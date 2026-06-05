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US-India Trade Deal : ‘पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र, भारत-अमेरिकेत लवकरच आता…’; डोनाल्ड ट्रम्प यांचं मोठं विधान

Updated On: Jun 05, 2026 | 07:21 AM IST
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सारांश

भारत आणि अमेरिका यांच्यात निश्चितपणे व्यापार करार होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपले चांगले मित्र आहेत. दोन्ही देशांमधील संबंध मजबूत आहेत आणि व्यापार चर्चा योग्य दिशेने पुढे जात आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र आहेत, भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच व्यापार करार होईल.

डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र आहेत, भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच व्यापार करार होईल. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपले चांगले मित्र आहेत. भारत आणि अमेरिका या देशांतील दोन्ही नेत्यांचे संबंध चांगले आहेत आणि दोन्ही देश व्यापार कराराच्या दिशेने पुढे जात आहेत. अमेरिका आणि भारत यांच्यात लवकरच व्यापार करार होईल, असेही सांगण्यात आले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण विधान केले. ते म्हणाले, भारत आणि अमेरिका यांच्यात निश्चितपणे व्यापार करार होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपले चांगले मित्र आहेत. दोन्ही देशांमधील संबंध मजबूत आहेत आणि व्यापार चर्चा योग्य दिशेने पुढे जात आहेत. व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, “आम्ही करारावर पोहोचू कारण मला पंतप्रधान मोदी खूप आवडतात. ते माझे चांगले मित्र आहेत. आमचे संबंध खूप चांगले आहेत आणि आम्ही व्यापार करारावर पोहोचू.”

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व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना, दोन्ही देशांमधील सुरू असलेल्या व्यापार कराराबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून भारताने अमेरिकेवर जास्त आयात शुल्क लादले होते. भारत अमेरिकन उत्पादनांवर मोठे शुल्क लावत असे, तर अमेरिकेला तसा फायदा मिळत नव्हता. आता परिस्थिती बदलली आहे आणि अमेरिका भारतासोबतच्या व्यापारातून भरीव महसूल मिळवत आहे. आम्ही एका करारावर पोहोचू. कारण पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र आहेत आणि आमच्यात खूप चांगले मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत.”

अमेरिका-भारत व्यापार करारावर चर्चा सुरू

अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत वाटाघाटी सुरू आहेत. या संदर्भात अमेरिकेच्या एका शिष्टमंडळाने या आठवड्यात भारताला भेट दिली. चार दिवसांची चर्चा गुरुवारी संपली. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की, दोन्ही बाजूंमधील चर्चा सहकार्याच्या आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनातून झाली. भारत आणि अमेरिकेने असा करार करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला, ज्यामुळे त्यांचे व्यापार आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ होतील आणि दोघांनाही समान लाभ मिळेल.

Web Title: Pm narendra modi is a good friend of mine says donald trump

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Published On: Jun 05, 2026 | 07:12 AM

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