Anil Ambani च्या अडचणीत वाढ! आधी अटक… आता कंपनीच्या माजी MD ची रवानगी पोलिस कोठडीत; काय नेमकं प्रकरण?

Anil Ambani Tension: अनिल अंबानींच्या अडचणी कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. ईडीचा दणका रिलायन्स ग्रुपला सुरुच आहे. ईडीने आपली कारवाई सुरूच ठेवली आहे. गेल्या शुक्रवारीच, ईडीने अनिल अंबानींचे निकटचे सहकारी आणि रिलायन्स ग्रुपचे माजी ग्रुप मॅनेजिंग डायरेक्टर तसेच रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे व्हाईस चेअरमन सतीश सेठ यांना मुंबईत अटक केली. पण नेमकं प्रकरण काय?
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अटकेनंतर, सतीश सेठ यांना स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे ईडीला ट्रान्झिट रिमांड मिळाला आहे. त्यांना आता दिल्लीला आणले जात आहे. एका वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ईडीने शुक्रवारी मुंबईत रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपच्या दोन माजी अधिकाऱ्यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अटक केली. दिल्लीतील द्वारका न्यायालयाने त्यांना सहा दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे.
अहवालानुसार, खटल्याची सुनावणी केल्यानंतर, द्वारका न्यायालयाने रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपचे माजी ग्रुप एमडी सतीश सेठ यांना सहा दिवसांची कोठडी सुनावली. कथित मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सेठ यांच्यावर, हिऱ्यांच्या आयातीची फुगवलेली रक्कम दाखवणारी बनावट बिले तयार करून हवालामार्फत परदेशात पैसे पाठवल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचे खरे लाभार्थी कोण आहेत हे ओळखण्यासाठी आणि पैशांच्या संपूर्ण व्यवहाराचा माग काढण्यासाठी कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे. सतीश सेठ हे अनिल अंबानी यांचे दीर्घकाळापासून जवळचे आणि विश्वासू सहकारी मानले जातात, त्यांनी रिलायन्स ग्रुपचे ग्रुप मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे व्हाईस चेअरमन म्हणून काम पाहिले आहे.
ईडीने स्पष्ट केलंय की, PMLA अंतर्गत केलेल्या तपासात असे उघड झाले आहे की, दोन NHAI रस्ते बांधकाम प्रकल्पांमधून सार्वजनिक निधीच्या पद्धतशीर हस्तांतरणाशी संबंधित मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यात अनिल अंबानींची रिलायन्स ही एक प्रमुख लाभार्थी होती. असा आरोप आहे की, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही परदेशात निधी हस्तांतरित करण्यासाठी शेल कंपन्यांचा वापर करणाऱ्या कॉर्पोरेट संस्थांपैकी एक होती. ईडीचा आरोप आहे की, आरआयएलने ९२ कोटी रुपये परदेशात हस्तांतरित केले.
CBI ने मार्च २०२६ मध्ये अनिल अंबानी यांचे निकटचे सहकारी सतीश सेठ आणि गौतम दोशी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर, दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांवर आणि ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले. या सीबीआयच्या तक्रारीच्या आधारे, ईडीने त्यांच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली स्वतःचा तपास सुरू केला.
अनिल अंबानींच्या निकटवर्तीयांविरुद्ध ईडीची कारवाई बऱ्याच काळापासून सुरू आहे आणि प्रत्येक नव्या घडामोडीचा त्यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर परिणाम झाला आहे. सतीश सेठ यांच्या सहा दिवसांच्या रिमांडच्या बातमीनंतरही, अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्रा आणि रिलायन्स पॉवर या कंपन्यांचे शेअर्स चर्चेत आहेत आणि आठवड्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी, सोमवारी बाजार उघडताच त्यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो.
गेल्या शुक्रवारी, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे शेअर्स ४.९९% वाढीसह ₹८५.८४ वर बंद झाले. दरम्यान, अनिल अंबानींची दुसरी कंपनी, रिलायन्स पॉवर, ३.३८% वाढीसह ₹२६.५९ वर बंद झाली.
(टीप: शेअर बाजारात कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या बाजार तज्ञांचा सल्ला घ्या.)
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