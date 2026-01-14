Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Iran Protest : अमेरिकाच कारणीभूत? इराणी सरकारचे अचानक बदलले सूर, निदर्शकांना पाठिंबा देत ट्रम्पवर हल्लाबोल

Iran Protest : इराणमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनात मोठा ट्विस्ट आला आहे. आंदोलकांवर बळाचा वापर करुन चिरडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारने सुरु बदलले आहे. अस्थिरतेसाठी अमेरिकेला कारणीभूमत मानत निदर्शकांना उघड पाठिंबा दिला आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 03:31 PM
इराणमध्ये हिंसाचाराची धग कायम; आत्तापर्यंत 3000 जणांचा मृत्यू, सुरक्षा दलाकडून ओपन फायरिंग

इराणमध्ये हिंसाचाराची धग कायम; आत्तापर्यंत 3000 जणांचा मृत्यू, सुरक्षा दलाकडून ओपन फायरिंग

  • इराणमधील वाढत्या आंदोलनासाठी अमेरिका कारणीभूत?
  • मसूद पेझेश्कियान यांचा ट्रम्पबाबत स्फोट दावा
  • अमेरिका-इस्रायलवर अस्थिरता पसरवल्याचा आरोप
Iran Violent Protest News in Marathi : तेहरान : इराणमध्ये (Iran) सुरु असलेल्या आंदोलनाने आता एक मोठा ट्विस्ट घेतला आहे. आंदलोकांना विरोध करणाऱ्या सरकारेन अचानक आपले सुरु बदलले असून त्यांच्या मागण्या योग्य असल्याचे म्हटले आहे. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्किया यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यावर थेट हल्ला केला आहे.

Iran Protest : इराणमध्ये मानवाधिकारांचा बळी? 26 वर्षीय आंदोलक तरुणाला आज दिली जाणार फाशी; प्रकरण काय?

पेझेश्कियानचा निदर्शकांना पाठिंबा

दरम्यान पेझेश्कियान यांनी पहिल्यांदाच निदर्शकांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, जर आम्ही लोकांचा आवाज ऐकला असता तर आज ही निदर्शन झाली नसती. समाजातील प्रत्येक घटकाचे मत महत्वाचे असल्याचे पेझेश्कियान यांनी म्हटले आहे. तसेच त्यांनी यावर तोडगा काढणे महत्वाचे असल्याचेही म्हटले आहे. पेझेश्कियान यांच्या या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठा गोंधळ उडाला आहे. सरकारचे सूर अचानक कसे बदलले असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

इराणधील परिस्थितीसाठी अमेरिकाच कारणीभूत

पेझेश्कियान यांनी इराणमध्ये घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीसाठी अमेरिका आणि इस्रायलला जबाबदार धरले आहे. त्यांच्या मते, अमेरिका आणि इस्रायलला बाहेरुन देशात अस्थिरता पसरवण्याचे कार्य करत आहे. त्यांनी हल्लेखोरांना आणि दहशतवाद्यांना इराणी समाजात अराजकता निर्माण केली असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या या कृत्याचा तीव्र निषेध केला आहे. त्यांनी म्हटले की, अमेरिका हल्लखोरांना इराणमध्ये हिंसा घडवण्याचे आदेश देत आहे. यामुळे इराणी नागरिकांनी अशा हल्लेखोर आणि दहशतवाद्यांपासून दूर राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

जनेतेला दिले मोठे आश्वासन

मसूद पेझेश्कियान यांनी इराणी जनतेला आश्वासन दिले आहे की, सरकार त्यांच्या मागण्या आणि चिंता सोडवले. त्यांनी असाही इशारा दिला आहे की, हल्लेखोरांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. त्यांना आता कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार पसरवू दिला जाणार नाही. लोकांना न्याय हवा आहे हे सरकारच्या लक्षात आले आहे. आम्हाला त्यांची काळजी समजते. तसेच त्यांनी हेही स्पष्ट केले की सरकार निदर्शकांशी वाटाघाटी करण्यास तयार आहे. निदर्शकांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्या जातील आणि त्या सोवण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे त्यांनी म्हटले.

इराणमधील सद्य परिस्थिती 

सध्या इराणमध्ये इराफन सोलतानी याच्या फाशीच्या निर्णयामुळे तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. इराफान हा खामेनेई सरकारविरोधात आंदोलनात सहभागी झाला होता. यावेळी सुरक्षा दलांच्या कारवाई ८ जानेवारी २०२६ ला त्याला अटक करण्यात आली. यानंतर दोन दिवसांनीच त्याला फाशीची शिक्षा देण्यात आली. मानवाधिकार संघटनांनी याचा तीव्र निषेध केला आहे. इराणच्या या निर्णयाला मानवी हक्कांचे उल्लंघन म्हटले आहे.

इराणमधील उठावाचे पॅरीस कनेक्शन! कोण आहेत ‘Madam M’? ज्यांच्यामुळे उडाली खामेनी सरकारची झोप

 

