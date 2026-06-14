Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Indian Ship Attack : भारतीय नाविक असलेल्या जहाजांवर इराणने हल्ला केला? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याने खळबळ

Updated On: Jun 14, 2026 | 01:44 PM IST
जाहिरात
सारांश

Indian Ship Attack Update : गेल्या आठवड्यात भारतीय नाविक असलेल्या जहाजांवरील हल्ल्याबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. त्यांनी या हल्ल्याचा आरोप इराणवर केला आहे. यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे.

Donald Trump

Indian Ship Attack : भारतीय नाविक असलेल्या जहाजांवर इराणने हल्ला केला? डोनाल् ट्रम्प यांच्या दाव्याने खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारतीय जहाजांवर इराणने हल्ला केला?
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याने सर्वत्र खळबळ
  • नेमकं काय आहे प्रकरण?
Indian Ship Attack News in Marathi : ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय नाविक असलेल्या जहाजांवर सलग तीन दिवस तीन हल्ले करण्यात आले होते. यामध्ये ३ भारतीय नाविकांचा मृत्यू झाला असून भारताने याबाबत अमेरिकेकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा दावा केला आहे. त्यांनी या हल्ल्यांसाठी इराणला जबाबदार धरले आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

PM Modi G7 Summit : G7 शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी फ्रान्समध्ये दाखल; भारतीय समुदायाकडून जोरदार स्वागत

काय म्हणाले ट्रम्प?

या जहाजांवरील हल्ल्यांबाबत बोलताा ट्रम्प यांनी इराणने ड्रोन हल्ला केल्याचे म्हटले. परंतु तो पूर्णपणे अयशस्वी ठरल्याचा  दावाही त्यांनी केला. पण कोणच्या जहाजांवर हल्ला केला हे स्पष्ट केले नाही. त्यांनी ट्रुथ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत म्हटले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या भारतीय जहाजांवर इराणने ड्रोन हल्ला केला आहे. हा प्रयत्न निष्फळ ठरला आहे. परंतु या कारवाया खपवून घेतल्या जाणार नाहीत असे त्यांनी म्हटले. ट्रम्प यांच्या या दाव्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.

भारताकडून नाराजी व्यक्त

भारतीय नाविक असलेल्या जहाजांवरील झालेल्या हल्ल्यात तीन भारतीयांचा मृत्यू झाला. यामुळे भारताने अमेरिकेकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्याशी फोनवरुन संपर्क साधत या घातक कारवाईला अयोग्य म्हटले आणि हल्ल्यांबाबत स्पष्टीकरण मागितले.

काय म्हणाले मार्को रुबियो ?

यावर प्रतिक्रिया देताना मार्को रुबियो यांनी म्हटले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या सर्व व्यापारी जहाजांनी अमेरिकेच्या सैन्याचे आदेश पाळले पाहिजेत. नाकेबंदीचे उल्लंघन आणि इराणी तेल वाहतुकीला सहन केले जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान भारताने भारतीय क्रू मेंबर्स असलेल्या जहाजांवरील हल्ले तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे.

जहाजांवरील हल्ले

ओमानच्या किनाऱ्याजवळ होर्मुझ सामुद्रधुनीत भारतीय नाविक असलेल्या तीन जहाजांवर गेल्या आठवड्यात हल्ले झाले होते. यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. ९ जून २०२६ रोजी एमटी मॅरिव्हेक्सवर पहिला हल्ला झाला होता. यावेळी २४ भारतीय नाविक जहाजावर उपस्थित होते. या सर्वांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली आहे.

त्यानंतर १० जूनला एमटी सेटेबेलोवरील हल्ल्यावेळी २४ भारतीय क्रू मेंबर्स जहाजावर कार्यरत होते. यातील २१ जणांना वाचवण्यात यश आले असून तीन जण बेपत्ता झाले होते. मात्र, नंतर त्यांच्या मृत्यूची माहिती समोर आली. यानंतर एमटी जलवीर  या भारतीय नाविक असलेल्या जहाजावरही हल्ल्याची घटना घडली. या जहाजावरील सर्व भारतीय सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Hormuz Attack: भारतीय नाविकांच्या मृत्यूप्रकरणी इराणचा हल्लाबोल; अमेरिकेवर केला गंभीर आरोप

Web Title: Indian ships attack donald trump accuses iran

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 01:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

