच्या दिशेने वळवण्यात आली आहेत. सुदैवाने कोणत्याही जीवितहानी झालेली नाही.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ(Strait of Hormuz) ची सामुद्रधुनी हा जगातील तेल वाहतूकीचा मोठा आणि महत्त्वाचा मार्ग आहे. जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के व्यापार या मार्गावरुन होता. या मार्ग ज्याद्वारे आखाती प्रदेशातील तेल-उत्पादक राष्ट्रे आपले कच्चे तेल जगाच्या विविध भागांत पाठवतात. जगातील एकूण तेलाच्या व्यापारापैकी साधारणपणे पाचवा हिस्सा याच मार्गावरून पार पडतो. अशा परिस्थिती हा मार्ग बंद झाल्यास जागतिक पुरवठ्यात अडथळा येऊन इंधन दर गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे.
