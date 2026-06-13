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अमेरिकेचा व्हेनेझुएलात सर्जिकल स्ट्राईक; जगातील सर्वात धोकादायक गुन्हेगारी सिंडिकेटचा गॉडफादर ‘Nino Guerrero’ हवाई हल्ल्यात संपला

Updated On: Jun 13, 2026 | 01:26 PM IST
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सारांश

Nino Guerrero killed US strike : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, अमेरिकी सैन्याने एका लष्करी कारवाईत व्हेनेझुएलाच्या 'ट्रेन दे अरागुआ' या कुख्यात टोळीचा म्होरक्या निनो गुरेरो याला ठार केले आहे.

us military strike killed tren de aragua leader nino guerrero venezuela joint operation

Nino Guerrero : अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर हल्ला करून सर्वात धोकादायक टोळीच्या म्होरक्याला ठार केले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • अमेरिकेची मोठी लष्करी कारवाई
  • दोन्ही देशांचे ऐतिहासिक सहकार्य
  • ५ दशलक्ष डॉलर्सच्या बक्षीसाचा अंत

Nino Guerrero killed US strike Venezuela : आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, जागतिक राजकारण आणि गुन्हेगारी जगतातून या क्षणाची सर्वात मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) यांनी अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की, जगातील अत्यंत क्रूर, रक्ताळलेली आणि धोकादायक मानली जाणारी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटना ‘ट्रेन दे अरागुआ’ (Tren de Aragua) चा सर्वोच्च कमांडर आणि गॉडफादर हेक्टर रस्टेनफोर्ड गेरेरो फ्लोरेस उर्फ ‘निनो गुरेरो’ (Niño Guerrero) हा अमेरिकी सैन्याच्या एका विशेष मोहिमेत मारला गेला आहे. अमेरिकेच्या ‘यूएस सदर्न कमांड’ने (US Southern Command) एका गुप्त आणि अचूक क्षेपणास्त्र हल्ल्यात त्याचा खात्मा केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका पोस्टद्वारे आणि थेट हवाई हल्ल्याच्या थरारक व्हिडिओसह ही माहिती दिली आहे.

या आंतरराष्ट्रीय लष्करी कारवाईचे सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, हा हल्ला अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या वर्तमान सरकारच्या पूर्ण सहकार्याने आणि समन्वयाने केला आहे. व्हेनेझुएलाच्या माहिती व दळणवळण मंत्रालयाने देखील या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा दिला असून त्यांनी सांगितले की, देशातील ‘बोलिव्हार’ प्रांतात उभय देशांच्या सुरक्षा दलांनी राबवलेल्या ‘संयुक्त मोहिमेत’ (Combined Operation) झालेल्या तीव्र चकमकीदरम्यान निनो गुरेरोचा अंत झाला. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनीही या अत्यंत संवेदनशील कारवाईची पुष्टी केली असून, गुरेरो हा व्हेनेझुएलातील एका गुप्त आणि सुरक्षित तळावर लपून बसला असताना त्याला अचूक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ट्रॅक करून उडवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.

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डोनाल्ड ट्रम्प यांचा गंभीर आरोप आणि अमेरिकेचा सूड

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निनो गुरेरोच्या खात्म्याची घोषणा करताना अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी अमेरिकेतील वाढत्या अवैध स्थलांतरावर आणि गुन्हेगारीवर जोरदार प्रहार केला. ट्रम्प म्हणाले की, “यापूर्वी अमेरिकेच्या सीमा असुरक्षित ठेवल्या गेल्यामुळे या परदेशी गुन्हेगारी सैन्याला अमेरिकेत प्रवेश मिळाला होता, ज्यांनी अमेरिकन भूमीवर येऊन निष्पाप नागरिकांवर अत्याचार केले, महिलांची अब्रू लुटली आणि अनेकांचे जीव घेतले.” आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी या आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांना देशाबाहेर हाकलण्याचे आणि पीडित अमेरिकन कुटुंबांना न्याय देण्याचे वचन दिले होते.

या लष्करी कारवाईद्वारे अमेरिकेने १२ वर्षांची निष्पाप मुलगी जॉसेलिन नुंगाराय आणि २२ वर्षांची लेकन रायली यांसारख्या मुलींच्या हत्येचा आणि त्यांच्या कुटुंबांवर झालेल्या अन्यायाचा पूर्ण बदला घेतला आहे, असे ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकृत निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले. ट्रम्प यांनी जगातील सर्व गुन्हेगारांना आणि तस्करांना उघड्या शब्दात इशारा दिला आहे की, “आता ट्रेन दे अरागुआच्या दहशतवाद्यांसाठी व्हेनेझुएलामध्ये किंवा जगात इतर कोठेही कोणतीही सुरक्षित जागा उरलेली नाही. माझ्या नेतृत्वाखाली अमेरिका अशा हिंसक मारेकऱ्यांना आणि ड्रग्सच्या व्यापाऱ्यांना कोणत्याही कोपऱ्यातून शोधून काढेल आणि थेट नरकात धाडेल!”

credit – social media and Twitter

तुरुंगातून आंतरराष्ट्रीय साम्राज्य चालवणारा ‘निनो गुरेरो’ कोण होता?

