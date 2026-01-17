Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Middle East Update : युद्ध टळलं? इराणचा ‘तो’ निर्णय अन् ट्रम्पचे सूर मवाळ; पडद्यामगं नेमकं काय घडलं?

US Iran Relations : अमेरिका आणि इराणच्या संबंधात एक नवा ट्विस्ट आला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानाक इराणचे आभार मानले आहेत. यामुळे जागतिक स्तरावर आश्चर्यात्मक प्रतिक्रिया उमटली आहे. नेमकं काय घडलं? ....

Updated On: Jan 17, 2026 | 10:44 AM
trump thanks iran

Middle East Update : युद्ध टळलं? इराणचा 'तो' निर्णय अन् ट्रम्पचे सूर मवाळ; पडद्यामगं नेमकं काय घडलं? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इराणमध्ये लोकांची फाशी रद्द होताचा ट्रम्पचा युटर्न
  • अमेरिकेने मानले इराणचे आभार
  •  आखाती देशांच्या दबावाला झुकले ट्रम्प?
Trump Thanks to Iran for Halting Executions : वॉशिंग्टन : इराण (Iran) आणि अमेरिकेत गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड तणावाचे वातावरण होते. इराणमध्ये सुरु असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर हा तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही देशात युद्धजन्य परिस्थितीचे वातावरण होतो. परंतु आता डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणबद्दल आपली भूमिका अचानक बदलली आहे. ट्रम्प यांनी इराणचे आभारा मानले आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आश्चर्यात्मक प्रतिक्रीया उमटत आहे. हे नेमकं कसं घडलं? असा प्रश्न सर्वजण विचारत आहे.

Iran US Conflict: ‘थांबा, नका करू हल्ला!’ इराणवरील अमेरिकन हल्ला रोखण्यासाठी रात्रभर या देशांमध्ये चाललं ‘राजनैतिक युद्ध’

ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टनुसार, इराणने ८०० हून अधिक लोकांच्या फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे. याबद्दल ट्रम्प यांनी इराणचे आभारा मानले आहेत.  काही दिवसांपूर्वीच दोन्ही देशांतील युद्धाची परिस्थिती पाहता ट्रम्प यांचा हा यु-टर्नमुळे जागतिक राजकारणात चर्चांणा उधाण आले आहे.

इराणमधील निदर्शने

इराणमध्ये २८ डिसेंबर २०२५ पासून तीव्र निदर्शने सुरु होती. सरकारवरील वाढत्या अविश्वासामुळे, देशातील आर्थिक संकट, रियालची घसरण, महागाई याविरोधात जनतेने बंड पुकारला होता. सरकारने हे आंदोलन चिरडण्यासाठी बळाचा वापर केला, ज्यामुळे हे आंदोलन अधिक चिघळले. सरकारच्या कारवाईत २००० हून अधिकांचा बळी गेला. तसेच अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. या सर्वांना मृत्यदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे आणि अंतर्गत परिस्थिती पाहता इराणने फाशीच्या शिक्षा रद्द केल्या आहेत.

ट्रम्पने मानले इराणचे आभार

याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी ट्रुथवर पोस्ट करत लिहिले आहे की, इतक्या मोठ्या संख्येने फाशीची शिक्षा रद्द होणे एक चांगली बाब आहे, सकारात्मकतेच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. इराणच्या या निर्णयाबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो असे ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.  ट्रम्प यांचे हे मवाळ सुर पाहून अनेकजण बुचकळ्यात पडले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच लष्करी कारवाईचे संकेत अमेरिकेडून मिळाले होते. यामुळे मध्यपूर्वेत प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता.

मध्यपूर्वेतील आखाती देशांचा इशारा

दरम्यान तज्ज्ञांच्या मते, मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबिया (Saudi Arabia), कतार (Quatar) या अमेरिकेच्या मित्र देशांनी इराणवर कारवाई झाल्यास युद्ध भडकण्याचा इशारा दिला होता. याच कुटनीतिक दबावापुढे अमेरिका झुकली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु यामुळे इस्रायलकडून मात्र यावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. इस्रायलच्या मते इराणने हा निर्णय केवळ वेळ मिळवण्यासाठी घेतला आहे. यामुळे नेतन्याहूंनी इराणच्या हेंतूवर संशय व्यक्त केला आहे.


US Middle East Strategy : जगाच्या नकाशातून इराणचं नाव मिटणार? ट्रम्पचा ‘तो’ एक डाव अन् इराणचा खेळ खल्लास, काय आहे मास्टर प्लॅन?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्पने इराणचे आभार का मानले?

    Ans: इराणने शेकडो फाशीच्या शिक्षा रद्द केल्याने इराणचे आभार मानले आहेत.

  • Que: इराणने किती का फाशीच्या शिक्षा रद्द केल्या आहेत? का?

    Ans: इराणने आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे आणि देशांतर्गत परिस्थिती पाहता ८०० फाशीच्या शिक्षा रद्द केल्या आहेत.

  • Que: इराणच्या या निर्णयाचा काय परिणाम झाला आहे?

    Ans: इराणच्या या निर्णयामुळे मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इराणमधील युद्धजन्य परिस्थिती काही काळासाठी टळली आहे. धोका अद्यापही कायम आहे.

Jan 17, 2026 | 10:44 AM

