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Trump-Putin यांच्या तोंडात पंतप्रधान मोदींचच नाव; भारतासोबत मैत्रीमागे अमेरिका-रशियाचं नेमकं प्लॅन काय?

Updated On: Jun 05, 2026 | 07:20 PM IST
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सारांश

India-US-Russia Relations :

Trump-Modi-Putin

ट्रम्प-पुतिन यांच्या तोंडात पंतप्रधान मोदींचच नाव; भारतासोबत मैत्रीमागे अमेरिका-रशियाचं नेमकं प्लॅन काय? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ट्रम्प-पुतिन यांच्या तोंडात पंतप्रधान मोदींचच नाव
  • भारतासोबत मैत्रीमागे अमेरिका-रशियाचं नेमकं प्लॅन काय?
  • जाणून घ्या
India-Russia-US Relations : जगातील दोन महासत्ता देश अमेरिका आणि रशिया भारतासोबत मैत्री अधिक बळकट करण्यावर भर देत आहे. दोन्ही देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी काही तासांच्या अंतराने भारताचे भरभरुन कौतुक केले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना चांगले मित्र म्हटले आहे, तर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी भारताला एक विश्वासू भागीदार म्हणून संबोधले आहे. दोन्ही देश एकमेकांचे कट्टर विरोधक आहे. मात्र, भारतासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचा या देशांचा प्रयत्न सुरु आहे. यामागे नेमकी स्ट्रॅटेजी काय आहे? दोन्ही देशांना भारताची साथ का हवी? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

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ट्रम्प काय म्हणाले?

ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींसोबतच्या मैत्रीचा उल्लेख केला. त्यांनी म्हटले की, पंतप्रधान मोदी त्यांचे अत्यंत खास आणि जवळचे मित्र आहेत. भारत आणि अमेरिकेत लवकरच मोठा व्यापार करार होईल असेही संकेत ट्रम्प यांनी दिले. आतापर्यंत त्यांनी भारताच्या आयात करारांवर टीका केला होता. तसेच टॅरिफही लादले होते. आता मात्र, ट्रम्प यांचे सूर बदलले असून भारतासोबत व्यापार करण्यास उत्सुकता दाखवत आहेत.

पुतिन काय म्हणाले?

दुसरीकडे पुतिन यांनी देखील भारताचे कौतुक केले आहे. सेंट पीटर्सबर्ग येथील आंतरराष्ट्रीय परिषदेदरम्यान त्यांनी भारताला दीड अरब लोकंसख्येचा महान देश आणि मोठी लोकशाही म्हणून संबोधले. तसेच अमेरिकेच्या भारतावर दबावाही त्यांनी विरोध केला. १९४७ पासून रशिया भारतातील व्यापार ४३ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. भारताला विश्वासू भागीदार संबोधले. तसेच त्यांनी भारताच्या स्वतंत्र भूमिकेचेही कौतुक केले. भारत कोणाच्याही दबावापुढे झुकला नाही. हीच परराष्ट्र रणनीती रशियाला भोवली.

महासत्तांमध्ये का स्पर्था सुरु आहे?

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सत्तेत संतुलन राखण्यासाठी भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे अमेरिकेला भारताच्या पाठिंब्याची गरज आहे. चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिका भारताशी जवळीक साधून आहे. तर पाश्चिमात्य देशांपासून वेगळ्या झालेल्या रशियालाही भारतासारखा विश्वासू मित्र हवा आहे.

यामागचे कारण म्हणजे, भारत जगतील वेगाने वढणारी अर्थव्यवस्था आहे. १४० कोटी लोकसंख्या असलेला या देशाची बाजारपेठ सर्वात मोठी आहे. यामुळेच दोन्ही देश भारतासोबत जवळीक वाढवण्यास उत्सुक आहेत. एवढेच नव्हे, तर युरोपीय देश देखील भारतासोबत संबंध साधून आहेत.

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Web Title: Trump putin praise pm modi what is the strategy russia india america

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Published On: Jun 05, 2026 | 07:20 PM

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