निनो गुरेरो हा केवळ व्हेनेझुएलाचाच नव्हे तर संपूर्ण दक्षिण आणि उत्तर अमेरिकेला हादरवून सोडणारा एक अत्यंत कुख्यात आणि क्रूर डॉन होता. ‘ट्रेन दे अरागुआ’ ही मुळची व्हेनेझुएलाची सर्वात मोठी गुन्हेगारी सिंडिकेट असून, तिची सुरुवात काही वर्षांपूर्वी अरागुआ राज्यातील ‘टोकोरॉन’ (Tocorón) नावाच्या एका अत्यंत सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या तुरुंगातून झाली होती. निनो गुरेरो हा इतका हुशार आणि धोकादायक होता की, त्याने तुरुंगात कैदेत असतानाच तिथून मोबाईल, इंटरनेट आणि आपल्या हस्तकांच्या जोरावर या टोळीचे जाळे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तारले.

जेव्हा व्हेनेझुएलामध्ये भीषण आर्थिक आणि राजकीय संकट आले आणि तिथून लाखो लोकांनी स्थलांतर केले, तेव्हा या स्थलांतराचा गैरफायदा घेत निनो गुरेरोच्या टोळीने आपले पाय कोलंबिया, पेरू, चिली आणि थेट अमेरिकेतील मोठ्या शहरांपर्यंत पसरवले. अमेरिकेने या टोळीचे वाढते धोके पाहून तिला आधीच अधिकृतपणे ‘विदेशी दहशतवादी संघटना’ (Foreign Terrorist Organization) म्हणून घोषित केले होते. निनो गुरेरोवर न्यूयॉर्कमधील फेडरल कोर्टात खंडणी, अमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय तस्करी, मानवी तस्करी, क्रूर हत्या, अपहरण आणि थेट दहशतवादी कारवाश्यांना आर्थिक रसद पुरवण्यासारखे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल होते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने गुरेरोच्या अटकेसाठी किंवा त्याच्या अचूक ठाण्याची माहिती देणाऱ्यासाठी तब्बल ५ दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे ४२ कोटींहून अधिक भारतीय रुपये) इतके प्रचंड बक्षीस जाहीर केले होते.

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सप्टेंबर २०२३ ची पार्श्वभूमी आणि अमेरिकेचा ऐतिहासिक विजय

यापूर्वी सप्टेंबर २०२३ मध्ये व्हेनेझुएला सरकारने सुमारे ११,००० पोलीस आणि सैनिकांच्या मदतीने टोकोरॉन तुरुंगावर एक अभूतपूर्व धाड टाकली होती. त्या कारवाईत या टोळीचा मुख्य तळ आणि तुरुंगातील त्यांचे ऐशोआरामाचे साम्राज्य उद्ध्वस्त करण्यात आले होते. मात्र, त्या मोठ्या कारवाईदरम्यान निनो गुरेरो आणि त्याचे मुख्य कमांडर तिथून बोगद्याच्या माध्यमातून पळून जाण्यात यशस्वी झाले होते. तेव्हापासून तो आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांना गुंगारा देत फरार होता आणि गुप्त ठिकाणाहून आपले आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क चालवत होता.

ऑटोमोबाईल चोऱ्या, ड्रग्स सिंडिकेट, अवैध शस्त्र व्यापार आणि मानवी तस्करीच्या माध्यमातून या टोळीने अमेरिकेतील न्यूयॉर्क, शिकागो आणि मियामीसारख्या शहरांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण केला होता. अमेरिकेने नुकत्याच केलेल्या या थेट लष्करी आणि हवाई कारवाईमुळे ‘ट्रेन दे अरागुआ’चे कंबरडे पूर्णपणे मोडले असून, संपूर्ण पश्चिम गोलार्धातून (Western Hemisphere) या आंतरराष्ट्रीय टोळीचा बिमोड करण्याच्या दृष्टीने हे ट्रम्प प्रशासनाचे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. या कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेचा लष्करी दबदबा पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आहे.

Web Title: Us military strike killed tren de aragua leader nino guerrero venezuela joint operation

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Published On: Jun 13, 2026 | 01:26 PM

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