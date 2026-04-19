Hormuz crisis : ‘वीज बनून कोसळू…’, होर्मुझच्या वादात मोजतबा खामेनेईंचा अमेरिकेला कडक इशारा; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद 

US Iran War : गेल्या दीड महिन्यापासून अमेरिका इराण युद्ध पेटले आहे. जागतिक स्तरावर शांततेचे प्रयत्न सुरु आहेत. पण दोन्ही बाजूंनी सततच्या आक्रमक भूमिकेमुळे युद्ध अधिकच पेटला आहे. होर्मुझवरुन पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 09:11 AM
Hormuz crisis : 'वीज बनून कोसळू...', होर्मुझच्या वादात मोजतबा खामेनेईंचा अमेरिकेला कडक इशारा; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद

  • होर्मुझ बनलं युद्धाचं रणांगण
  • तणावादरम्यान मोजतबा खामेनेईंचा अमेरिकेला उघड इशारा
  • मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्ध पेटणार?
Mojtaba Khamei Warning US amid Hormuz Crisis : तेहरान/वॉशिंग्टन : पश्चिम आशियातील अमेरिका इराण तणाव (US Iran Conflict) आता टोकाला पोहोचला आहे. होर्मज तणावादरम्यान इराणने पुन्हा एकदा अमेरिकेला कडक इशारा दिला आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनेई यांनी अमेरिकेने विश्वासघात केल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे इराणने पुन्हा एकदा होर्मुझ बंद करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे जगभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई (Mojtba Khamenei) यांनी शत्रू राष्ट्रांना खुले आव्हान दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, इराणी नौदल कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यास तयार आहे. आमचा शत्रूंवर होणारा हल्ला हा विजेसारखा असेल असे त्यांनी म्हटले आहे. इराणच्या सेना दिना निमित्त बोलताना त्यांनी हे विधान केले आहे. आपल्या सैनिकांचे कौतुक करत खामेनेईंनी अमेरिकेला थेट आव्हान दिलं आहे.

वादाचे नेमकं कारण

काही तासांपूर्वीच इराणने १० दिवसांच्या युद्धविरामच्या घोषणेअंतर्गत काही काळासाठी होर्मझ खुला करण्याची घोषणा केली होती. यामुळे संपूर्ण जगाला काहीसा दिलासा मिळाला होता. सुरुवातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. परंतु त्यांनी लगेचच इराणला धमकी देत नवा शांतता करार होत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेची नाकेबंदी सुरुच राहिल अशी घोषणा केली. अमेरिकेच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे इराणने संतप्त होत पुन्हा एकदा होर्मझवरील निर्बंध लागू केले.

भारतीय टँकरवर गोळीबार

या तणावाचा फटका जागतिक व्यापाराला बसू लागला आहे. याच वेळी भारतालाही यामुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, होर्मुझ पार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन जहाजांवर गोळीबार करण्यात आले असून यामध्ये ‘जग अर्णव’ आणि ‘सॅनमार हेराल्ड’ या भारतीय तेल टँकरचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे जहाजांनी आपला मार्ग बदलला आहे. सध्या २० जहाजे ओमानच्या  दिशेने वळवण्यात आली आहेत. सुदैवाने कोणत्याही जीवितहानी झालेली नाही.

जागतिक परिणाम

स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ(Strait of Hormuz) ची सामुद्रधुनी हा जगातील तेल वाहतूकीचा मोठा आणि महत्त्वाचा मार्ग आहे. जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के व्यापार या मार्गावरुन होता. या मार्ग ज्याद्वारे आखाती प्रदेशातील तेल-उत्पादक राष्ट्रे आपले कच्चे तेल जगाच्या विविध भागांत पाठवतात. जगातील एकूण तेलाच्या व्यापारापैकी साधारणपणे पाचवा हिस्सा याच मार्गावरून पार पडतो. अशा परिस्थिती हा मार्ग बंद झाल्यास जागतिक पुरवठ्यात अडथळा येऊन इंधन दर गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे.

Published On: Apr 19, 2026 | 09:06 AM

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

