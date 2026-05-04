Middle East Conflict : इराणची खैर नाही! इस्रायलच्या भात्यात सामील होणार दोन नवे ब्रम्ह्मास्त्र; अमेरिकेसोबत मोठी संरक्षण डील

US Israel Defence Deal : मध्यपूर्वेत एक मोठी खळबळ उडाली आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेत अब्जावधी डॉलर्सचा संरक्षण करार करण्यात आला आहे. यामुळे इराणची झोप उडाली आहे. इस्रायलच्या ताफ्यात दोन नवे घातक शस्त्रे सामील होणार आहेत.

Updated On: May 04, 2026 | 03:05 PM
Middle East Conflict : इराणची खैर नाही! इस्रायलच्या भात्यात सामील होणार दोन नवे ब्रम्ह्मास्त्र; अमेरिकेसोबत मोठी संरक्षण डील (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • मध्यपूर्वेत इस्रायलचे शक्तिप्रदर्शन
  • अमेरिकेसोबत अब्जावधी डॉवर्सचा संरक्षण करार
  • इराणचा नकाशा बदलणार ?
Israel US Defence Deal : जेरुसलेम/वॉशिंग्टन : पश्चिम आशियातील अमेरिका इराण तणाव (US Iran Conflict) निवळण्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. या तणावादरम्यान एक मोठे खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. इस्रायलने आता आपल्या दलाला अधिक घातक बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी अमेरिकेसोबत मोठा संरक्षण करार करण्यात आला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

इस्रायलची हवाई ताकद वाढणार

मिळालेल्या माहितीनुसार, इस्रायल(Israel) ने रविवारी(०३ मे)  अमेरिकेसोबत एका मोठ्या कराराची घोषणा केली आहे. इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या काराराअंतर्गत  अमेरिकेकडून घातक लढाऊ विमाने खरेदी करण्यात येणार आहेत. यामध्ये F-35I अदिर आणि F15IA या अत्याधुनिक दोन नवीन स्क्वाड्रन्स  विमानांचा समावेश आहे.

इस्रायलच्या संरक्षण समितीने या खरेदीला अधिकृत मान्यता दिली आहे. यामध्ये लॉकहीड मार्टिनकडून F-35I चे चौथे स्क्वाड्रन्स  घेण्यात येणार आहे. या करारामुळे येत्या  काळात इस्रायलच्या हवाई ताफ्यात F-35I संख्या १०० पर्यंत पोहोचणार आहे. सध्या इस्रायलडे F-35I ची ४८ विमाने आहेत.

कधी मिळणार ही विमाने?

मिळालेल्या माहितीनुसार, F-35I च्या २५ विमानांची डिलिव्हरी २०२८ पासून सुरु होणार आहे. तर F15IA या विमानांची डिलीव्हरी २०३१ पासून अपेक्षित आहे. इस्रायलने स्पष्ट केले आहे की, इराणसोबतच्या संघर्षामुळे इस्रायलने आपली हवाई ताकद वाढवण्याचे निश्चित केले आहे.

ही विमाने केवळ विकासाचा पाया नसून, भविष्यात इस्रायलच्या वर्चस्वाची खात्री देणारी आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेकडून तब्बल ६,५०० टन लष्करी सामग्रीचे जहाज इस्रायलमध्ये दाखल झाले आहे. हे दोन्ही देशांतील दृढ धोरणात्मक संबंधाचे प्रतीक असल्याचे इस्रायलने म्हटले आहे.

इराणची खैर नाही

मात्र यामुळे इराण(Iran) ची झोप उडाली आहे. सध्या इस्रायल-अमेरिकेच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे इस्रायलची लष्करी आणि नौदल ताकद कमकुवत झाली आहे. परंतु इराणने तरीही अमेरिका-इस्रायलसमोर झुकण्यास नकार दिला आहे.

परंतु या नव्या विमानांच्या ताफ्यात सहभागाने इस्रायलची हवाई संरक्षण क्षमता अधिक बळकट होणार आहे. इस्रायल शत्रूच्या कोणत्याही आव्हानाला चोख प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम असणार आहे.

Published On: May 04, 2026 | 02:39 PM

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM