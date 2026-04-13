US China Tension : इराणशी मैत्री चीनला भोवणार? इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ट्रम्प यांचा ‘तो’ मास्टरप्लॅन अन् ड्रॅगनची उडाली झोप

US China Tension : चीन आणि अमेरिकेत मोठ्या वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चीनने इराणला केलेल्या मदतीमुळे ट्रम्प नाराज असून त्यांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मोठा डाव खेळला आहे. यामुळे ड्रॅगनची झोप उडाली आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 11:06 AM
US China Tension : इराणशी मैत्री चीनला भोवणार? इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ट्रम्प यांचा 'तो' मास्टरप्लॅन अन् ड्रॅगनची उडाली झोप

  • इंडोनेशियात अमेरिकेला देणार साथ
  • आपल्या हवाई क्षेत्राचा वापर करण्याची अमेरिकेला दिली परवानगी
  • चीनची उडाली झोप
US China Conflict : वॉशिंग्टन/जकार्ता :  इराण संघर्षादरम्यान एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. जगातील सर्वात मोठ्या मुस्लिम देशाने आपल्या हवाई क्षेत्राचा वापर करण्याची परवानागी अमेरिकेला दिली आहे. यामुळे चीनची झोप उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडोनेशियाने अमेरिकेला लष्करी कारवायांसाठी आपले हवाई क्षेत्र वापरण्याची परवानगी दिली आहे. ही परवानगी अशा वेळी देण्यात आली आहे. जेव्हा अमेरिका इराण तणाव (US Iran Conflict) शिगेला पोहोचला आहे. तसेच ट्रम्प यांनी चीनने इराणला मदत केल्यास गंभीर परिणामांना सोमरे जावे लागेल अशी धमकी दिली आहे. सध्या इंडोनेशियाच्या या निर्णयामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील समीकरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांची वॉशिंग्टन येथे झालेल्या बोर्ड ऑफ पीसमध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीत अमेरिका इराणमध्ये गुप्त करार करण्यात आला होता.

  • या करारानुसार इंडोनेशियाने अमेरिकेला आपल्या हवाई क्षेत्रातून लष्करी विमानांच्या उड्डाणांसाठी परवानगी देण्याचे मान्य केल होते.
  • करारानुसार अमेरिका इराणला केवळ सूचना देऊन इंडोनेशियाच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करु शकतो.
  • याअंतर्गत आणीबाणीच्या मोहिमा, संकट आणि संयुक्त लष्करी सरावासाठी हवाई क्षेत्र खुले राहिल असे करारत नमूद करण्यात आले आहे.
  •  इंडोनेशियाची ही मदत अमेरिकेसाठी हिंद महासागरात लष्करी तैनातीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि धोरणात्मक आहे.

चीनची चिंता वाढली

इंडो-पॅलिफिक क्षेत्रात ऑस्ट्रेलिया, जपान, फिलीपिन्स हे अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र आहेत. तसेच आता इंडोनेशियाने देखील अमेरिकेला साथ दिल्याने त्यांची लष्करी ताकद मजबुत झाली आहे. ही बाब दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या वर्चस्वासाठी धोकादायक मानली जात आहे. ही तटबंदी चीनसाठी धोकादायक ठरु शकते.

शिवाय ही तटबंदी अशा वेळी करण्यात आली आहे, जेव्हा चीन (China) इराणला अमेरिका संघर्षात गुप्तपणे शस्त्र पुरवत असल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी चीनला गंभीर परिणामांची धमकही दिली आहे. यामुळे तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिका चीनविरोधातही लष्करी कारवाईच्या तयारीत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.


Frequently Asked Questions

  • Que: इंडोनेशियाने अमेरिकेला आपले हवाई क्षेत्र वापरण्याची परवानगी का दिली?

    Ans: इंडोनेशिया आणि अमेरिकेत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सुरक्षा आणि सहकार्य वाढवण्याठी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये करार करण्यात आला आहे.

  • Que: अमेरिका इंडोनेशियाच्या करारामुळे चीनवर काय परिणाम होईल?

    Ans: या करारामुळे दक्षिण चीन समु्द्रात चीनच्या वर्चस्वाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हा चीनसाठी मोठा धोरणात्मक धोका आहे.

  • Que: इराण युद्धाशी याचा काय संबंध आहे?

    Ans: तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका इराण संघर्षात चीनच्या इराणला लष्करी मदतीमुळे ट्रम्पने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ड्रॅगनविरोधात चाल खेळली आहे.

Published On: Apr 13, 2026 | 07:20 PM

Sindhudurg News: अंघोळीचा आनंद ठरला जीवघेणा! करुळ धरणात तीन शाळकरी मुलींचा बुडून मृत्यू

