Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Reza Pahlavi Return To Iran 2026 Protests Inflation Trump Warning Khamenei Regime Crisis

Reza Pahlavi: 50 वर्षांच्या वनवसांनंतर इराणच्या क्राउन प्रिन्सचे पुनरागमन; रझा पहलवींमुळे जाणार खामेनेई सरकारच्या राजवटीला तडा

Reza Pahlavi return to Iran 2026 : रझा पहलवी जवळजवळ ५० वर्षांपासून देशाबाहेर आहेत. १९७९ मध्ये लाखो लोक त्यांचे वडील, इराणचे शाह यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आणि त्यांना पदत्याग करण्यास भाग पाडले.

Updated On: Jan 10, 2026 | 12:15 PM
reza pahlavi return to iran 2026 protests inflation trump warning khamenei regime crisis

निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर रझा पहलवी इराणला परतणार! ५० वर्षांनंतर क्राउन प्रिन्सच्या परतण्यातील आव्हाने कोणती? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘मॅरिनेरा’ नंतर इराण निशाण्यावर
  • क्राउन प्रिन्सचे आवाहन
  • इराणमध्ये ‘डिजिटल कर्फ्यू’

Reza Pahlavi return to Iran 2026 : जगाच्या राजकारणात सध्या इराण (Iran) पुन्हा एकदा ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा आहे. १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर ज्या राजेशाहीचा अंत झाला होता, तीच राजेशाही आता पुन्हा एकदा इराणच्या जनतेसाठी ‘शेवटची आशा’ म्हणून समोर येत आहे. इराणचे निर्वासित क्राउन प्रिन्स रझा पहलवी यांनी दिलेल्या एका सोशल मीडिया संदेशानंतर इराणमधील चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि मानवाधिकारांच्या पायमल्लीने त्रस्त झालेली जनता आता थेट अयातुल्ला अली खमेनी यांच्या सत्तेला आव्हान देत आहे.

८ जानेवारीची ती ‘ऐतिहासिक’ रात्र

गुरुवारी, ८ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री ८ वाजता (स्थानिक वेळ) रझा पहलवी यांनी इराणी जनतेला एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत तेहरानच्या ग्रँड बाजारपासून ते मशहद आणि इस्फहानपर्यंत लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. आंदोलकांच्या हातात शाह राजवटीचे झेंडे असून “हाच शेवटचा लढा आहे, पहलवी नक्कीच परत येतील” अशा घोषणांनी आसमंत दुमदुमून गेला आहे. प्रत्युत्तरात, इराण सरकारने संपूर्ण देशात इंटरनेट ब्लॅकआऊट केला आहे, जेणेकरून आंदोलकांचा संवाद तुटावा.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Greenland : जागतिक महायुद्धाचा सायरन! ग्रीनलँडवर चीन आणि रशियाच्या कब्जाची Trumpला भीती; उघडले 500 अब्ज डॉलर्सचे पाकीट

ट्रम्प यांची ‘व्हेनेझुएला स्टाईल’ धमकी

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या परिस्थितीवर कडक भाष्य केले आहे. व्हेनेझुएलामध्ये निकोलस मादुरो यांना ज्या प्रकारे सत्तेवरून खेचून अटक करण्यात आली, तसाच काहीसा प्रकार इराणमध्येही होऊ शकतो, असे संकेत ट्रम्प यांनी दिले आहेत. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “जर इराण सरकारने शांततापूर्ण आंदोलकांवर गोळीबार केला, तर अमेरिका गप्प बसणार नाही.” ट्रम्प यांनी रझा पहलवी यांना ‘एक चांगला माणूस’ म्हटले असले तरी, त्यांना थेट सत्तेवर बसवण्याबाबत अजून अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही.

