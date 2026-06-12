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Thailand Princess: थायलंडचे सिंहासन पोरके! राजाच्या सर्वात मोठ्या लाडक्या लेकीने घेतला अंतिम श्वास; मृत्यूचे खरे कारण थक्क करणारे

Updated On: Jun 12, 2026 | 12:50 PM IST
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सारांश

राजकुमारी बज्रकितियाभा देब्यवती २०२२ मध्ये आपल्या कुत्र्यांना फिरवत असताना कोसळल्या. तेव्हापासून त्या कोमामध्ये होत्या. राजाच्या सात मुलांपैकी सर्वात मोठी असलेल्या देब्यवती यांना सिंहासनाच्या वारसदार मानले जात होते.

thailand princess bajrakitiyabha mahidol passed away sleeping princess dies 47 royal succession

Thailand Princess : थायलंडचे सिंहासन पोरके! राजाच्या सर्वात मोठ्या लाडक्या लेकीने घेतला अंतिम श्वास; काय होते मृत्यूचे खरे कारण? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ‘स्लीपिंग प्रिन्सेस’चा अखेरचा श्वास
  • दुःखद पार्श्वभूमी
  • सिंहासनाच्या संभाव्य वारसदार

Thailand Princess Bajrakitiyabha passed away 2026 : आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून आणि थायलंडच्या राजवाड्यातून एक अत्यंत दुःखद बातमी समोर आली आहे. थायलंडच्या ‘स्लीपिंग प्रिन्सेस’ (Sleeping Princess) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजकुमारी बज्रकितियाभा नरेन्दिर देब्यवती (Princess Bajrakitiyabha) यांचे वयाच्या अवघ्या ४७ व्या वर्षी निधन झाले आहे. गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या राजकुमारीने गुरुवारी संध्याकाळी ७:४८ वाजता अंतिम श्वास घेतला. शुक्रवारी सकाळी थाई राजवाड्याने (Bureau of the Royal Household) अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करून या अत्यंत वेदनादायी वृत्ताची घोषणा केली. राजकुमारी बज्रकितियाभा यांच्या निधनाने संपूर्ण थायलंड देशात राष्ट्रीय शोक पाळला जात असून, नागरिकांमधून तीव्र दुःख व्यक्त होत आहे.

डिसेंबर २०२२ मधील ‘त्या’ काळ्या दिवसाची कहाणी

राजकुमारी बज्रकितियाभा यांच्या या प्रदीर्घ संघर्षाची सुरुवात डिसेंबर २०२२ मध्ये झाली होती. १४ डिसेंबर २०२२ रोजी त्या नाखोन रात्चासिमा प्रांतात लष्करी प्रदर्शनासाठी आपल्या पाळीव कुत्र्यांना प्रशिक्षण देत असताना अचानक जमिनीवर कोसळल्या. डॉक्टरांच्या मते, मायकोप्लाझ्मा संसर्गामुळे (Mycoplasma Infection) त्यांच्या हृदयाचे ठोके अत्यंत अनियमित झाले होते आणि त्यामुळे त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. रुग्णालयात दाखल केल्यापासून त्या कधीही शुद्धीवर आल्या नाहीत. त्या सतत अचेतन (Unconscious) अवस्थेत राहिल्यामुळे स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी आणि जनतेने त्यांना ‘स्लीपिंग प्रिन्सेस’ असे नाव दिले होते. त्यांच्या फुफ्फुस, हृदय आणि किडनीचे कार्य वैद्यकीय उपकरणांच्या साहाय्याने सुरू होते, मात्र गुरुवारी त्यांच्या पोटातील संसर्ग कमालीचा वाढला आणि त्यांची प्राणज्योत मालवली.

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थाई पंतप्रधानांकडून भावूक श्रद्धांजली: “देशाचे कधीही न भरून निघणारे नुकसान”

राजकुमारीच्या निधनानंतर थायलंडचे पंतप्रधान अनुतिन चर्नविराकुल यांनी देशाला संबोधित करताना अत्यंत भावूक भाषण केले. त्यांनी म्हटले, “ही हानी केवळ एका व्यक्तीचे जाणे नाही, तर हे संपूर्ण राष्ट्राच्या हृदयात कोरले गेलेले एक अवर्णनीय दुःख आहे. राजकुमारी बज्रकितियाभा या थायलंडचा खरा अभिमान होत्या. त्यांनी समाजातील न्याय, समता आणि दयाळूपणासाठी केलेले कार्य देशातील येणाऱ्या पिढ्यांसाठी नेहमीच दीपस्तंभ म्हणून काम करेल.” राजाच्या आदेशानुसार, राजकुमारीचे पार्थिव बँकॉकच्या ग्रँड पॅलेसमध्ये आणण्यात आले असून, त्यांच्यावर राजेशाही परंपरेनुसार सर्वोच्च सन्मानाने अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत.

