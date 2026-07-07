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झालं, संपलं सगळं! इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे सामन्यांआधी Team India ला मोठा धक्का, ‘हा’ खेळाडू बाहेर

Updated On: Jul 07, 2026 | 02:28 PM IST
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सारांश

नितीश कुमार रेड्डीला अफगणिस्तानविरुद्ध खेळताना दुखापत झाली होती. त्या दुखापतीमधून तो अद्याप सावरला नाहीये. नितीश कुमार रेड्डी वनडे सिरिजमध्ये खेळू शकणार नाहीये.

झालं, संपलं सगळं! इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे सामन्यांआधी Team India ला मोठा धक्का, ‘हा’ खेळाडू बाहेर

नितीश कुमार रेड्डी (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • नितीश कुमार रेड्डी वनडे सिरिजमधून बाहेर
  • ऑल राऊंडर शिवम दुबेची भारतीय संघात एंट्री 
  • 14 जुलै पासून सुरू होणार भारत इंग्लंड वनडे सिरिज 
India vs England ODI Series: सध्या भारत अन् इंग्लंडमध्ये 5 सामन्यांची टी 20 सिरिज सुरू आहे. आज या सिरिजमधील तिसरा सामना होणार आहे. 5 सामन्यांची मालिका खेळून झाल्यावर भारत अन् इंग्लंडमध्ये तीन सामन्यांची मालिका होणार आहे. शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली खेळताना दिसणार आहेत. मात्र या सिरिजआधी भारताला मोठा धक्का बसला आहे. महत्वाचा खेळाडू संघाबहेर गेला आहे.

भारत अन् इंग्लंड यांच्यातील वनडे सिरिज 14 जुलैपासून सुरू होणार आहे. त्यधि एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. नितीश कुमार रेड्डी हा खेळाडू भारतीय संघातून बाहेर गेला आहे. दुखापतीमुळे नितीश कुमार रेड्डी संघाबहेर गेला आहे. त्याच्या जागेवर आता वनडे सिरिजमध्ये शिवम दुबे खेळताना दिसणार आहे.

शिवम दुबे सध्या भारतीय टी 20 संघाचा हिस्सा आहे. त्यामुळे त्याला वनडे सिरिज खेळताना तेथील वतावर्णशी जुळवून घेणे सोयीचे जाऊ शकते. नितीश कुमार रेड्डी सध्या दुखापतीमधून पूर्णपणे बरा झालेला नाही. त्यामुळे तो खेळण्यासाठी उपलब्ध नसेल असे बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे.

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नितीश कुमार रेड्डीला अफगणिस्तानविरुद्ध खेळताना दुखापत झाली होती. त्या दुखापतीमधून तो अद्याप सावरला नाहीये. नितीश कुमार रेड्डी वनडे सिरिजमध्ये खेळू शकणार नाहीये. त्यामुळे आता संघात शिवम दुबेची एंट्री झाली आहे. शिवम दुबेने 2019 मध्ये आपला पहिला वनडे सामना खेळला होता. वनडे फॉर्मटमध्ये त्याला जास्त संधी मिळाली नव्हती. त्याने एकूण 4 सामने खेळले असून त्याने त्यामध्ये 43 रन्स केले आहेत.

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14 जुलै रोज भारत अन् इंग्लंड यांच्यातील पहिला सामना होणार आहे. हा सामना बर्मिंगहम स्टेडियमवर होणार आहे. शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. तर या संघात रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर या खेळाडूंचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे आता नितीश कुमार रेड्डी ऐवजी शिवम दुबे खेळताना दिसणार आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली देखील इंग्लंडविरुद्ध मैदानात उतरणार आहेत. विराट कोहली अनेक दिवसांनी भारतीय संघातून वनडे सिरिज खेळताना दिसणार आहे.

Web Title: England vs india odi series nitish kumar reddy out due to injury and shivam dubey in bcci update

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Published On: Jul 07, 2026 | 02:28 PM

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