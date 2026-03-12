Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Iran Crisis Thousands Of Indians Stranded Mea Evacuation Plan

इराणमध्ये अजूनही अडकले हजारो भारतीय; कशी होणार सुटका? परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितला ‘मास्टरप्लॅन’

Indian citizens stranded in Iran : मध्यपूर्वेतील संघर्षाने संपूर्ण जगाला चिंतेत टाकले आहे. या युद्धामुळे अनेक परदेशी नागरिक मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये, इराणमध्ये अडकले आहे. यामध्ये भारतीयांचाही समावेश आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 05:34 PM
Middle East Conflict Thousands of Indians stranded in Iran mea evacuation plan

इराणमध्ये अजूनही अडकले हजारो भारतीय; कशी होणार सुटका? परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितला 'मास्टरप्लॅन' (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इराणमध्ये अजूनही अडकले हजारो भारतीय
  • कशी होणार सुटका?
  • परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितला ‘मास्टरप्लॅन’
Iran war Indian citizens stranded : नवी दिल्ली : मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या इस्रायल-अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष सध्या तीव्र झाला आहे. यामुळे तेथील भारतीयंच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सध्या ९००० भारतीय मध्यपूर्वेत अडकले असल्याचे सांगितले जात आहे.  याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकाने आपल्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली आहे. गुरुवारी(१२ मार्च) परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) भारतायंना परत आणण्याचा आराखडा जाहीर केला आहे.

Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ… सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?

पर्यायी मार्गांचा अवलंब करणार भारत

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्त रणधीर जयस्वाल (Randhi Jaiswal) यांनी सांगितले की, इराण(Iran) मधील भारतीय दूतावास सातत्याने नागरिकांच्या संपर्कात आहे. विमानसेवा विस्कळीत झाली असल्याने भारत सरकरा पर्यायी मार्गांचा अवलंब करत आहेत. सध्या भारत सरकार शेजारी देशांच्या मदतीने जमिनीमार्ग आणले जाणार आहे. जयस्वाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अझरबैजान आणि आर्मेनिया या देशांच्या सीमेपर्यंत इराणमधील नागरिकांना पोहोचवले जाईल. यानंतर या देशांमदून कमर्शियल फ्लाइट्सद्वारे भारतात परतण्यासाठी व्हिसा सपोर्ट आणि बॉर्डर क्लिअरन्समध्ये मदत करत आहे. तसेच तेहरानमधील भारतीय विद्यार्थी आणि नागरिकांना आधीच सुरक्षित ठिकाण हलवण्यात आले आहे.

जयशंकर यांची फोन डिप्लोमसी

याचवेळी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांनी इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी गेल्या काही दिवसांत सतत संपर्क साधला आहे. या चर्चेत भारतीयांच्या सुरक्षेवर आणि सागरी सुरक्षेवर चर्चा करण्यात आली. तसेच भारताच्या उर्जा सुरक्षेवरही गांभीर्याने विचारांची देवाण-घेवाण झाली. जयशंकर यांनी इराणला शांतता आणि संयम बाळगण्याचे आवाहन केले.

संयुक्त राष्ट्रात भारताची आक्रमक भूमिका 

याच दरम्यान भारताने संयुक्त राष्ट्रात इराणविरोधी भूमिका घेतली आहे. इराण आखाती देशांवरील हल्ल्याविरोधात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत ठराव मांडण्यात आला होता. या ठरावाचे भारताने समर्थने केले आहे. एवढेच नव्हे तर को-स्पॉन्सर १३५ देशांमध्येही सहभागी झाला आहे. भारताने आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेला आणि प्रादेशिक स्थिरतेला प्राधान्य देण्याचे म्हटले आहे. याच वेळी भारताने संकटाकाळात आपल्या शेजारी देशांची साथ सोडली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारताने बांगलादेश, श्रीलंका, आणि मालदीवला पेट्रोलियम पुरवठा दिला आहे.


इराणला मोठा झटका! रशिया-चीनने फिरवली पाठ? भारतानेही कंबर कसली, UNSC मध्ये नेमकं काय घडलं?

Published On: Mar 12, 2026 | 05:34 PM

