Us-Venezuela War: अमेरिकेने युद्ध न लढता जिंकले युद्ध! ‘या’ ऑपरेशनने केली चीन-रशियन लष्करी उपकरणांची पोलखोल

व्हेनेझुएलातील अमेरिकेच्या लष्करी ऑपरेशन 'अॅब्सोल्युट रिझोल्व' ने देशभरातील हवाई तळ, लष्करी बॅरेक्स आणि धोरणात्मक बिंदू अकार्यक्षम करून निकोलस मादुरो यांना सत्तेवरून काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले.

Updated On: Jan 07, 2026 | 10:16 AM
Us-Venezuela War: अमेरिकेने युद्ध न लढता जिंकले युद्ध! 'या' ऑपरेशनने केली चीन-रशियन लष्करी उपकरणांची पोलखोल

Us-Venezuela War: अमेरिकेने युद्ध न लढता जिंकले युद्ध! 'या' ऑपरेशनने केली चीन-रशियन लष्करी उपकरणांची पोलखोल (फोटो-सोशल मीडिया)

  • अमेरिकेने माशीही न मारता राबवले ऑपरेशन अॅब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह
  • चीन-रशियन लष्करी उपकरणे निघाले फुसके फटाके
  • एस-३०० आणि HQ-9 ची उपकरणे उद्ध्वस्त
 

Us-Venezuela War: व्हेनेझुएलातील अमेरिकेच्या लष्करी ऑपरेशन ‘अॅब्सोल्युट रिझोल्व’ ने देशभरातील हवाई तळ, लष्करी बॅरेक्स आणि धोरणात्मक बिंदू अकार्यक्षम करून निकोलस मादुरो यांना सत्तेवरून काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले. यामुळे व्हेनेझुएलाच्या सशस्त्र दलांची एक महत्त्वाची मूलभूत कमकुवतता देखील उघड झाली. इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, बुद्धिमत्ता आणि अचूक हल्ल्याच्या क्षमतेत श्रेष्ठ असलेल्या शत्रूसमोर त्यांच्या चिनी-मूळ हवाई संरक्षण प्रणालीची असुरक्षितता, ऑपरेशनच्या कमी कालावधीत, अमेरिकन सैन्याने संरक्षण नेटवर्कमधील प्रमुख सेन्सर्सना विस्कळीत करण्यात आणि त्यांना कुचकामी बनविण्यात यश मिळवले, ज्यामुळे ‘नाईट स्टॉकर’ १६० व्या स्पेशल ऑपरेशन्स एव्हिएशन रेजिमेंट आणि स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटेचमेंट-डेल्टा कडून एअर-मोबाईल क्षमता तैनात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सुरू केलेल्या ऑपरेशन सिंदूर दरम्यानही, पाकिस्तानात चीनने पुरवलेल्या रडार प्रणाली निरुपयोगी ठरल्या आणि भारतीय क्षेपणास्त्रांनी दहशतवाद्यांचे अड्डे यशस्वीरित्या नष्ट केले.

हेही वाचा: China On Venezuela: व्हेनेझुएलातील अमेरिकन एन्ट्रीने शी जिनपिंग धास्तावले; ‘ऑईल ते सॅटेलाईट’ चीनचा अब्जावधींचा गेम धोक्यात

व्हेनेझुएलाच्या संरक्षणात्मक पायाभूत सुविधांच्या केंद्रस्थानी चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी ग्रुपने पुरवलेल्या रडारचे नेटवर्क होते, ज्यामध्ये एचक्यू ९, जेवायएल-१ त्रिमितीय पाळत ठेवणारी प्रणाली आणि जेवाय २७ मेट्रिक-वेव्ह रडार यांचा समावेश होता, ज्याला वर्षानुवर्षे तथाकथित ‘स्टिल्थ एअरक्राफ्ट हंटर’ म्हणून प्रचार केला जात होता. चिनी रडार नेटवर्क निष्क्रय करण्यात अमेरिकेच्या अपयशामुळे रशियाकडून मिळवलेल्या एस-३००व्ही आणि बक-एमर कॉम्प्लेक्ससह लांब पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण प्रणालींचा प्रभावी वापर रोखला गेला, शिवाय, किमान दोन बक-एम २ प्रणालींवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे त्यांची प्रतिसाद देण्याची क्षमता पूर्णपणे संपुष्टात आली.

एस-३०० ची मिथक भीतीवर बांधली गेली होती, परंतु एकदा त्याची रडार फ्रिक्वेन्सी, एंगेजमेंट विंडो आणि ट्रेकिंग मर्यादा रेकॉर्ड केल्या की, पृथ्वीवरील प्रत्येक एस-३०० बॅटरी ट्रॅक करता येते, एचक्यू-९ ची कथा आणखी कमकुवत आहे. चीनच्या पेंट्रियट किलर म्हणून विकल्या जाणाऱ्या या प्रणालीचे वास्तविक जग उघड करणे आशिया, आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील निर्यात आणि विश्वासार्हता कमी करण्याचा धोका निर्माण करते. म्हणूनच मॉस्को आणि बीजिंगला विश्वासघात झाल्याचे वाटते. त्यांनी शस्त्रे, प्रशिक्षण, तेल करार, राजनैतिक संरक्षण आणि व्हेटोमध्ये गुंतवणूक केली आणि त्या बदल्यात त्यांना धोरणात्मक गळती मिळाली. आता रशियाला एक भयानक स्वप्न पडले आहे. भविष्यातील कोणत्याही एस-३०० सहभागाचे अमेरिकन अल्गोरिदमद्वारे पूर्व उत्तरदायी निराकरण केले जाऊ शकते, चीनच्या चिंता आणखी खोलवर आहेत.

हेही वाचा: याच साठी केला होता अट्ट्हास…; डोनाल्ड ट्रम्पचा व्हेनेझुएलाच्या हृदयावर घाला, जगात खळबळ

व्हेनेझुएलातून मादुरोला बाहेर काढण्यापेक्षा हा मोठा मुद्दा आहे. रशियन एस-३०० आणि चिनी एचक्यू-९ हवाई संरक्षण प्रणाली आता उघडकीस आल्या आहेत. नष्ट झालेल्या नाहीत, तर डिकोड केल्या आहेत, जे आणखी वाईट आहे. हवाई संरक्षण म्हणजे फक्त धातू आणि क्षेपणास्त्रे नाहीत, ते रडार लॉजिक, प्रतिसाद वेळ, सॉफ्टवेअर वर्तन आणि ऑपरेटर सिद्धांत आहे. एकदा मॅप केले की ते सर्वत्र कुचकामी ठरते. अमेरिकन सैन्याला लढाईची आवश्यकता नाही. त्यांना आयएसआर फ्लाइट्स, ईडब्ल्यू प्रोबिग, सायबर मॅपिंग आणि ड्रोन स्टिम्युलेशनची आवश्यकता आहे. व्हेनेझुएलाने त्यांना ते प्रदान केले आहे.