‘द लॉयर प्रिन्सेस’: कायद्याची पदवी आणि संयुक्त राष्ट्रातील अतुलनीय कार्य

राजकुमारी बज्रकितियाभा या केवळ नावापुरत्या राजघराण्याचा भाग नव्हत्या, तर त्या प्रचंड सुशिक्षित आणि कर्तबगार महिला होत्या. त्यांना ऑटोमोबाईल आणि आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात ‘द लॉयर प्रिन्सेस’ (The Lawyer Princess) म्हणून ओळखले जायचे. त्यांनी अमेरिकेतील नामांकित ‘कॉर्नेल विद्यापीठातून’ (Cornell University) कायद्याची पदव्युत्तर (LLM) आणि डॉक्टरेट (PhD) पदवी प्राप्त केली होती. थायलंडमध्ये परतल्यानंतर त्यांनी बँकॉक येथे सरकारी वकील (Public Prosecutor) म्हणून काम केले. इतकेच नव्हे तर २०१२ ते २०१४ या काळात त्यांनी ऑस्ट्रियामध्ये थायलंडच्या राजदूत म्हणून अत्यंत यशस्वी कामगिरी बजावली. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) महिला सक्षमीकरण आणि गुन्हेगारी नियंत्रण विभागात (UNODC) ‘गुडविल अ‍ॅम्बेसेडर’ म्हणून काम करत जगभरात देशाचे नाव उंचावले होते.

तुरुंगातील महिलांच्या हक्कांसाठी उभारला मोठा लढा

राजकुमारी बज्रकितियाभा यांच्या मनात गरिबांबद्दल आणि कैद्यांबद्दल प्रचंड सहानुभूती होती. थायलंडमधील तुरुंगात असलेल्या महिला कैद्यांच्या हक्कासाठी त्यांनी ‘कमलांगजाई’ (Kamlangjai – Inspire) नावाचा एक विशेष शाही प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रकल्पांतर्गत गरोदर महिला कैद्यांना आणि त्यांच्या लहान मुलांना तुरुंगात चांगल्या सुविधा मिळवून दिल्या जात असत. त्यांच्या याच प्रयत्नांमुळे २०१० मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने ‘बँकॉक नियम’ (Bangkok Rules) स्वीकारले, जे जगभरातील महिला कैद्यांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण करतात. एका मुलाखतीत त्या म्हणाल्या होत्या, “न्याय आणि मानवाधिकार हेच आर्थिक विकासाचे खरे खांब आहेत.”

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सिंहासनाच्या मुख्य वारसदार अन् भविष्यातील आव्हाने

राजकुमारी बज्रकितियाभा या थायलंडचे राजे महा वजिरालोंगकॉर्न यांच्या सात मुलांपैकी सर्वात मोठ्या आणि पहिल्या पत्नी, राजकुमारी सोम्सावली यांच्या कन्या होत्या. राजघराण्यात त्यांची योग्यता इतकी मोठी होती की २०२१ मध्ये राजांनी त्यांना आपल्या वैयक्तिक अंगरक्षक दलाचे ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ बनवून ‘जनरल’ रँक दिली होती. थायलंडच्या जुन्या कायद्यानुसार फक्त पुरुषांनाच गादीवर बसण्याचा अधिकार होता, परंतु १९७४ च्या घटनादुरुस्तीने महिलांनाही हा अधिकार दिला. ७३ वर्षीय राजाने अद्याप आपला अधिकृत वारसदार घोषित केलेला नाही. अशा स्थितीत बुद्धिमान आणि मुत्सद्दी असलेल्या बज्रकितियाभा या थायलंडच्या भावी महाराणी किंवा रीजंट (पालक राजे) बनण्याच्या शर्यतीत सर्वात पुढे होत्या. त्यांच्या अकाली जाण्याने आता थायलंडच्या राजेशाहीच्या वारसा हक्काबाबत पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Web Title: Thailand princess bajrakitiyabha mahidol passed away sleeping princess dies 47 royal succession

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Published On: Jun 12, 2026 | 12:50 PM

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