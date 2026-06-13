MT Liaki Freedom: 4 भारतीय खलाशांचा मृत्यू? ‘ते’ व्हायरल दावे ठरले खोटे; परराष्ट्र मंत्रालयाने केला मोठा गौप्यस्फोट

Indian ship attack Oman fake news : पश्चिम आशियातील आणि विशेषतः आखाती देशांमधील वाढत्या सागरी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, गेल्या काही दिवसांत भारतीय खलाशी असलेल्या जहाजांविषयी अनेक चिंताजनक बातम्या समोर येत आहेत. यातच सोशल मीडिया आणि काही अनधिकृत माध्यमांवर ओमान आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ (Hormuz Region) एका मालवाहू जहाजावर भीषण हल्ला झाला असून त्यात ४ भारतीय कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला जात होता. या बातमीमुळे खलाशांच्या कुटुंबीयांमध्ये आणि देशात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, आता भारत सरकारने या संपूर्ण प्रकरणावर अधिकृत वक्तव्य जारी करत या अफवांना पूर्णपणे पूर्णविराम दिला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, ‘एमटी लियाकी फ्रीडम’ (MT Liaki Freedom) नावाच्या टँकरवर झालेल्या कथित हल्ल्याची आणि त्यामध्ये चार भारतीयांचा मृत्यू झाल्याची वृत्ते पूर्णपणे निराधार, खोटी आणि जनतेची दिशाभूल करणारी आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडणाऱ्या घडामोडींचा गैरफायदा घेऊन काही घटकांकडून या अफवा पसरवल्या जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. अधिकृत यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा कोणत्याही घटनेची किंवा मृत्यूची पुष्टी झालेली नाही.
या संवेदनशील प्रकरणात भारताच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग (DG Shipping) मधील वरिष्ठ सूत्रांनी तात्काळ हालचाली करत ‘एमटी लियाकी फ्रीडम’ या जहाजाच्या मूळ मालकांशी थेट संपर्क साधला. जहाजाच्या व्यवस्थापनाने आणि मालकांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, टँकरवरील सर्वच्या सर्व भारतीय कर्मचारी आणि खलाशी पूर्णपणे सुरक्षित असून जहाज आपल्या ठरलेल्या मार्गाने प्रवास करत आहे. मालकांनी देखील ४ भारतीयांच्या मृत्यूच्या बातम्यांचा तीव्र निषेध करत या केवळ अफवा असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आणि खलाशांच्या नातेवाईकांनी कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्टवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
It has been received from
Communication on attack of MT Liaki Freedom saying Negative No attack on ship.#MTLiakifreedom#Attackonmerchantvessel @ITFglobalunion @IMOHQ pic.twitter.com/atPiYypeY9 — FSUI (@FSUIINDIA) June 13, 2026
credit – social media and Twitter
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सध्या पश्चिम आशियातील सागरी क्षेत्रांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कमालीची ताणलेली आहे. व्यापारी जहाजांवर होणारे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले पाहता, जगभरातील नौदलांची या भागावर करडी नजर आहे. याच भीतीचा आणि तणावाचा फायदा घेऊन चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. ‘एमटी लियाकी फ्रीडम’बाबतची बातमी जरी खोटी ठरली असली, तरी गेल्या आठवड्यात ओमानच्या किनाऱ्याजवळ दोन खऱ्या सागरी घटना घडल्या होत्या, ज्यामुळे लोकांमध्ये या अफवेविषयी संभ्रम निर्माण झाला.
पहिली घटना ८ जून रोजी घडली, जेव्हा ओमानच्या आग्नेय किनाऱ्याजवळ ‘मारिव्हेक्स’ (Marivex) नावाच्या एका प्रतिबंधित टँकरवर क्षेपणास्त्राने हल्ला करण्यात आला होता. या जहाजावर एकूण २४ भारतीय कर्मचारी तैनात होते. अत्यंत सुदैवाने या हल्ल्यात कोणत्याही भारतीय नागरिकाला इजा झाली नाही आणि सर्व जण सुरक्षित राहिले.
Fake News Alert! Please stay alert against such false and baseless claims and posts on social media. pic.twitter.com/Xn8I65LdKu — MEA FactCheck (@MEAFactCheck) June 13, 2026
credit – social media and Twitter
दुसरी आणि अत्यंत गंभीर घटना १० जून रोजी ओमानच्याच किनाऱ्याजवळ ‘एमटी सेट्टेबेलो’ (MT Settebello) या तेल टँकरसोबत घडली. या जहाजावरही २४ भारतीय खलाशी होते. या जहाजावर संकट ओढवल्यानंतर तात्काळ बचाव मोहीम राबवून २० भारतीय खलाशांना सुखरूप पाण्यातून बाहेर काढण्यात यश आले. मात्र, दुर्दैवाने या घटनेत ४ भारतीय खलाशी बेपत्ता झाले असून त्यांचा शोध अद्यापही युद्धपातळीवर सुरू आहे.
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या घटनांनंतर लगेचच ११ जून रोजी, भारतीय कर्मचारी असलेल्या ‘एमटी जलवीर’ (MT Jalveer) या आणखी एका जहाजाशी संबंधित सागरी सुरक्षेची आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. ओमानजवळ हे जहाज संकटात सापडल्याची माहिती मिळताच मस्कत येथील भारतीय दूतावास आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने स्थानिक नौदलाच्या मदतीने तात्काळ पावले उचलली. सरकार या संपूर्ण परिसरातील भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेसाठी २४ तास कार्यरत असून परिस्थितीवर अत्यंत बारकाईने आणि थेट लक्ष ठेवून आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ताज्या निवेदनामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, देशातील नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही आणि सरकार आपल्या प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध आहे.