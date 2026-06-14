Eye Care Tips: किचनमध्ये ठेवलेल्या ‘या’ गोष्टींमुळे डोळ्यांना पोहचते हानी, इन्फेक्शन वाढून दृष्टी होईल कमी

तासनतास एका जागेवर बसून टीव्ही पाहणे, मोबाईल लॅपटॉपचा अतिवापर इत्यादी अनेक कारणांमुळे डोळ्यांना हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. मानवी शरीरातील डोळे हा अवयव अतिशय नाजूक आणि संवेदनशील आहे. हल्ली लहान वयात मुलांना चष्मा लागतो तर काहीवेळा डोळ्यांचे ऑपरेशन सुद्धा करावे लागते. डोळ्यांना हानी पोहचल्यानंतर त्यातून बरे होण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे कायमच डोळ्यांची खूप जास्त काळजी घ्यावी. केवळ मोबाईल, लॅपटॉपच्या अतिवापरामुळेच नाहीतर स्वयंपाक घरात ठेवलेल्या रोजच्या वापरातील वस्तूंमुळे डोळ्यांना हानी पोहचण्याची शक्यता असते. केमिकल युक्त प्रॉडक्ट आणि सतत चुकीच्या गोष्टींचा वापर केल्यामुळे डोळ्यांना इजा होते.(फोटो सौजन्य – AI)
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डोळे अतिशय संवेदनशील असल्यामुळे डोळ्यात काही गेल्यानंतर सुद्धा लगेच डोळ्यांमधून पाणी येणे, डोळे लाल होणे किंवा डोळ्यांच्या इतर समस्या सुद्धा उद्भवू शकतात. डोळ्यांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर डोळ्यांमध्ये जळजळ होणे, पाणी येणे तर काहीवेळा गंभीर इन्फेक्शन होण्याची खूप जास्त शक्यता असते. आज आम्ही तुम्हाला स्वयंपाक घरात ठेवलेल्या कोणत्या वस्तूंमुळे डोळ्यांना इजा पोहचते, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती. त्यामुळे तुमच्या स्वयंपाक घरात सुद्धा या वस्तू असतील तर वेळीच योग्य जागेवर ठेवाव्यात.
स्वयंपाक घराच्या स्वच्छतेसाठी किचन क्लीनरचा वापर केला जातो.यामुळे किचनवर सांडलेले तेल आणि चिकट थर पूर्णपणे निघून जातात. पण किचन क्लीनर तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या हानिकारक केमिकल्सचा वापर केला जातो. ब्लीच, अमोनिया किंवा इतरही अनेक केमिकल असल्यामुळे डोळ्यांना हानी पोहचते. त्यामुळे किचन क्लीनरचा वापर करताना जपून करावा.
बऱ्याचदा किचनमधील गोष्टींकडे जास्त लक्ष दिले जात नाही. वर्षानुवर्षे त्याच ठराविक वस्तूंचा वापर केला जातो. पण किचनमधील एक्सपायर झालेले स्प्रे क्लीनर टाकून देणे फार आवश्यक आहे. हे क्लीनर जास्त दिवस साचून राहिल्यामुळे हवेत पसरण्याची जास्त शक्यता असते. हवेत पसरलेल्या कणांमुळे डोळ्यांना हानी पोहचते. त्यामुळे जुने क्लीनर प्रॉडक्ट्स स्वयंपाक घरात तसेच साठवून ठेवू नये. नको असलेले प्रॉडक्ट टाकून द्यावेत.
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बऱ्याचदा किचनमध्ये लाल मिरची पावडर, हळद, जिरे पूड किंवा इतरही किचनमधील मसाले उघडे ठेवले जातात. पण उघड्या ठेवलेल्या मसाल्यांचे कण हवेत पसरल्यामुळे डोळ्यांमध्ये जातात आणि डोळ्यानं हानी पोहचते. त्यामुळे मसाले कायमच बंद डब्यात भरून ठेवावेत आणि कुठेही ठेवू नयेत. किचनमध्ये ठेवलेल्या प्रत्येक वस्तूची योग्य काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. कोणत्याही ठिकाणी वस्तू ठेवू नयेत.