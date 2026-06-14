Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Anil Ambani Tension Reliance Capital Former Md Arrested Police Remand Marathi News

Anil Ambani च्या अडचणीत वाढ! आधी अटक… आता कंपनीच्या माजी MD ची रवानगी पोलिस कोठडीत; काय नेमकं प्रकरण?

Updated On: Jun 14, 2026 | 01:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

अनिल अंबानींच्या अडचणी कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. ईडीचा दणका रिलायन्स ग्रुपला सुरुच आहे. ईडीने आपली कारवाई सुरूच ठेवली. गेल्या शुक्रवारीच, ईडीने अनिल अंबानींचे निकटचे सहकारी आणि रिलायन्स ग्रुपचे माजी ग्रुप मॅनेजिंग डायरेक्टर तसेच रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे व्हाईस चेअरमन सतीश सेठ यांना मुंबईत अटक केली. प्रकरण काय?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Anil Ambani Tension: अनिल अंबानींच्या अडचणी कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. ईडीचा दणका रिलायन्स ग्रुपला सुरुच आहे. ईडीने आपली कारवाई सुरूच ठेवली आहे. गेल्या शुक्रवारीच, ईडीने अनिल अंबानींचे निकटचे सहकारी आणि रिलायन्स ग्रुपचे माजी ग्रुप मॅनेजिंग डायरेक्टर तसेच रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे व्हाईस चेअरमन सतीश सेठ यांना मुंबईत अटक केली. पण नेमकं प्रकरण काय?

खुशखबर! भारतात Petrol-Diesel च्या किंमती उतरल्या, दरात तब्बल 3.1% ची घट, सरकारने स्पष्ट केलं संपूर्ण गणित

सहा दिवसांची ईडी कोठडी

अटकेनंतर, सतीश सेठ यांना स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे ईडीला ट्रान्झिट रिमांड मिळाला आहे. त्यांना आता दिल्लीला आणले जात आहे. एका वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ईडीने शुक्रवारी मुंबईत रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपच्या दोन माजी अधिकाऱ्यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अटक केली. दिल्लीतील द्वारका न्यायालयाने त्यांना सहा दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे.

न्यायालयाकडून काय विधान?

अहवालानुसार, खटल्याची सुनावणी केल्यानंतर, द्वारका न्यायालयाने रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपचे माजी ग्रुप एमडी सतीश सेठ यांना सहा दिवसांची कोठडी सुनावली. कथित मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सेठ यांच्यावर, हिऱ्यांच्या आयातीची फुगवलेली रक्कम दाखवणारी बनावट बिले तयार करून हवालामार्फत परदेशात पैसे पाठवल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचे खरे लाभार्थी कोण आहेत हे ओळखण्यासाठी आणि पैशांच्या संपूर्ण व्यवहाराचा माग काढण्यासाठी कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे. सतीश सेठ हे अनिल अंबानी यांचे दीर्घकाळापासून जवळचे आणि विश्वासू सहकारी मानले जातात, त्यांनी रिलायन्स ग्रुपचे ग्रुप मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे व्हाईस चेअरमन म्हणून काम पाहिले आहे.

ईडीला तपासात काय आढळलं?

ईडीने स्पष्ट केलंय की, PMLA अंतर्गत केलेल्या तपासात असे उघड झाले आहे की, दोन NHAI रस्ते बांधकाम प्रकल्पांमधून सार्वजनिक निधीच्या पद्धतशीर हस्तांतरणाशी संबंधित मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यात अनिल अंबानींची रिलायन्स ही एक प्रमुख लाभार्थी होती. असा आरोप आहे की, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही परदेशात निधी हस्तांतरित करण्यासाठी शेल कंपन्यांचा वापर करणाऱ्या कॉर्पोरेट संस्थांपैकी एक होती. ईडीचा आरोप आहे की, आरआयएलने ९२ कोटी रुपये परदेशात हस्तांतरित केले.

CBI ने मार्चमध्ये केलाय गुन्हा दाखल

CBI ने मार्च २०२६ मध्ये अनिल अंबानी यांचे निकटचे सहकारी सतीश सेठ आणि गौतम दोशी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर, दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांवर आणि ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले. या सीबीआयच्या तक्रारीच्या आधारे, ईडीने त्यांच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली स्वतःचा तपास सुरू केला.

उद्या दिसणार शेअरवर परिणाम

अनिल अंबानींच्या निकटवर्तीयांविरुद्ध ईडीची कारवाई बऱ्याच काळापासून सुरू आहे आणि प्रत्येक नव्या घडामोडीचा त्यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर परिणाम झाला आहे. सतीश सेठ यांच्या सहा दिवसांच्या रिमांडच्या बातमीनंतरही, अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्रा आणि रिलायन्स पॉवर या कंपन्यांचे शेअर्स चर्चेत आहेत आणि आठवड्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी, सोमवारी बाजार उघडताच त्यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो.