G7 Summit : डेटा पॉलिसीवरून भारत-अमेरिका आमनेसामने; ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदींची फ्रान्समध्ये होणार महत्वपूर्ण भेट
1

G7 Summit : डेटा पॉलिसीवरून भारत-अमेरिका आमनेसामने; ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदींची फ्रान्समध्ये होणार महत्वपूर्ण भेट

VIRAL VIDEO : मृत्यूच्या दाढेतून परतले 233 प्रवासी! कोलंबोहून सिडनीला जाणाऱ्या विमानावर कोसळली वीज; थरार कॅमेऱ्यात कैद
2

VIRAL VIDEO : मृत्यूच्या दाढेतून परतले 233 प्रवासी! कोलंबोहून सिडनीला जाणाऱ्या विमानावर कोसळली वीज; थरार कॅमेऱ्यात कैद

US-Iran Deal: आज अमेरिका-इराण करार; अणुशस्त्रांवर कायमस्वरूपी बंदी, करार होताच खुले केले जाईल होर्मुझ, ट्रम्प यांचा दावा
3

US-Iran Deal: आज अमेरिका-इराण करार; अणुशस्त्रांवर कायमस्वरूपी बंदी, करार होताच खुले केले जाईल होर्मुझ, ट्रम्प यांचा दावा

PM Modi G7 Summit : G7 शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी फ्रान्समध्ये दाखल; भारतीय समुदायाकडून जोरदार स्वागत
4

PM Modi G7 Summit : G7 शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी फ्रान्समध्ये दाखल; भारतीय समुदायाकडून जोरदार स्वागत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Eye Care Tips: किचनमध्ये ठेवलेल्या ‘या’ गोष्टींमुळे डोळ्यांना पोहचते हानी, इन्फेक्शन वाढून दृष्टी होईल कमी

Eye Care Tips: किचनमध्ये ठेवलेल्या ‘या’ गोष्टींमुळे डोळ्यांना पोहचते हानी, इन्फेक्शन वाढून दृष्टी होईल कमी

Jun 14, 2026 | 01:43 PM
Indrayani River : देहूतील इंद्रायणी नदीत हजारो मासे मृत; आषाढी वारीपूर्वी पर्यावरणीय संकट

Indrayani River : देहूतील इंद्रायणी नदीत हजारो मासे मृत; आषाढी वारीपूर्वी पर्यावरणीय संकट

Jun 14, 2026 | 01:42 PM
ऐतिहासिक सोहळा ! चौंडी नगरीत तब्बल 700 लेक-जावयांचे ‘धोंडे जेवण’ आणि शाही सन्मान

ऐतिहासिक सोहळा ! चौंडी नगरीत तब्बल 700 लेक-जावयांचे ‘धोंडे जेवण’ आणि शाही सन्मान

Jun 14, 2026 | 01:41 PM
Aditi Yadav Rumors: अदिती यादव नेमकी कुठे शिकते, लंडन की दिल्ली? अखिलेश यादव यांच्या मुलीबद्दलच्या अफवांची पोलखोल!

Aditi Yadav Rumors: अदिती यादव नेमकी कुठे शिकते, लंडन की दिल्ली? अखिलेश यादव यांच्या मुलीबद्दलच्या अफवांची पोलखोल!

Jun 14, 2026 | 01:38 PM
Raigad News: शेतकऱ्यांचे लक्ष आकाशाकडे! रायगडमध्ये पावसाची प्रतीक्षा कायम; पेरणीची कामे खोळंबली

Raigad News: शेतकऱ्यांचे लक्ष आकाशाकडे! रायगडमध्ये पावसाची प्रतीक्षा कायम; पेरणीची कामे खोळंबली

Jun 14, 2026 | 01:35 PM
Anil Ambani च्या अडचणीत वाढ! आधी अटक… आता कंपनीच्या माजी MD ची रवानगी पोलिस कोठडीत; काय नेमकं प्रकरण?

Anil Ambani च्या अडचणीत वाढ! आधी अटक… आता कंपनीच्या माजी MD ची रवानगी पोलिस कोठडीत; काय नेमकं प्रकरण?

Jun 14, 2026 | 01:30 PM
Indian Ship Attack : भारतीय नाविक असलेल्या जहाजांवर इराणने हल्ला केला? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याने खळबळ

Indian Ship Attack : भारतीय नाविक असलेल्या जहाजांवर इराणने हल्ला केला? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याने खळबळ

Jun 14, 2026 | 01:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा