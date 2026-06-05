Trump-Putin यांच्या तोंडात पंतप्रधान मोदींचच नाव; भारतासोबत मैत्रीमागे अमेरिका-रशियाचं नेमकं प्लॅन काय?

US-India Trade Deal : ‘पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र, भारत-अमेरिकेत लवकरच आता…’; डोनाल्ड ट्रम्प यांचं मोठं विधान
ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींसोबतच्या मैत्रीचा उल्लेख केला. त्यांनी म्हटले की, पंतप्रधान मोदी त्यांचे अत्यंत खास आणि जवळचे मित्र आहेत. भारत आणि अमेरिकेत लवकरच मोठा व्यापार करार होईल असेही संकेत ट्रम्प यांनी दिले. आतापर्यंत त्यांनी भारताच्या आयात करारांवर टीका केला होता. तसेच टॅरिफही लादले होते. आता मात्र, ट्रम्प यांचे सूर बदलले असून भारतासोबत व्यापार करण्यास उत्सुकता दाखवत आहेत.
दुसरीकडे पुतिन यांनी देखील भारताचे कौतुक केले आहे. सेंट पीटर्सबर्ग येथील आंतरराष्ट्रीय परिषदेदरम्यान त्यांनी भारताला दीड अरब लोकंसख्येचा महान देश आणि मोठी लोकशाही म्हणून संबोधले. तसेच अमेरिकेच्या भारतावर दबावाही त्यांनी विरोध केला. १९४७ पासून रशिया भारतातील व्यापार ४३ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. भारताला विश्वासू भागीदार संबोधले. तसेच त्यांनी भारताच्या स्वतंत्र भूमिकेचेही कौतुक केले. भारत कोणाच्याही दबावापुढे झुकला नाही. हीच परराष्ट्र रणनीती रशियाला भोवली.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सत्तेत संतुलन राखण्यासाठी भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे अमेरिकेला भारताच्या पाठिंब्याची गरज आहे. चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिका भारताशी जवळीक साधून आहे. तर पाश्चिमात्य देशांपासून वेगळ्या झालेल्या रशियालाही भारतासारखा विश्वासू मित्र हवा आहे.
यामागचे कारण म्हणजे, भारत जगतील वेगाने वढणारी अर्थव्यवस्था आहे. १४० कोटी लोकसंख्या असलेला या देशाची बाजारपेठ सर्वात मोठी आहे. यामुळेच दोन्ही देश भारतासोबत जवळीक वाढवण्यास उत्सुक आहेत. एवढेच नव्हे, तर युरोपीय देश देखील भारतासोबत संबंध साधून आहेत.
SPIEF 2026 : मोदींवर दबाव आणणे पाश्चात्त्यांनाच पडणार महागात; पुतिन यांनी भारताला गौरवले जगातील ‘सर्वोच्च विश्वासार्ह भागीदार