गेल्या शुक्रवारी, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे शेअर्स ४.९९% वाढीसह ₹८५.८४ वर बंद झाले. दरम्यान, अनिल अंबानींची दुसरी कंपनी, रिलायन्स पॉवर, ३.३८% वाढीसह ₹२६.५९ वर बंद झाली.

(टीप: शेअर बाजारात कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या बाजार तज्ञांचा सल्ला घ्या.)

दारूच्या बाजारपेठेत भारताचा दबदबा! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विक्री घटत असताना भारतीय लिकर इंडस्ट्रीने घेतली मोठी भरारी

Web Title: Anil ambani tension reliance capital former md arrested police remand marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 01:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘रक्तदान म्हणजे नवजीवन’ , पुण्यातील ‘या’ व्यक्तीनं केलं १८२ वेळा रक्तदान; तरुणांना दिला महत्वपूर्ण, ‘गिनिज’मध्येही नोंद
1

‘रक्तदान म्हणजे नवजीवन’ , पुण्यातील ‘या’ व्यक्तीनं केलं १८२ वेळा रक्तदान; तरुणांना दिला महत्वपूर्ण, ‘गिनिज’मध्येही नोंद

खुशखबर! भारतात Petrol-Diesel च्या किंमती उतरल्या, दरात तब्बल 3.1% ची घट, सरकारने स्पष्ट केलं संपूर्ण गणित
2

खुशखबर! भारतात Petrol-Diesel च्या किंमती उतरल्या, दरात तब्बल 3.1% ची घट, सरकारने स्पष्ट केलं संपूर्ण गणित

World Blood Donor Day : एक थेंब आशेचा! रक्तदानात महाराष्ट्र आघाडीवर; 10 लाखांचा आकडा होतोय पार
3

World Blood Donor Day : एक थेंब आशेचा! रक्तदानात महाराष्ट्र आघाडीवर; 10 लाखांचा आकडा होतोय पार

दारूच्या बाजारपेठेत भारताचा दबदबा! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विक्री घटत असताना भारतीय लिकर इंडस्ट्रीने घेतली मोठी भरारी
4

दारूच्या बाजारपेठेत भारताचा दबदबा! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विक्री घटत असताना भारतीय लिकर इंडस्ट्रीने घेतली मोठी भरारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Anil Ambani च्या अडचणीत वाढ! आधी अटक… आता कंपनीच्या माजी MD ची रवानगी पोलिस कोठडीत; काय नेमकं प्रकरण?

Anil Ambani च्या अडचणीत वाढ! आधी अटक… आता कंपनीच्या माजी MD ची रवानगी पोलिस कोठडीत; काय नेमकं प्रकरण?

Jun 14, 2026 | 01:30 PM
Indian Ship Attack : भारतीय नाविक असलेल्या जहाजांवर इराणने हल्ला केला? डोनाल् ट्रम्प यांच्या दाव्याने खळबळ

Indian Ship Attack : भारतीय नाविक असलेल्या जहाजांवर इराणने हल्ला केला? डोनाल् ट्रम्प यांच्या दाव्याने खळबळ

Jun 14, 2026 | 01:24 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: मित्राने भाडे न देता खोली सोडली, पण जीव गेला मध्यस्थी करणाऱ्या तरुणाचा; तिघांवर गुन्हा

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: मित्राने भाडे न देता खोली सोडली, पण जीव गेला मध्यस्थी करणाऱ्या तरुणाचा; तिघांवर गुन्हा

Jun 14, 2026 | 01:17 PM
Germany Work Visa: नोकरीची ऑफर नसली तरी जर्मनीला जाता येणार? जाणून घ्या ‘अपॉर्च्युनिटी कार्ड’चे नवीन नियम!

Germany Work Visa: नोकरीची ऑफर नसली तरी जर्मनीला जाता येणार? जाणून घ्या ‘अपॉर्च्युनिटी कार्ड’चे नवीन नियम!

Jun 14, 2026 | 01:14 PM
Mumbai T20 League: मराठा रॉयल्स vs आर्क्स अंधेरी फायनलमध्ये तुफान ड्रामा; मैदानातच खेळाडूंचा राडा, VIDEO व्हायरल

Mumbai T20 League: मराठा रॉयल्स vs आर्क्स अंधेरी फायनलमध्ये तुफान ड्रामा; मैदानातच खेळाडूंचा राडा, VIDEO व्हायरल

Jun 14, 2026 | 01:09 PM
Pranit More Controversy : FIR नंतर डॉ. सेजलच्या अडचणी वाढल्या, मेडिकल कॉलेजचाही मोठा निर्णय

Pranit More Controversy : FIR नंतर डॉ. सेजलच्या अडचणी वाढल्या, मेडिकल कॉलेजचाही मोठा निर्णय

Jun 14, 2026 | 01:06 PM
आता विद्यार्थ्यांना मिळणार एसटीचे डिजिटल ‘रूपे कार्ड’; सवलतीच्या दरात तिकीट मिळणार

आता विद्यार्थ्यांना मिळणार एसटीचे डिजिटल ‘रूपे कार्ड’; सवलतीच्या दरात तिकीट मिळणार

Jun 14, 2026 | 12:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा