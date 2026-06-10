UAE Iran secret deal : मध्य पूर्वेत अचानक बदलले युद्धाचे चित्र; युएईने इराणला विमानाने पाठवले 3 अब्ज डॉलर्स, वाचा कारण

UAE Iran secret deal 2026 : मध्य पूर्वेतील (Middle East) भूराजकीय समीकरणे सध्या अत्यंत वेगाने बदलत आहेत. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. इस्रायली प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) आपले आर्थिक केंद्र असलेले दुबई आणि राजधानी अबू धाबी यांना इराणी हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी थेट इराणसोबत एक गुप्त करार केला आहे. या करारांतर्गत युएईने इराणची राजधानी तेहरान येथे विमानाने तब्बल ३ अब्ज डॉलर्सची (सुमारे २५ हजार कोटींहून अधिक रुपये) रोख रक्कम आणि मालमत्ता पाठवल्याचा खळबळजनक दावा केला जात आहे. या बदल्यात चालू युद्धादरम्यान इराण युएईच्या भूमीवर कोणतेही लष्करी हल्ले करणार नाही, अशी हमी मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
इस्रायलची नामांकित वृत्तसंस्था ‘कान’ (Kan News) च्या विशेष अहवालानुसार, काही दिवसांपूर्वीच संयुक्त अरब अमिरातीमधून विशेष विमानाद्वारे ३ अब्ज डॉलर्स मूल्याची मोठी खेप तेहरानला पोहोचवण्यात आली. या राजनैतिक आणि आर्थिक प्रयत्नांमागे युएईवरील हल्ले पूर्णपणे थांबवणे हाच मुख्य उद्देश होता. तथापि, इराणने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली प्रतिमा जपण्यासाठी हा दावा अधिकृतपणे फेटाळून लावला आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले आहे की, तेहरानला अशा कोणत्याही गुप्त करारांतर्गत युएईकडून कोणताही निधी मिळालेला नाही आणि हे वृत्त तथ्यहीन आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते युद्धकाळातील अशा गुप्त करारांची कबुली दोन्ही देश कधीच उघडपणे देत नाहीत.
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संयुक्त अरब अमिराती सरकारने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, इराण-अमेरिका संघर्ष सुरू झाल्यापासून युएईला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर लष्करी आणि आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागला आहे. या युद्धादरम्यान इराण आणि त्याच्या समर्थित गटांनी युएईवर तब्बल २,२६५ आत्मघाती ड्रोन हल्ले केले होते. एवढेच नव्हे तर, ५५१ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि २९ अत्याधुनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी थेट दुबई आणि अबू धाबीच्या व्यावसायिक आणि निवासी भागांना लक्ष्य केले होते. या विनाशकारी हल्ल्यांमध्ये युएईमधील १३ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर २३० हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले होते. युएई हा इस्रायल आणि अमेरिकेचा जवळचा मित्र असल्यानेच त्याला सर्वाधिक लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा इराणने पूर्वी केला होता.
KAN Israel News, citing an Iranian-linked news network, reports that $3 billion was transferred from Abu Dhabi to Tehran aboard a private Boeing 737. According to the report, Iran agreed to halt direct attacks on Israel after receiving a U.S. message, delivered through Qatar,… pic.twitter.com/Z5Upvk91pW — Open Source Intel (@Osint613) June 9, 2026
credit – social media and Twitter
या कथित करारानंतर युद्धाच्या दुसऱ्या टप्प्यात एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. इराणने आता युएईच्या हद्दीत पूर्णपणे शांतता राखली असून तिथे एकही नवा हल्ला झालेला नाही. याऐवजी इराणने आपली रणनीती बदलून कुवेत, बहरीन आणि जॉर्डन या देशांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी आणि हवाई तळांना इराणकडून सातत्याने ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांद्वारे लक्ष्य केले जात आहे. यामुळे मध्य पूर्वेतील युद्धाची धग आता इतर देशांमध्ये पसरू लागली आहे.
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विशेष म्हणजे, इराणसोबत असा करार करणारा युएई हा पहिलाच देश नाही. यापूर्वी अमेरिकेसोबतचे युद्ध सुरू होताच कतारनेही इराणसोबत अशाच प्रकारची महत्त्वपूर्ण चर्चा केली होती. त्या कराराच्या बदल्यात कतारने आपल्या देशातील अमेरिकन तळांवर हल्ला न करण्याचे वचन इराणकडून मिळवले होते. त्याबदल्यात कतारने आपल्या बँकांमध्ये गोठवलेली इराणची ६ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता मुक्त करण्यास सहमती दर्शवली होती. सध्या कतार हा अमेरिका आणि इराणमधील मध्यस्थ म्हणून काम करत असून, आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमधून इराणला त्वरित १२ अब्ज डॉलर्सची मदत मिळावी यासाठी सातत्याने जागतिक पातळीवर लॉबिंग करत आहे. आता युएईनेही याच ‘कतार पॅटर्न’चा वापर करून स्वतःचे साम्राज्य सुरक्षित केल्याचे बोलले जात आहे.