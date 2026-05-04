Middle East Conflict : इराणची खैर नाही! इस्रायलच्या भात्यात सामील होणार दोन नवे ब्रम्ह्मास्त्र; अमेरिकेसोबत मोठी संरक्षण डील

मिळालेल्या माहितीनुसार, इस्रायल(Israel) ने रविवारी(०३ मे) अमेरिकेसोबत एका मोठ्या कराराची घोषणा केली आहे. इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या काराराअंतर्गत अमेरिकेकडून घातक लढाऊ विमाने खरेदी करण्यात येणार आहेत. यामध्ये F-35I अदिर आणि F15IA या अत्याधुनिक दोन नवीन स्क्वाड्रन्स विमानांचा समावेश आहे.
इस्रायलच्या संरक्षण समितीने या खरेदीला अधिकृत मान्यता दिली आहे. यामध्ये लॉकहीड मार्टिनकडून F-35I चे चौथे स्क्वाड्रन्स घेण्यात येणार आहे. या करारामुळे येत्या काळात इस्रायलच्या हवाई ताफ्यात F-35I संख्या १०० पर्यंत पोहोचणार आहे. सध्या इस्रायलडे F-35I ची ४८ विमाने आहेत.
कधी मिळणार ही विमाने?
मिळालेल्या माहितीनुसार, F-35I च्या २५ विमानांची डिलिव्हरी २०२८ पासून सुरु होणार आहे. तर F15IA या विमानांची डिलीव्हरी २०३१ पासून अपेक्षित आहे. इस्रायलने स्पष्ट केले आहे की, इराणसोबतच्या संघर्षामुळे इस्रायलने आपली हवाई ताकद वाढवण्याचे निश्चित केले आहे.
ही विमाने केवळ विकासाचा पाया नसून, भविष्यात इस्रायलच्या वर्चस्वाची खात्री देणारी आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेकडून तब्बल ६,५०० टन लष्करी सामग्रीचे जहाज इस्रायलमध्ये दाखल झाले आहे. हे दोन्ही देशांतील दृढ धोरणात्मक संबंधाचे प्रतीक असल्याचे इस्रायलने म्हटले आहे.
मात्र यामुळे इराण(Iran) ची झोप उडाली आहे. सध्या इस्रायल-अमेरिकेच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे इस्रायलची लष्करी आणि नौदल ताकद कमकुवत झाली आहे. परंतु इराणने तरीही अमेरिका-इस्रायलसमोर झुकण्यास नकार दिला आहे.
परंतु या नव्या विमानांच्या ताफ्यात सहभागाने इस्रायलची हवाई संरक्षण क्षमता अधिक बळकट होणार आहे. इस्रायल शत्रूच्या कोणत्याही आव्हानाला चोख प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम असणार आहे.
