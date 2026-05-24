philippines Manila Cyclone: चक्रीवादळामुळे 9 मजली इमारत कोसळली; 30 कामगार ढिगाऱ्याखाली गेले गाडले, बाकीच्यांसाठी शर्थीचे प्रयत्न

Philippines Building Collapse 2026 : आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मन हेलावून टाकणारी बातमी समोर येत आहे. फिलिपिन्सला (Philippines) धडकलेल्या एका अत्यंत तीव्र आणि विनाशकारी चक्रीवादळामुळे राजधानी मनिलाच्या उत्तरेकडील भागात एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. येथील पांपांगा प्रांतात समाविष्ट असलेल्या अँजेल्स शहरात वादळी वाऱ्यांमुळे एक ९ मजली बांधकाम सुरू असलेली इमारत कोसळली. रविवारच्या पहाटे जेव्हा सर्वजण गाढ झोपेत होते, तेव्हा हा काळाचा घाला आला. या भयानक अपघातात अनेक गरीब बांधकाम कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले असून घटनास्थळी युद्धपातळीवर बचावकार्य राबवले जात आहे.
स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात इतका भीषण होता की ९ मजल्यांचे काँक्रीटचे बांधकाम काही सेकंदांत केवळ ढिगाऱ्याच्या रूपात शिल्लक राहिले. ज्या वेळी हे वादळ आले, त्या वेळी हवामान अत्यंत खराब होते. मात्र, तरीही या इमारतीचे काम थांबवण्यात आले नव्हते, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. इमारत कोसळल्याचा प्रचंड आवाज होताच परिसरात एकच खळबळ उडाली आणि सर्वत्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. स्थानिक नागरिक आणि पोलीस प्रशासनाने तात्काळ घटनास्थळाकडे धाव घेतली.
अपघाताची दाहकता भीषण असली तरी सुरुवातीच्या काही तासांत बचाव पथकाला २२ कामगारांना ढिगाऱ्याखालून सुखरूप बाहेर काढण्यात मोठे यश आले आहे. या कामगारांवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. परंतु, खरी चिंता अद्याप बेपत्ता असलेल्या इतर कामगारांची आहे. अँजेल्स सिटी माहिती कार्यालयाचे प्रमुख जे. पेलायो यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना एक चिंताजनक दावा केला आहे. दुर्घटनेतून वाचलेल्या एका प्रत्यक्षदर्शी कामगाराच्या हवाल्याने त्यांनी सांगितले की, अजूनही किमान ३० कामगार या ढिगाऱ्याखाली अडकले असण्याची दाट शक्यता आहे.
MAHIGIT 20 KATAO, NA-RESCUE MULA SA GUMUHONG GUSALI Sa latest report ng Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 24 indibiduwal na–mula sa lampas 30 na-trap sa gumuhong under construction na gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga–ang… pic.twitter.com/nrHXnhi136 — Pilipinas Today (@PilipinasToday_) May 24, 2026
या मोठ्या मदत आणि बचाव कार्याचे नेतृत्व स्वतः पोलीस ब्रिगेडियर जनरल जेस मेंडेझ करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, पोलीस दल, आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर सरकारी विभागांमधील १०० हून अधिक प्रशिक्षित जवान घटनास्थळी डोळ्यात तेल घालून काम करत आहेत. इमारतीचा प्रचंड आणि जड ढिगारा उपसण्यासाठी आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर केला जात आहे. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या निष्पाप कामगारांचे प्राण वाचवणे हेच सध्या प्रशासनाचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. या संवेदनशील घटनेवर देशातील वरिष्ठ नेत्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे वैयक्तिक लक्ष आहे.
या संपूर्ण दुर्घटनेमागे केवळ नैसर्गिक आपत्तीच कारणीभूत आहे की मानवी निष्काळजीपणा, याचा तपास आता पोलिसांनी सुरू केला आहे. प्राथमिक अहवालानुसार, चक्रीवादळाचा इशारा दिलेला असताना आणि हवामान अत्यंत प्रतिकूल असतानाही एवढ्या मोठ्या नऊ मजली इमारतीचे काम का सुरू ठेवण्यात आले, हा मोठा प्रश्न आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी कामगारांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती मानके आणि नियम पाळले गेले होते की नाही, याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
Ans: ही घटना फिलिपिन्सची राजधानी मनिलाच्या उत्तरेला असलेल्या पांपांगा प्रांतातील अँजेल्स शहरात घडली.
Ans: अधिकृत अंदाजानुसार, २२ कामगारांना वाचवण्यात आले असून अद्याप किमान ३० कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती आहे.
Ans: परिसरात आलेले तीव्र चक्रीवादळ आणि अत्यंत खराब हवामान हे या ९ मजली इमारत कोसळण्याचे प्राथमिक कारण आहे.