credit : social media and Twitter

रझा पहलवींच्या मार्गातील ‘काटेरी’ आव्हाने

५० वर्षांनंतर इराणला परतणे हे रझा पहलवी यांच्यासाठी सोपे नाही. जरी त्यांना ८५% लोकांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला जात असला, तरी वास्तव काही वेगळे असू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, इराणमधील इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) हा जगातील सर्वात शक्तिशाली निमलष्करी गट आजही खमेनी यांच्या पाठीशी उभा आहे. जर पहलवी परतले, तर त्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवून फाशीची शिक्षा देण्याची धमकी इराणच्या न्यायव्यवस्थेने दिली आहे. शिवाय, इराणमधील तरुण पिढीला लोकशाही हवी आहे की राजेशाही, हा देखील एक मोठा यक्षप्रश्न आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: Trumpच्या दादागिरीला BRICSचा आक्रमक कूटनीतिक संदेश; हिंदी महासागरात Russia-Chinaच्या युद्धनौका तैनात, India गैरहजर

आर्थिक कोलमडणे आणि ‘रियाल’चा घसरलेला टक्का

इराणमधील या उद्रेकाचे मुख्य कारण म्हणजे ‘भूक’. इराणचे चलन ‘रियाल’ हे डॉलरच्या तुलनेत १.४ दशलक्ष (१४ लाख) पर्यंत घसरले आहे. महागाईचा दर ६० टक्क्यांच्या पुढे गेला असून अन्नासाठी रांगा लागल्या आहेत. अशातच, ट्रम्प प्रशासनाने इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर पुन्हा निर्बंध लादल्याने इराणची आर्थिक कोंडी झाली आहे. जनतेला आता वाटते की, शाह यांच्या राजवटीत इराण जसा ‘मिडल इस्टचे पॅरिस’ होता, तशीच सुबत्ता पुन्हा यावी.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रझा पहलवी ५० वर्षांपासून इराणबाहेर का आहेत?

    Ans: १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणमधील राजेशाही संपली. तेव्हा १७ वर्षांचे असलेले रझा पहलवी अमेरिकेला शिक्षणासाठी गेले होते आणि तेव्हापासून ते निर्वासित म्हणून तिथेच राहत आहेत.

  • Que: इराणमधील आंदोलनांचे मुख्य कारण काय आहे?

    Ans: वाढती महागाई (६०% हून अधिक), चलनाचे अवमूल्यन, मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि अयातुल्ला राजवटीचा भ्रष्टाचार ही आंदोलनाची मुख्य कारणे आहेत.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणबाबत काय भूमिका आहे?

    Ans: ट्रम्प इराणच्या विद्यमान राजवटीचे कट्टर विरोधक आहेत. त्यांनी आंदोलकांना पाठिंबा दिला असून गरज पडल्यास लष्करी कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे, मात्र रझा पहलवींना अधिकृत मान्यता देण्याबाबत ते सावध आहेत.

Web Title: Reza pahlavi return to iran 2026 protests inflation trump warning khamenei regime crisis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 12:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले
1

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?
2

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

Mount Maunganui : 24 तासात अडीच महिन्यांचा पाऊस! न्यूझीलंडच्या ‘बे ऑफ प्लेंटी’मध्ये हाहाकार; भूस्खलनाने सर्वकाही उद्ध्वस्त
3

Mount Maunganui : 24 तासात अडीच महिन्यांचा पाऊस! न्यूझीलंडच्या ‘बे ऑफ प्लेंटी’मध्ये हाहाकार; भूस्खलनाने सर्वकाही उद्ध्वस्त

Russia Gold India: ट्रम्प यांचे निर्बंध हवेत विरले! रशियाने भारतासाठी उघडली सोन्याची खाण; तेलावरच्या ‘टॅरिफ वॉर’ला सडेतोड उत्तर
4

Russia Gold India: ट्रम्प यांचे निर्बंध हवेत विरले! रशियाने भारतासाठी उघडली सोन्याची खाण; तेलावरच्या ‘टॅरिफ वॉर’ला सडेतोड उत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM