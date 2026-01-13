Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

इस्रायली हेरांनी पेटवला इराण? मोसादच्या ‘त्या’ गुपित ऑपरेशनमुळे वाहिला रक्ताचा पाट, धक्कादायक पुरावे समोर

Iran Protest : एक खळबळजनक दावा समोर आला आहे. इराणमधील अस्थिरतेमागे इस्रायलची गुप्त संघटना मोसादचा हात असल्याचे म्हटले जात आहे. याबाबत पुरावे देखील समोर आले आहे. इस्रायलनेच इराणी जनतेला खामेनेई सरकारविरोधी भडकवले आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 08:20 PM
Mossad Behind Iran Protest

इस्रायली हेरांनी पेटवला इराण? मोसादच्या 'त्या' गुपित ऑपरेशनमुळे वाहिला रक्ताचा पाट, धक्कादायक पुरावे समोर

  • इराणमधील आंदोलनामागे इस्रायलच्या मोसादचा हात?
  • मोसादच्या नागरिकांनीच इराणच्या जनतेला सरकारविरोधी उकसावले
  • आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुरावे उघड झाल्याने खळबळ
Mossad Behind Iran Protest : तेहरान : इराणमध्ये सुरु असलेल्या निदर्शनांबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या आंदोलनामागे इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसादचा हात असल्याचा दावा केला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोसादच्या एजंट्सने इराणी जनतेला सरकारविरोधी भडकवले आहे. यामुळे लोक खामेनेई सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले आहे.

Iran Protest : इराणमध्ये रक्तरंजित दडपशाही! रस्त्यावर शेकडो मृतदेह, आंदोलकांच्या हत्येचे भयावह चित्र उघड, VIDEO

द जेरुसेलम पोस्टने दिलेल्या अहवालानुसार, इस्रायली गुप्तचर संस्था मोसादने आपल्या एजंट्सना इराणच्या नागरिकांना हिंसाचारासाठी भडकवण्याचे आणि निदर्शने नियंत्रित करण्याचे प्रशिक्षण दिले होते असे आहे. परंतु मोसादकडून अशा कृत्याची ही पहिलची वेळ नाही. मोसादने इराणमध्ये अनेक गुप्तचर कारवाया राबवल्या आहे. सोशल मीडियावरील एका अहवालात सांगण्यात आले आहे की, सुरक्षा दलांनी निदर्शनांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करुन ते इस्रायली समर्थक चॅनलला पाठले होते. सध्या या लोकांना अटक करण्यात आली असून इराणी सरकारने त्यांना देशद्रोही ठरवले आहे.

इराणचा इस्रायल-अमेरिकेवर गंभीर आरोप 

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांनी यापूर्वी ९ जानेवारी २०२६ रोजी एक निवेदन जारी केले होते. या निवेदनात इस्रायल आणि अमेरिकेवर गंभीर आरोप केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, अमेरिकेची गुप्तचर संस्था आणि इस्रायली गुप्तचर संस्था मोसाद यांच्या आदेशावरुन इराणमध्ये आंदोलन भडकवले जात आहे. यावेळी खामेनेई यांनी इस्रायल आणि अमेरिकेला मिशिदींना नुकसान पोहचवल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा थेट इशारा दिला होता.

मोसाच्या एजंट्सना अटक

दरम्यान इराणी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खामेनेई सरकारविरोधात आंदोलन भडकवण्यासाठी मोसादची मदत करणाऱ्या देशद्रोहींना पकडण्यात आले आहे. आतापर्यंत १० हून अधिक एजंट्सना अटक करण्यात आली आहे. या लोकांवर मोसादला नकाशे आणि इराणमधील आंदोलनाचे व्हिडिओ पाठवल्याचा आरोप आहे. सरकारने एका मोसाद एजंटला फाशी देखील दिली आहे.

मोसादच्या रस्त्यांवर शेकडो मृतदेह 

याच वेळी आणखी एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये इराणच्या तेहरान येथील फॉरेन्सिक सेंटरबाहेर शेकडो मृतदेहांच्या बॉडी बॅग्स पडलेल्या दिसत आहे. लोक मृतदेहांची ओळख पटवण्यासाठी इकडे-तिकडे पडत आहे. कोणी आक्रोश करताना, तर कोणी रागात दिसत आहे.

इराणशी मैत्री पडणार महागात? ट्रम्पच्या ‘या’ आदेशामुळे भारतावर ७५% टॅरिफची टांगती तलवार

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमने मोसादवर काय आरोप केले आहेत?

    Ans: इराणमध्ये सुरु असलेल्या निदर्शनांसाठी मोसादला जबाबदार धरण्यात आले आहे. इराणने आरोप केला आहे की, मोसादच्या एजंट्सने इराण जनतेला सरकारविरोधी भडकवण्याचे आणि हिंसाचार पसरवण्याचे कार्य केले आहे.

  • Que: इराणने मोसादच्या एजंट्सविरोधात काय कारवाई केली?

    Ans: खामेनेई सरकारविरोधात आंदोलन भडकवण्यासाठी मोसादची मदत करणाऱ्या १० हून अधिक देशद्रोहींना पकडण्यात आले आहे. तर एका एजंटला फाशी देण्यात आली आहे.

Published On: Jan 13, 2026 | 08:20 PM

