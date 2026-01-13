Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Operation Sindoor Was Just A Trailer India Issues Direct Warning To Pakistan 8 Terror Camps On Army Radar

ऑपरेशन सिंदूर तर फक्त ट्रेलर….! भारताचा पाकिस्तानला थेट इशारा, ८ दहशवादी कॅम्प सैन्याच्या रडारवर

India Pakistan Conflict : भारताचे लष्करप्रमुख जनरल उपेद्र द्विवेदी यांनी पाकिस्तानला थेट इशारा दिला आहे. भारतीय सैन्याच्या रडावर सध्या सीमापर दहशतवादी अड्डे असून कोणत्याही घुसखोरीचा प्रयत्न झाला तर चोख उत्तर दिले जाईल.

Updated On: Jan 13, 2026 | 05:22 PM
Indian Army Chief, General Upendra Dwivedi

भारतीय सेना प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय लष्करप्रमुख जनरल उपेद्र द्विवेदींचा पाकिस्तानला गंभीर इशारा
  • सीमापार दहशतवादी तळे सैन्याच्या रडावर
  • पाकिस्तानकडून दहशतवादी हालचाली जाणवल्यास थेट कारवाई होणार
India Warning to Pakistan : नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दशकांपासून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सतत तणावाचे वातावरण आहे. पाकिस्तानच्या सतत दहशतवादाला आणि दहशतवाद्यांना पाठिंब्यावरुन दोन्ही देशांत वाद आहे. भारताने एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम हल्ल्याच्या बदल्यासाठी ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) राबवले होते. परंतु तरीही पाकिस्तानमध्ये पुन्हा दहशतवादी हालचाली दिसून आल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानला कडक इशारा दिला आहे.

Operation Sindoor ने घाबरला होता पाकिस्तान; सीजफायरसाठी अमेरिकेकडे कोटींची लॉबिंग, रिपोर्टमध्ये खुलासा

भारताचे लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी पाकिस्तानला थेट आणि कडक इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सीमापार दहशतवाद अजूनही सक्रिय असून भारताची यावर बारकाईने नजर आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानमध्ये सध्या ८ दहशतवादी तळे पुन्हा सक्रिय झाली आहेत. यातील दोन तळे आंतरराष्ट्रीय सीमांजवळ आहेत, तर ६ तळे ही नियंत्रण रेषेजवळ (LoC) आहेत. या तळांमध्ये १०० हून अधिक दहशतदवादी असल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे भारतीय सैन्य हाय अर्लटमोडवर आले आहे.

दरम्यान जनरल द्विवेदी यांनी पाकिस्तानला स्पष्ट केले आहे की, भारताची या सर्व लष्करी तळांवर बारकाईने नजर असून कोणतीही घुसखोरी, दहशतवादी हालचाल किंवा भडकाऊ कारवाई झाली तर भारत शांत बसणार नाही. भारत पाकिस्तानविरोधात योग्य ती कारवाई करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही असे द्विवेदी यांनी म्हटले आहे. द्विवेदी यांनी भारताच्या सुरक्षेत कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही, असे म्हटले आहे.

ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख 

जनरल द्विवेदी यांनी ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करत भारताच्या या मोहिमेला लष्कराची मोठी धोरणात्म कामगिरी असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी याचा उल्लेख करत ही कारवाई तर केवळ एक ट्रेलर होता, परंतु पुन्हा भारताविरोधी कोणतीही दहशतवादी हालचाल झाल्यास भारत त्याला आणखी जोराने प्रत्युत्तर देईल असेही स्पष्ट केले आहे.  भारताने २२ एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम हल्ल्याच्या (Pahalgam Attack) विरोधात ७ ते १० मे २०२५ रोजी ऑपरेशन सिंदूर राबवले होते. या मोहिमेत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केली होती. या कारवाईने पाकिस्तानला पळता भूई झाली होती. परंतु तरीही पाकिस्तान (Pakistan) सुधारलेला नसून जम्मूच्या परिसरात पाकिस्तानी ड्रोनच्या हालचाली दिसून आल्या आहेत.

भारत-पाकिस्तान DEMO चर्चा

याशिवाय भारताच्या हल्ल्यांनी पाकिस्तानची घाबरगुंडी उडाली होती. यावेळी पाकिस्तानने भारताकडे युद्धबंदीसाठी विनंती केली होती. याविनंतीवरुन दोन्ही देशांच्या लष्कराच्या DEMO मध्ये चर्चेचा उल्लेखही द्विवेदी यांनी केला. यामध्ये केवळ सीमाभागातील सैन्य तैनाती कमी करण्यावर चर्चा झाली होती. अण्वस्त्रांबाबत कोणताही उल्लेख नव्हता.

पाकिस्तानात पुन्हा फुत्कारले दहशतवादाचे अजगर; 1000 सुसाईड बॉम्बर तयार, Masood Azharचा ‘ऑडिओ’ भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आव्हान

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानला भारतीय लष्करप्रमुखांनी काय इशारा दिला आहे?

    Ans: पाकिस्तानला भारतीय लष्करप्रमुखांनी थेट आणि कडक इशारा दिला आहे की, भारताविरोधी कोणतीही घुसखोरी, दहशतवादी हालचाल सीमापार जाणवली तर त्याला योग्य ते प्रत्युत्तर दिले जाईल. भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यावर कारवाई करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही असे म्हटले आहे.

  • Que: भारतीय सैन्याच्या रडावर किती दहशतवादी तळे आहेत?

    Ans: भारताच्या रडारवर सध्या पाकिस्तानमधील ८ दहशतवादी तळे पुन्हा सक्रिय झाली आहेत. यातील दोन तळे आंतरराष्ट्रीय सीमांजवळ आहेत, तर ६ तळे ही नियंत्रण रेषेजवळ (LoC) आहेत.

Web Title: Operation sindoor was just a trailer india issues direct warning to pakistan 8 terror camps on army radar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 05:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी; ‘या’ देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय
1

डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी; ‘या’ देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय

Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा
2

Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

टॅरिफनंतर आता AI वॉर? ट्रम्पच्या खास व्यक्तीचा भारतावर हल्ला, ChatGPT बंद करण्याची केली मागणी
3

टॅरिफनंतर आता AI वॉर? ट्रम्पच्या खास व्यक्तीचा भारतावर हल्ला, ChatGPT बंद करण्याची केली मागणी

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?
4

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

Jan 18, 2026 | 09:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM