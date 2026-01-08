Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India-US Trade War: ‘आम्ही भारतासोबत आहोत!’ अमेरिकेच्या 500% कराच्या धमकीवर पोलंडने मांडली खंबीर भूमिका

India Purchase Russian Oil: युरोपशी संबंध मजबूत करताना नवी दिल्ली आपल्या ऊर्जा धोरणात सुधारणा करत असताना, रशियन तेल आयातीवर अमेरिकेच्या दबावादरम्यान पोलंडने भारताला पाठिंबा दिला.

Updated On: Jan 08, 2026 | 12:32 PM
ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलंडचा भारताला पाठिंबा; रशियन तेल खरेदीवर समाधानी असल्याचे म्हटले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५००% आयात शुल्क (Tariff) लादण्याची धमकी दिली असताना, पोलंडने भारताच्या ऊर्जा धोरणाचे समर्थन करत खंबीर साथ दिली आहे.
  •  भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी केल्याबद्दल पोलंडने समाधान व्यक्त केले असून, यामुळे पुतिन यांच्या युद्धयंत्रणेला मिळणारा निधी कमी होत असल्याचे म्हटले आहे.
  •  पॅरिसमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक ‘वायमर ट्रँगल’ बैठकीत भारताने युरोपीय महासत्तांशी (फ्रान्स, जर्मनी, पोलंड) चर्चा करून अमेरिकेच्या दबावाविरुद्ध एक नवीन राजनैतिक आघाडी उघडली आहे.

Poland support India Russian oil 2026 : जागतिक राजकारणात भारत सध्या एका मोठ्या राजनैतिक चक्रव्यूहात अडकला असला, तरी त्याला युरोपमधून एक अनपेक्षित पण खंबीर साथ मिळाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर, विशेषतः भारतावर ५०० टक्क्यांपर्यंत कर लादण्याचे संकेत दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पोलंडने भारताच्या बाजूने उभे राहत अमेरिकेच्या दबावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पॅरिसमध्ये झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत पोलंडचे परराष्ट्र मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की (Radoslaw Sikorski) यांनी भारताच्या ऊर्जा धोरणाचे समर्थन केले.

“आम्ही समाधानी आहोत” – पोलंडची भूमिका

पोलंडचे परराष्ट्र मंत्री सिकोर्स्की यांनी स्पष्ट केले की, भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यास सुरुवात केली आहे, ही एक सकारात्मक बाब आहे. ते म्हणाले, “भारत आपले ऊर्जा स्रोत बदलत आहे आणि रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करत आहे, जेणेकरून पुतिन यांच्या युद्धयंत्रणेला मिळणारी मदत थांबेल. आम्ही भारताच्या या निर्णयावर समाधानी आहोत.” विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर भारताला अशा प्रकारे युरोपीय देशाकडून मिळालेला पाठिंबा हा अमेरिकेसाठी एक मोठा राजनैतिक धक्का मानला जात आहे.

काय आहे वायमर ट्रँगल (Weimar Triangle) बैठक?

पॅरिसमध्ये पार पडलेली ही बैठक भारतासाठी अत्यंत ऐतिहासिक ठरली. वायमर ट्रँगल हा १९९१ मध्ये फ्रान्स, जर्मनी आणि पोलंड यांनी स्थापन केलेला एक शक्तिशाली प्रादेशिक गट आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या गैर-युरोपीय देशाला (भारत) या गटाच्या चर्चेत निमंत्रित करण्यात आले होते. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बॅरोट आणि पोलंडच्या सिकोर्स्की यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू युक्रेन युद्ध, इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा आणि अमेरिकेचे बदललेले व्यापार धोरण हा होता.

भारताची ऊर्जा रणनीती: रशियाकडून आयात घटली?

ताजी आकडेवारी पाहिली तर भारताने अमेरिकेच्या दबावाखाली न झुकता, बाजारपेठेतील किमतीनुसार आपल्या धोरणात बदल केले आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये भारताच्या एकूण तेल आयातीमध्ये रशियाचा वाटा ३४% होता, जो जानेवारी २०२६ च्या सुरुवातीला २५ टक्क्यांपेक्षा खाली आला आहे. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) नुसार, रशियन तेलाची दैनिक खरेदी आता ७२.९ दशलक्ष युरोपर्यंत खाली आली आहे. भारताचा हा समतोल साधण्याचा प्रयत्न पोलंड आणि इतर युरोपीय देशांना योग्य वाटत आहे.

ट्रम्प यांची ‘५००% टॅरिफ’ धमकी आणि युरोपची भीती

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘सँक्शनिंग रशिया ॲक्ट २०२५’ ला पाठिंबा दिला आहे, ज्यामध्ये रशियन तेल किंवा युरेनियम खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५००% कर लावण्याची तरतूद आहे. मात्र, पोलंडसारख्या देशांना भीती आहे की, जर अमेरिकेने भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशावर असे निर्बंध लादले, तर जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते. म्हणूनच युरोप आता भारताला जवळ करून अमेरिकेच्या एकतर्फी धोरणांविरुद्ध तिसरा पर्याय (Third Pole) उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: वायमर ट्रँगल (Weimar Triangle) म्हणजे काय?

    Ans: हा फ्रान्स, जर्मनी आणि पोलंड या तीन देशांचा एक राजकीय आणि सुरक्षा गट आहे, जो युरोपीय एकात्मता आणि सुरक्षा सहकार्यासाठी काम करतो.

  • Que: पोलंडने भारताला पाठिंबा का दिला?

    Ans: पोलंडला वाटते की भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे रशियाची युद्धशक्ती कमी होत आहे. त्यामुळे भारतावर अमेरिकेने कठोर कर लादणे चुकीचे आहे.

  • Que: भारताची रशियन तेल आयात सध्या किती आहे?

    Ans: जानेवारी २०२६ च्या सुरुवातीला रशियाचा वाटा भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीत २५% पेक्षा कमी झाला आहे, जो काही महिन्यांपूर्वी ३४% होता.

Published On: Jan 08, 2026 | 12:32 PM

